Guardiola thận trọng trước Man Utd khó lường với Carrick

AnhTrước trận derby Manchester ở vòng 22 Ngoại hạng Anh, HLV Pep Guardiola thừa nhận không biết Man Utd sẽ vận hành thế nào dưới thời Michael Carrick.

Man Utd không thắng 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường và đang đứng thứ bảy Ngoại hạng Anh, trong khi Man City xếp thứ hai, kém đầu bảng Arsenal 6 điểm. Ở lần gặp nhau hồi tháng 9, Man City đè bẹp CLB cùng thành phố 3-0.

Dù vậy, trước màn tái đấu tại Old Trafford, Guardiola vẫn tỏ ra dè dặt trước đối thủ quen thuộc nhưng đang ở giai đoạn chuyển giao. Hồi đầu tuần, Man Utd thông báo bổ nhiệm Carrick làm tạm quyền đến hết mùa, sau khi sa thải Ruben Amorim.

"Khi bạn không có nhiều thông tin về đối thủ, điều tốt nhất là tập trung vào chính mình và các cầu thủ", Guardiola nói. "Chúng tôi có thể tham khảo những gì Middlesbrough từng làm dưới thời Carrick, hoặc quãng thời gian anh ấy làm HLV tạm quyền ở Man Utd, nhưng chiến thuật phụ thuộc vào cầu thủ và đội hình ngày mai sẽ rất khác".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh sự khó đoán là yếu tố khiến ông phải thận trọng. "Tôi không thể dừng trận đấu sau 10 phút để hỏi các cầu thủ rằng Carrick muốn chơi như thế nào. Khi không đủ dữ liệu, tốt hơn hết là tập trung vào bản thân", ông nói.

HLV Pep Guardiola vui mừng sau Man City thắng Newcastle 2-0 ở lượt đi bán kết Cup Liên đoàn ngày 13/1/2026. Ảnh: Reuters

Kể từ khi Guardiola đến Man City vào tháng 7/2016, Man Utd đã thay tới 9 HLV, bao gồm cả những người tạm quyền - sự tương phản rõ rệt so với tính ổn định và thành công của chủ sân Etihad trong cùng giai đoạn.

"Đó là kết quả", Guardiola nói khi được hỏi về lý do ông gắn bó lâu dài với Man City. "Nếu bạn không thắng, bạn sẽ bị sa thải. Nếu tôi không thắng, tôi cũng sẽ bị sa thải. Chúng tôi thắng rất nhiều, vì thế tôi mới ngồi đây. Không có bí quyết nào khác".

Dưới thời Guardiola, Man City giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, hai Cup FA và một Champions League. Nhưng Man City trắng tay mùa trước, có nhiều thời điểm sa sút và chỉ cán đích thứ ba Ngoại hạng Anh.

"Với một CLB khác, có lẽ sau mùa 2024-2025 tôi đã không còn ở đây", Guardiola thừa nhận. "Họ kiên nhẫn hơn, một phần vì những gì chúng tôi đã làm trong quá khứ. Chúng tôi có ba tháng chơi rất tệ, nhưng quá khứ rất tốt, đó là lý do tôi vẫn còn tại vị".

Dù Carrick là đối thủ mới trên băng ghế huấn luyện, Guardiola cho biết ông từng rất ngưỡng mộ Carrick khi còn là cầu thủ. Hai người từng thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ, vai trò mà Guardiola tin rằng thường sản sinh ra những HLV giỏi.

"Có lẽ các trung vệ và tiền vệ phòng ngự, do đặc thù vị trí, thường có cái nhìn tổng quát về trận đấu tốt hơn so với những cầu thủ chơi biên", HLV 54 tuổi phân tích. "Không phải tôi nói rằng cầu thủ chạy cánh không thể đọc trận đấu tốt, nhưng đó là điều khác biệt. Tất cả những gì tôi có thể nói là Michael từng là một cầu thủ phi thường".

Hồng Duy (theo Reuters, Mancity.com)