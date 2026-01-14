Carrick: 'Trọng tâm của tôi là nâng chuẩn Man Utd'

AnhCựu tiền vệ Michael Carrick cảm thấy vinh dự khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của Man Utd đến hết mùa giải, và khẳng định biết phải làm gì để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong cuộc họp ngày 12/1, Carrick đạt thỏa thuận với ban lãnh đạo Man Utd về vai trò tạm quyền cũng như thành phần ban huấn luyện. Sang ngày hôm sau, cựu tiền vệ người Anh có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington để ký hợp đồng có thời hạn đến hè 2026.

Carrick sẽ làm việc cùng trợ lý Steve Holland - cựu HLV phó tuyển Anh - và Jonathan Woodgate, cựu trung vệ người Anh từng cộng tác với Carrick tại Middlesbrough. HLV đội U21 Travis Binnion và trung vệ Jonny Evans tiếp tục nằm trong ban huấn luyện, trong khi Darren Fletcher - người dẫn dắt Man Utd hai trận gần nhất - trở lại công tác tại đội U18.

"Được trao trách nhiệm dẫn dắt Man Utd là vinh dự lớn", Carrick nói trong ngày trở lại sân Old Trafford với nhiệm vụ mới. "Tôi hiểu rõ những gì cần có để thành công tại đây. Trọng tâm của tôi lúc này là giúp các cầu thủ đạt đến những tiêu chuẩn mà CLB kỳ vọng. Đây là một tập thể có năng lực, và tôi tin họ hoàn toàn đủ khả năng thể hiện đúng chất lượng của mình tại một CLB tuyệt vời như Man Utd".

Michael Carrick trong ngày được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của Man Utd đến hết mùa giải. Ảnh: Man Utd

Trong sự nghiệp cầu thủ, Carrick gắn bó với Man Utd giai đoạn 2006-2018, chơi 464 trận và giành 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng một Champions League. Trước đó, ông từng khoác áo West Ham và Tottenham.

Carrick không xa lạ với vai trò tạm quyền tại sân Old Trafford. Sau khi Ole Solskjaer bị sa thải cuối năm 2021, Carrick từng dẫn dắt Man Utd trong ba trận với tư cách HLV tạm quyền, với hai thắng và một hòa. Ông rời CLB khi Ralf Rangnick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền đến hết mùa 2021-2022. Trước đó, Carrick từng là thành viên ban huấn luyện dưới thời Jose Mourinho và Solskjaer, ngay sau khi giải nghệ năm 2018.

Theo báo Anh Sportmail, Man Utd đã phỏng vấn ba ứng viên gồm Carrick, Solskjaer và Ruud van Nistelrooy sau khi sa thải Ruben Amorim. Kinh nghiệm nội bộ, sự am hiểu cầu thủ cùng khả năng lãnh đạo tập thể là những yếu tố giúp Carrick được lựa chọn.

"Carrick là HLV xuất sắc và hiểu rõ điều gì cần thiết để chiến thắng tại Man Utd", Giám đốc bóng đá Jason Wilcox nói. "Ông ấy sẵn sàng dẫn dắt tập thể cầu thủ giàu tiềm năng và quyết tâm trong phần còn lại của mùa giải, khi CLB tiếp tục xây dựng nền tảng cho thành công bền vững".

Carrick bắt đầu làm việc từ ngày 14/1. Ảnh: Man Utd

Nhiệm vụ của Carrick là giúp Man Utd cán đích trong top 4 Ngoại hạng Anh, khi đã sớm bị loại khỏi các giải đấu cúp quốc nội và không thi đấu ở Cup châu Âu. Cựu tiền vệ 44 tuổi sẽ trải qua hai trận đầu tiên khó khăn, khi Man Utd gặp Man City trên sân nhà ngày 17/1 và làm khách của Arsenal ngày 25/1. Đây là những trận có thể sớm định đoạt tham vọng cạnh tranh top 4 cũng như cả mùa giải của họ.

Carrick từng làm HLV tại Middlesbrough. Khi ông được bổ nhiệm tháng 10/2022, đội bóng đang đứng thứ 21 tại hạng Nhất Anh. Sau đó, họ vươn lên vị trí thứ tư vào cuối mùa, trước khi dừng bước ở bán kết play-off thăng hạng.

Middlesbrough sau đó xếp thứ tám mùa 2023-2024. Carrick được gia hạn hợp đồng ba năm, nhưng đội bóng chỉ đứng thứ 10 ở mùa 2024-2025, dẫn tới việc ông bị sa thải sau khi mùa giải khép lại.

Hồng Duy (theo Manutd.com)