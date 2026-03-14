Guardiola: 'Ngoại hạng Anh không còn áp đảo ở châu Âu'

AnhHLV Pep Guardiola thừa nhận Ngoại hạng Anh không còn thể hiện sự vượt trội tuyệt đối ở đấu trường châu Âu sau loạt kết quả kém cỏi tại các Cup châu lục hồi giữa tuần.

Trong số 9 đội bóng Anh tham dự Cup châu Âu, chỉ Aston Villa thắng khi hạ Lille 1-0 ở lượt đi vòng 1/8 Europa League. Tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, Man City thua Real 0-3, Liverpool thua Galatasaray 0-1, Chelsea thua PSG, Tottenham thua Atletico với cùng tỷ số 2-5, còn Arsenal hòa Leverkusen, Newcastle hòa Barca với cùng tỷ số 1-1.

Còn lại, Nottingham Forest thua Midtjylland 0-1 ngay trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8 Europa League, còn Crystal Palace bị đội khách AEK Larnaca cầm chân 0-0 tại Europa Conference.

Pep Guardiola (áo đen) động viên các cầu thủ Man City sau trận thua Real 0-3 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 11/3/2026. Ảnh: Shutterstock

Trong buổi họp báo trước trận gặp West Ham ở vòng 30 Ngoại hạng Anh, Guardiola thừa nhận những kết quả kể trên cho thấy bóng đá Anh không còn vượt trội so với phần còn lại của châu Âu.

"Tôi từng nói Ngoại hạng Anh là giải đấu hay nhất thế giới. Nhưng sau những gì xảy ra giữa tuần, có lẽ không phải vậy", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói. "Ngoại hạng Anh vẫn là giải đấu tuyệt vời. Nhưng ở những trận đấu kiểu này, mọi thứ đều có thể xảy ra".

Theo Guardiola, các đội bóng từ những giải đấu khác cũng ngày càng cạnh tranh và chuẩn bị tốt cho sân chơi châu lục. HLV 55 tuổi cũng nhắc tới Bodo/Glimt như ví dụ cho thấy những đội bóng ít tên tuổi cũng có thể trở thành đối thủ đáng gờm.

"Giờ chẳng ai còn nghi ngờ Bodo/Glimt nữa. Họ là đội bóng rất mạnh. Các giải đấu châu Âu luôn khắc nghiệt và mọi đội đều được chuẩn bị rất kỹ", ông bày tỏ.

Thảm bại 0-3 tại Bernabeu khiến Man City thất thế trong việc giành vé vào tứ kết. Guardiola khẳng định Man City không buông xuôi ở đấu trường châu lục, nhưng cần dồn sự tập trung cho trận tiếp theo gặp West Ham để tiếp tục đeo bám Arsenal ở Ngoại hạng Anh.

"Khi bạn đã giành nhiều danh hiệu, mọi trận đấu đều quan trọng", Guardiola nói. "Chúng tôi đã gặp khó khăn ở Ngoại hạng Anh trong nhiều tháng, nhưng sẽ không từ bỏ cuộc đua cho tới phút cuối."

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận có thể đã sai lầm về lựa chọn nhân sự trong trận thua Real, nhưng khẳng định không thể liên tục sử dụng một đội hình cho mọi đấu trường. Trận này, Guardiola gây tranh cãi khi xếp 4 cầu thủ thiên về tấn công đá chính, là Erling Haaland, Jeremy Doku, Savinho, Antoine Semenyo.

"Chúng tôi thắng hay thua ở Madrid? Chúng tôi thua, vậy nên người ta nói lựa chọn đội hình là sai. Còn ở Newcastle thì sao? Chúng tôi thắng, vậy nên lựa chọn lại được cho là đúng", Guardiola nhắc tới trận thắng Newcastle 3-1 ở vòng năm Cup FA cuối tuần trước. "Tôi từng bị chỉ trích dữ dội vì những quyết định ở Champions League. Tôi có thể giải thích vì sao chọn đội hình như vậy, nhưng khi đội thua, không ai bị thuyết phục cả".

Hồng Duy (theo Sky Sports)