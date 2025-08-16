Guardiola muốn Man City tinh gọn đội hình

AnhHLV Pep Guardiola yêu quý tất cả cầu thủ hiện có, nhưng muốn Man City thanh lý bớt để rút gọn đội hình trước khi kỳ chuyển nhượng hè đóng cửa.

Hè này, Man City tuyển mộ Rayan Ait-Nouri, Marcus Bettinelli, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders[d] và James Trafford với tổng phí hơn 200 triệu USD.

Chiều ngược lại, họ chia tay Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Maximo Perrone, đồng thời đẩy Vitor Reis đến Girona và Jack Grealish đến Everton theo hợp đồng cho mượn.

HLV Pep Guardiola (trái) và trợ lý Pep Lijnders trong buổi tập mở của Man City ngày 5/8. Ảnh: EPA

Theo Guardiola, lực lượng hiện tại vẫn đông hơn mong muốn và Man City sẽ phải tinh gọn tiếp trước hạn chót 1/9. "Chúng tôi có nhiều cầu thủ, ngày mai sẽ có hai người không được đăng ký", ông nói trước trận gặp Wolves ở vòng một Ngoại hạng Anh. "Khi những người chấn thương trở lại, sẽ có 4 hoặc 5 người phải ngồi nhà. Điều đó không lý tưởng".

Nhà cầm quân Tây Ban Nha chưa xác định con số cụ thể, nhưng dự đoán nhiều CLB sẽ đàm phán mạnh mẽ hơn trong những tuần cuối chuyển nhượng, khi thị trường Arab Saudi đóng cửa muộn hơn các giải hàng đầu châu Âu. "Mọi HLV đều muốn làm việc với số lượng phù hợp, vì cầu thủ cũng xứng đáng được thi đấu. Nếu cứ để họ ở nhà thì chẳng hợp lý", Guardiola giải thích.

Trong đó, tương lai của Ederson đang được chú ý khi thủ thành 31 tuổi nhận sự quan tâm từ Galatasaray. Chiều ngược lại, Man City được cho đã đạt thỏa thuận với Gianluigi Donnarumma của PSG, nhưng thương vụ chỉ xảy ra nếu Ederson rời đội.

"Ederson chưa nói với tôi rằng cậu ấy muốn đi hay có lời đề nghị nào. Tất cả cầu thủ ở đây là người của Man City và tôi muốn họ ở lại", Guardiola nhấn mạnh.

Savinho, 21 tuổi, cũng nằm trong tầm ngắm của Tottenham, nhưng Guardiola hy vọng cầu thủ chạy cánh người Brazil sẽ gắn bó lâu dài. "Mong muốn của cầu thủ là trên hết, nhưng nếu không đạt được thỏa thuận với CLB, họ vẫn sẽ ở lại vì CLB đã đầu tư cho họ". ông nói.

HLV Pep Guardiola phản ứng trong trận Man City thắng Juventus 5-2 ở lượt cuối bảng G FIFA Club World Cup 2025 trên sân Camping World, Orlando, Mỹ ngày 26/6. Ảnh: BeIN

Vì thi đấu tại FIFA Club World Cup, Man City hội quân muộn hơn và mới có ba tuần chuẩn bị thể lực và phong độ cho mùa giải mới. Trong đó, họ chỉ có một trận giao hữu - thắng Palermo 3-0 nhờ công Erling Haaland và cú đúp của tân binh Tijjani Reijnders.

Nhưng Guardiola quả quyết Man City đã sẵn sàng để bắt đầu. Ông nói: "Giai đoạn chuẩn bị ngắn nhưng rất chất lượng. Chúng tôi sẵn sàng tận hưởng những khoảnh khắc đẹp và sẽ đứng dậy nhanh nhất có thể sau những khoảnh khắc khó khăn".

Sau 4 mùa liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh, Man City sa sút mùa 2024-2025 khi cơn bão chấn thương liên tiếp ập đến. Dù vậy, họ vẫn bứt tốc ở giai đoạn cuối để cán đích thứ ba và giành suất dự Champions League.

Guardiola tin đội sẽ tiến bộ hơn mùa này. "Tôi không thể đảm bảo, nhưng những dấu hiệu cho thấy chúng tôi sẽ mạnh hơn. Cũng có thể tệ hơn, bạn không bao giờ biết trước, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ tốt hơn", HLV 54 tuổi bày tỏ.

