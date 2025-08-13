Donnarumma đồng ý gia nhập Man City

AnhThủ môn 26 tuổi Gianluigi Donnarumma đã nói chuyện trực tiếp với HLV Pep Guardiola và đạt thỏa thuận gia nhập Man City, sau khi thông báo rời PSG.

PSG và Donnarumma chia tay ngay trước trận Siêu cúp châu Âu trên đất Italy, nơi thủ môn cao 1,96 m là thủ quân đội tuyển. Hôm qua, HLV Luis Enrique công bố loại Donnarumma khỏi đội hình PSG, gọi đây là "quyết định khó khăn" nhưng khẳng định đội bóng "đang tìm kiếm một hình ảnh khác" trong khung thành.

Thủ môn Donnarumma trong trận PSG thua Chelsea tại chung kết FIFA Club World Cup trên sân MetLife, bang New Jersey, Mỹ ngày 13/7/2025. Ảnh: Reuters

Cùng ngày trên Instagram, Donnarumma gửi thông điệp tới người hâm mộ PSG: "Ai đó đã quyết định tôi không thể tiếp tục góp sức cho đội bóng. Tôi rất thất vọng và cay đắng. Hy vọng tôi sẽ được nói lời tạm biệt trực tiếp với các CĐV. Chơi cho đội bóng này và sống ở Paris là một vinh dự với tôi".

Gắn bó 12 năm với PSG, đội trưởng Marquinhos cũng bày tỏ nỗi buồn khi nói về Donnarumma. "Tôi rất đau lòng khi thấy Donnarumma ra đi", trung vệ Brazil nói. "Cậu ấy là một thủ lĩnh và đã chơi một mùa giải tuyệt vời. Nếu cậu ở lại, chúng tôi sẽ chào đón. Nếu cậu ra đi, chúng tôi sẽ nói cảm ơn".

Theo báo chí Italy, Donnarumma và người đại diện Enzo Raiola đã đàm phán với cả hai đội thành Manchester từ đầu mùa hè 2025, nhưng Man City luôn chiếm ưu thế. Man Utd đã rút khỏi cuộc chơi và không đạt ưu tiên chiêu mộ thủ môn mới, trong hè này. Thủ môn Italy đã đồng ý gia nhập Man City, nhưng vẫn cần hai đội bóng đạt thỏa thuận.

Man City đã theo đuổi Donnarumma từ mùa trước, và đang chờ thủ môn Ederson hoàn tất chuyển nhượng sang Galatasaray, để đàm phán cụ thể với PSG. Mức giá PSG yêu cầu được cho là thấp hơn mức 47 triệu USD ( cố định và 18 triệu USD thưởng, mà họ trả để mua Lucas Chevalier từ Lille. Còn theo truyền thông Anh, Man City có thể phải trả cho PSG hơn 50 triệu USD.

Hợp đồng của Donnarumma với PSG sẽ hết hạn hè 2026. Anh đang nhận 14 triệu USD mỗi năm, sau thuế. Nếu không giảm lương, thủ môn 26 tuổi sẽ thuộc nhóm được đãi ngộ cao nhất ở Man City.

Hoàng An (theo L'Equipe)