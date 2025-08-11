Man City thanh lý Grealish, nhắm Rodrygo

AnhMan City có thể chia tay hai tiền vệ cánh Jack Grealish, Savinho rồi nhắm Rodrygo của Real Madrid.

Theo kênh ESPN, ngày 11/8, Man City đạt thỏa thuận để Grealish sang Everton theo hợp đồng cho mượn, không kèm điều khoản mua đứt. Tiền vệ người Anh sẽ kiểm tra y tế hôm nay và có thể kịp ra mắt trong trận mở màn Ngoại hạng Anh của Everton gặp Leeds United ngày 18/8.

HLV Pep Guardiola (phải) nhắc nhở tiền vệ Jack Grealish sau trận Man City hòa Arsenal 0-0 trên sân Etihad, thành phố Manchester, vòng 30 Ngoại hạng Anh ngày 31/3/2024. Ảnh: AP

Grealish cũng là mục tiêu của nhà vô địch Serie A Napoli. Nhưng cầu thủ 29 tuổi muốn tiếp tục thi đấu tại Ngoại hạng Anh và được kỳ vọng giúp Everton mở ra kỷ nguyên mới tại sân nhà vừa khánh thành Hil Dickinson.

Cùng ngày, Man City nhận đề nghị 58 triệu USD từ Tottenham để mua đứt Savinho. Chủ sân Etihad không muốn bán cầu thủ chạy cánh người Brazil, nhưng có thể thay đổi quan điểm nếu Tottenham tăng phí hỏi mua lên 67,2 triệu USD.

Tottenham muốn tăng cường hàng công, sau khi bán Son Heung-min cho Los Angeles FC với giá kỷ lục 26 triệu USD, còn tiền vệ công James Maddison bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải và nghỉ gần hết mùa 2025-2026.

Savinho mừng bàn trong trận Man City thắng West Ham 4-1 ở vòng 20 Ngoại hạng Anh mùa 2024-2025. Ảnh: Reuters

Nếu chia tay Savinho, Man City sẽ nhắm Rodrygo thay thế. Theo Fichajes, đội bóng của Pep Guardiola sẵn sàng gửi đề nghị trị giá 116 triệu USD tới Real Madrid, gồm 93 triệu USD phí chuyển nhượng và 23 triệu USD phụ phí tùy thành tích. Hai ông lớn khác của Ngoại hạng Anh, Arsenal và Liverpool cũng quan tâm tới Rodrygo.

Hồi tháng 5, tờ Marca đưa tin Rodrygo không còn muốn thi đấu cho Real, vì cảm thấy bị lu mờ trước Jude Bellingham và Kylian Mbappe. Việc truyền thông chú ý đến hai ngôi sao châu Âu đã khiến Rodrygo cảm thấy lạc lõng tại sân Bernabeu, trong bối cảnh tiền đạo Brazil này từng được hy vọng sẽ dẫn dắt hàng công Real cùng đồng hương Vinicius.

Rodrygo mừng danh hiệu Champions League mùa 2023-2024. Ảnh: Reuters

Từ đầu hè, Man City sớm tuyển mộ bốn tân binh gồm Tijjani Reijnders, Rayan Cherki, Marcus Bettinelli và Rayan Ait-Nouri để dự FIFA Club World Cup. Nhưng ở giải này, đội bóng của Guardiola thi đấu không thành công, thua Al Hilal 3-4 ở vòng 1/8.

Grealish chuyển đến Man City hè 2021 với giá kỷ lục bóng đá Anh lúc đó, khoảng 139 triệu USD. Tiền vệ 29 tuổi đóng vai trò quan trọng giúp đội nhà giành cú ăn ba mùa 2022-2023. Nhưng anh mất vị trí chính thức ở hai mùa gần nhất, thậm chí chỉ đá chính 7 trận tại Ngoại hạng Anh 2024-2025, ghi một và kiến tạo một bàn. Hè này, Grealish bị loại khỏi đội hình 27 cầu thủ của Man City tham dự FIFA Club World Cup. HLV Pep Guardiola cũng công khai yêu cầu anh tìm CLB mới.

Savinho mới gia nhập Man City với giá 38 triệu USD từ Girona hè năm ngoái. Mùa 2024-2025, tiền đạo cánh người Brazil có 3 bàn, 13 kiến tạo qua 48 trận trên mọi đấu trường.

Hồng Duy tổng hợp