Guardiola: 'Mọi chuyện kết thúc nếu Man City thua'

AnhTrước cuộc đại chiến ở vòng 33 tuần này, HLV Pep Guardiola khẳng định Man City sẽ hết cửa vô địch Ngoại hạng Anh nếu thua Arsenal.

Trận đấu tại Eithad ngày 19/4 được xem là "chung kết" Ngoại hạng Anh mùa này. Man City đang đứng thứ hai với 64 điểm, kém Arsenal 6 điểm nhưng đá ít hơn một trận.

Xét về phong độ, lịch sử và sân đấu, Man City đang được đánh giá cao. Tuy nhiên, Guardiola cho rằng mọi chuyện không hề đơn giản và thừa nhận cuộc đua vô địch sẽ ngã ngũ nếu Man City thua. Khi đó, khoảng cách giữa hai đội sẽ bị nới lên 9 điểm. "Nếu chúng tôi thua, mọi chuyện sẽ kết thúc", ông nói ngày 17/4 trong buổi họp báo trước trận.

Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, Arsenal là tập thể toàn diện và khó bị đánh bại. Ông cũng dành lời khen cho thủ môn David Raya và khả năng tận dụng tình huống cố định của "Pháo thủ", cho rằng đối thủ đang có phong độ ổn định suốt cả mùa giải. "Họ rất mạnh ở mọi khía cạnh: tranh chấp, thể lực. Nếu bạn không chơi quyết liệt, họ sẽ triển khai bóng rất mượt mà", ông nói. "Arsenal đứng đầu Ngoại hạng Anh suốt từ đầu mùa, và tôi tự hào khi có thể cạnh tranh với họ ở giai đoạn quyết định này".

HLV Pep Guardiola (trái) và Mikel Arteta chỉ đạo trong trận Man City thắng Arsenal 2-0 ở chung kết Cup Liên đoàn trên sân Wembley, London, Anh ngày 22/3/2026. Ảnh: AP

Thay vì chiến thuật, Guardiola nhấn mạnh điều quan trọng nhất với Man City là kiểm soát cảm xúc và tập trung vào màn trình diễn. "Tôi nói với các cầu thủ hôm nay rằng đây chỉ là một trận bóng đá. Nếu bị cảm xúc chi phối, bạn sẽ mất tập trung", HLV 55 tuổi bày tỏ. "Yếu tố quan trọng không phải quá khứ, hiện tại hay tương lai, mà là sự tự tin. Nếu có thể mua sự tự tin trong siêu thị, chúng tôi sẽ mua ngay".

Nếu thắng tại Etihad, Man City sẽ thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống ba điểm. Sau đó, đội bóng của Guardiola có thể chiếm đỉnh bảng nếu tiếp tục thắng Burnley ở Turf Moor ngày 22/4.

Tuy nhiên, ngay cả khi đánh bại thầy trò Arteta, Guardiola vẫn không cho rằng Man City nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch bởi lịch thi đấu khó ở giai đoạn cuối mùa. Ở những vòng tới, Man City sẽ làm khách của Burnley, Everton, Bournemouth và đụng độ Brentford, Crystal Palace rồi Aston Villa trên sân nhà. Trong đó, trận hạ màn gặp Aston Villa ngày 24/5 được đánh giá khó khăn nhất, khi đối thủ đang cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Guardiola một lần nữa còn bênh vực Arsenal trước các chỉ trích về lối chơi thực dụng thay vì cống hiến, đồng thời phụ thuộc nhiều vào các tình huống cố định. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thậm chí thừa nhận Man City thua kém Arsenal về khát khao vô địch.

"Người ta luôn đòi hỏi rất nhiều", ông nói. "Từ giới truyền thông, người hâm mộ, tất cả mọi người. Tôi thích xem họ thi đấu. Tôi học được rất nhiều điều. Một yếu tố rất, rất quan trọng mà chúng tôi không thể chống lại là việc họ đã 22 năm chưa vô địch Ngoại hạng Anh. Arsenal có một điều gì đó khiến họ trở nên đặc biệt. Đó là điều chúng tôi không thể đối đầu trực diện. Vì vậy, chúng tôi phải tập trung vào cách chơi của mình".

Ở chung kết Cup Liên đoàn tháng trước, Man City thắng Arsenal 2-0 nhờ cú đúp của Nico O'Reilly. Guardiola tin đồng nghiệp Arteta sẽ điều chỉnh chiến thuật để tránh lặp lại thất bại tại Wembley. "Nếu cả hai đội giữ nguyên lối chơi như tại Wembley, Man City sẽ thắng", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói. "Nhưng bóng đá thì không thể đoán trước. Tôi biết Mikel một chút, họ sẽ điều chỉnh một số thứ, và chúng tôi phải sẵn sàng".

Hồng Duy (theo EPSN, Mancity.com)