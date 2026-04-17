Arsenal, Man City có thể đá play-off ở Ngoại hạng Anh

AnhTrận đại chiến tại Etihad ở vòng 33 Ngoại hạng Anh không chỉ mang tính bước ngoặt cho cuộc đua vô địch, mà có thể còn mở ra kịch bản hiếm hoi khiến hai đội phải đá thêm trận play-off.

Theo quy định, vị trí Ngoại hạng Anh được quyết định đầu tiên bằng điểm số, sau đó đến hiệu số bàn thắng bại và các chỉ số phụ khác. Trong trường hợp tất cả đều bằng nhau, phương án đá play-off trên sân trung lập sẽ được tính đến.

Để điều này xảy ra, trước hết trận đấu tại Etihad vào Chủ nhật ngày 19/4 phải kết thúc với tỷ số 1-1 để thành tích đối đầu giữa hai đội cân bằng. Ở giai đoạn một Ngoại hạng Anh, Arsenal và Man City cũng hòa 1-1 trên sân Emirates.

Tiếp theo, đội bóng thành London phải sảy chân thêm ít nhất một trận trong 5 vòng cuối, trong khi Man City cần thắng trận đá bù để hai đội có thể cân bằng về điểm và hiệu số. Bởi, Arsenal đang dẫn đầu với 70 điểm, nhiều hơn Man City 6 điểm và đá nhiều hơn một trận. Về các chỉ số phụ, Arsenal đang nhỉnh hơn khi ghi 62 bàn, thủng lưới 24 lần, đạt hiệu số +38. Man City ghi 63 bàn, thủng lưới 28 lần và đạt hiệu số +35.

Erling Haaland ghi bàn mở tỷ số trận Man City hòa Arsenal 1-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 22/9/2025. Ảnh: Reuters

Lịch thi đấu còn lại của Arsenal được đánh giá tương đối thuận lợi khi toàn bộ đối thủ đều nằm ở nửa dưới, gồm Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley và Crystal Palace. Ở giai đoạn một, đoàn quân dưới trướng Mikel Arteta đánh bại cả năm đối thủ này.

Trong khi đó, Man City đối mặt lịch đấu khó khăn hơn, với các trận gặp Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace và đặc biệt là Aston Villa - đội đang cạnh tranh suất dự Cup châu Âu.

Theo dự báo của siêu máy tính Opta, cục diện cuộc đua vô địch sẽ biến động mạnh tùy theo kết quả trận đấu tại Etihad. Nếu Arsenal thắng, xác suất vô địch của họ tăng vọt lên 98%, trong khi Man City chỉ còn 2%.

Trong trường hợp này, Arsenal tạo khoảng cách 9 điểm khi mùa giải còn 6 vòng, đồng nghĩa họ chỉ cần tối đa 10 điểm trong 5 trận cuối để đăng quang lần đầu kể từ mùa 2003-2004.

Nếu hòa, khả năng vô địch của Arsenal được Opta nâng lên 89%, so với 11% của Man City. Khi đó, đội bóng London vẫn duy trì khoảng cách 6 điểm và đã vượt qua trận đấu khó nhất còn lại.

Nếu Man City thắng, cuộc đua sẽ trở nên hấp dẫn hơn đáng kể. Khi đó, đội bóng của Pep Guardiola sẽ rút ngắn cách biệt xuống ba điểm và còn một trận chưa đấu. Dù vậy, Opta vẫn đánh giá Arsenal là ứng viên sáng giá hơn với 69% cơ hội vô địch, so với 31% của Man City.

Lý do cho những nhận định ở trên là Arsenal có lịch thi đấu nhẹ hơn ở giai đoạn cuối, giúp họ có cơ hội cải thiện hiệu số bàn thắng - yếu tố có thể quyết định ngôi vương nếu hai đội bằng điểm. Dù kết quả ra sao, trận đấu tại Etihad được dự báo sẽ là bước ngoặt then chốt của mùa giải, thậm chí có thể mở ra một cái kết chưa từng có trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy (theo Daily Mail)