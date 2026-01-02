Guardiola: 'Man City không ghi bàn trước Sunderland là điều bí ẩn'

AnhHLV Pep Guardiola khó lý giải việc Man City không thể ghi bàn dù tạo ra nhiều cơ hội và để Sunderland cầm hòa 0-0 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Ánh sáng ngày 1/1, Man City kiểm soát bóng 68%, dứt điểm 14 lần với 5 cơ hội ngon ăn (big chances), đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 2,24 nhưng không thể ghi bàn. Phil Foden, Erling Haaland hay Jeremy Doku đều phung phí, hoặc dứt điểm ra ngoài hoặc không thể thắng được thủ thành Robin Roefs.

Kết quả hòa 0-0 khiến Man City đứt mạch 8 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, đồng thời bị CLB dẫn đầu Arsenal nới rộng cách biệt lên 4 điểm.

HLV Pep Guardiola (áo đen) an ủi Phil Foden (trái) sau trận Man City hòa Sunderland 0-0 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh trên sân Ánh sáng, Sunderland, Anh ngày 1/1/2025. Ảnh: Shutterstock

Sau trận, Guardiola hài lòng với màn trình diễn khi Man City thi đấu tốt trên sân khách khó khăn bậc nhất Ngoại hạng Anh. Ông cũng cho rằng Man City tạo đủ cơ hội ngon ăn để ghi bàn, và cảm thấy khó hiểu khi các học trò không thể tận dụng.

"Đây là nơi rất khó thi đấu", Guardiola nói. "Chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở khoảng cách 6 mét, những tình huống không hề khó. Hiệp một, đội không làm được những gì đã bàn bạc và gặp khó trước lối pressing giàu thể lực của Sunderland, nhưng hiệp hai thì xuất sắc. Tôi rất tự hào vì các cầu thủ đã làm mọi thứ có thể để thắng. Chúng tôi chỉ thiếu một chút sắc bén ở khâu dứt điểm và thật sự là một bí ẩn khi không thể ghi bàn".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đặc biệt dành lời khen cho Rodri, người vào sân trong hiệp hai thay Nico Gonzalez bị chấn thương. "Rodri đã thay đổi trận đấu", Guardiola bày tỏ. "Chỉ trong 45 phút, cậu ấy cho thấy mình là cầu thủ hay nhất ở vị trí này. Khi triển khai bóng, chúng tôi gặp khó, nhưng có Rodri thì khó khăn giảm đi rất nhiều. Cậu ấy phá vỡ các tuyến, giúp đội chơi tốt hơn. Một năm rưỡi không có Rodri, chúng tôi đã nhớ cậu ấy rất nhiều".

Guardiola hy vọng Rodri - tiền vệ đồng hương mới đá chính bốn trận ở Ngoại hạng Anh kể từ khi trở lại sau chấn thương dây chằng chéo hồi tháng 9/2024 - sẽ duy trì được thể trạng tốt trong giai đoạn còn lại của mùa giải. "Nếu Rodri sung sức, Man City sẽ là đội bóng mạnh hơn", ông nhấn mạnh.

Guardiola cho biết toàn đội thất vọng sau trận hòa Sunderland, nhưng cần nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp Chelsea - CLB vừa sa thải HLV Enzo Maresca - ngày 4/1.

Trong khi đó, đội trưởng Bernardo Silva nhấn mạnh sự ổn định và bản lĩnh của Man City trong bối cảnh không đạt phong độ cao nhất. "Không thể hoàn hảo mọi lúc. Điều quan trọng là ngay cả khi không chơi tốt, đội vẫn rất ổn định. Hôm nay chúng tôi chỉ thiếu bước cuối cùng để ghi bàn", tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết.

Hồng Duy (theo ESPN, Mancity.com)