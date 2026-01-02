Man City hòa tân binh Ngoại hạng Anh

AnhMan City hòa 0-0 trên sân Sunderland ở vòng 19 Ngoại hạng Anh và bị CLB dẫn đầu Arsenal nới rộng cách biệt lên bốn điểm.

Sunderland, dù mới trở lại Ngoại hạng Anh mùa này, lại không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Họ từng tạo ra những cú sốc lớn khi hòa Arsenal 2-2, Liverpool 1-1, Aston Villa 1-1, đánh bại Chelsea 2-1 và thậm chí có thời điểm chen chân vào top 4.

Phil Foden ôm đầu tiếc nuối sau khi lỡ cơ hội trong trận Man City hòa Sunderland 0-0 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh trên sân Ánh sáng, Sunderland, Anh ngày 1/1/2025. Ảnh: PA

Trong ngày đầu năm mới 2026, Sunderland vẫn thi đấu với sự lì lợm và kiên cường đó. Chủ nhà liên tục pressing, tranh chấp quyết liệt, khiến Man City phải vất vả tìm khoảng trống.

Hiệp một chứng kiến một Man City bế tắc. Đoàn quân dưới trướng Pep Guardiola chỉ dứt điểm hai lần, với thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) vỏn vẹn 0,26 - phản ánh khó khăn trước hàng thủ dày đặc của Sunderland.

Cơ hội ngon ăn nhất đến ở phút 37, khi Phil Foden chuyền ngang "dọn cỗ" nhưng Erling Haaland lại dứt điểm nhẹ, và thủ môn Robin Roefs cản phá bằng chân. Trước đó, Man City tưởng như đã mở tỷ số với cú đệm cận thành của Bernardo Silva ở phút 6, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Erling Haaland bị ba cầu thủ Sunderland theo sát. Ảnh: Shutterstock

Sunderland cũng nhiều lần gây sóng gió về phía khung thành Man City. Dù chỉ cầm bóng 35%, họ tung ra 6 cú dứt điểm và đạt xG 0,57 - gấp đôi đội khách. Pha phản công chớp nhoáng phút 19 suýt giúp chủ nhà mở tỷ số. Brian Brobbey tranh chấp mạnh mẽ, bứt tốc khiến Ruben Dias ngã sõng soài, nhưng cú sút chéo góc cuối cùng lại bị Gianluigi Donnarumma cản bằng ngực.

Sang hiệp hai, HLV Pep Guardiola liên tiếp tung Rodri và Jeremy Doku vào sân để làm mới hàng công. Những sự thay đổi này giúp Man City thi đấu khởi sắc hơn, dứt điểm tới 12 lần với bốn cơ hội ngon ăn (big chances) - so với 4 và 0 của Sunderland.

Nhưng trong ngày thi đấu kém duyên, Man City bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác. Jeremy Doku đặt lòng cận thành bị các cầu thủ Sunderland lăn xả giải nguy, Josko Gvardiol tung người dứt điểm ngẫu hứng đưa bóng dội cột, hay Foden lỡ cơ hội trong vòng cấm.

Trai Hume vào bóng quyết liệt với Jeremy Doku. Ảnh: AFP

Trong pha lên bóng cuối cùng ở phút bù thứ tư, Rayan Cherki chọc khe để Tijjani Reijnders xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chân trái chéo góc, nhưng bóng đi nhẹ, từ từ lăn vào tay Roefs, khiến các cầu thủ Man City chỉ biết tiếc nuối.

Với kết quả hòa 0-0, Man City vẫn đứng thứ hai với 41 điểm, nhưng bị Arsenal nới rộng cách biệt lên bốn điểm. Ở vòng 20 cuối tuần này, Arsenal làm khách của Bournemouth, còn Man City trở về sân nhà tiếp Chelsea.

Hồng Duy