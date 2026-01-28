Guardiola lại công kích trọng tài, khẳng định phải bảo vệ Man City

AnhHLV Pep Guardiola cảm thấy buộc phải lên tiếng trước hàng loạt quyết định gây tranh cãi bất lợi cho Man City, cho rằng việc bảo vệ CLB và cầu thủ là trách nhiệm không thể né tránh.

Guardiola tỏ ra phẫn nộ với quyết định của các trọng tài trong trận thắng Wolves 2-0 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Phút 37, Omar Marmoush xâm nhập vòng cấm rồi ngoặt bóng trúng tay hậu vệ Yerson Mosquera. Farai Hallam, người lần đầu tiên bắt chính một trận đấu tại Ngoại hạng Anh, ra đường biên xem lại băng hình rồi quyết định không cho Man City hưởng phạt đền.

Sau trận, Guardiola mỉa mai rằng "bây giờ mọi người sẽ biết nhiều hơn đến Hallam". Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đồng thời nhắc lại hàng loạt quyết định với Man City trước đó, như Antoine Semenyo bị khước từ bàn trong trận gặp Newcastle ở Cup Liên đoàn, tình huống Diogo Dalot thoát thẻ đỏ sau pha vào bóng với Jeremy Doku trong trận derby Manchester, hay việc thủ môn Dean Henderson thoát thẻ đỏ tranh cãi trước Man City ở chung kết Cup FA năm 2025.

Omar Marmoush ngoặt bóng trúng tay hậu vệ Yerson Mosquera, nhưng Man City không được hưởng phạt đền trong trận thắng Wolves 2-0 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters

Trong vòng hai tuần, Guardiola đã ba lần nhắc đến Giám đốc điều hành PGMOL Howard Webb, cho thấy mối quan hệ giữa HLV Man City và bộ phận điều hành trọng tài đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Galatasaray ở lượt cuối vòng bảng Champions League, Guardiola khẳng định luôn tôn trọng trọng tài trong gần một thập kỷ làm việc tại Anh, chưa từng chỉ trích trọng tài trong suốt chín hay mười năm qua, kể cả khi thua trận. Ông còn dẫn chứng rằng ngay cả mùa trước - được xem là tệ nhất của Man City - cũng gần như không phàn nàn về vấn đề này.

Nhưng theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, việc lên tiếng lần này xuất phát từ những tình huống cụ thể lặp đi lặp lại. "Tôi phải nói khi một bàn thắng bị xem xét sáu phút rồi không được công nhận ở Cup Liên đoàn. Tôi bảo vệ CLB và các cầu thủ của mình. Giống như Howard Webb bảo vệ các trọng tài", ông nhấn mạnh.

Nhưng sau đó, ông cũng đồng thời xin lỗi về phát biểu gây tranh cãi liên quan đến trọng tài trẻ Hallam. "Tôi hiểu bắt chính trận ra mắt là điều không dễ dàng. Mọi người ngày nay rất nhạy cảm", HLV 55 tuổi bày tỏ.

HLV Pep Guardiola chất vấn trọng tài Farai Hallam sau trận thắng của Man City. Ảnh: PA

Chỉ trong 20 ngày, đây đã là lần thứ năm Guardiola đề cập tới vấn đề trọng tài, sau các trận gặp Brighton, Newcastle, Man Utd và Wolves. Ông cũng bày tỏ lo ngại về việc tiền đạo Erling Haaland và đặc biệt là Jeremy Doku không được bảo vệ đúng mức.

Theo báo Anh Sportmail, trong nội bộ, việc Guardiola thường xuyên nhắc đến những "bất công" từ trọng tài không phải điều mới, và nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhiều lần sử dụng điều đó như một cách tạo động lực cho cầu thủ. Tuy nhiên, tần suất và mức độ gay gắt của các phát biểu công khai gần đây cho thấy sự kiên nhẫn của ông dường như đã cạn dần.

Sau cùng, Guardiola mới phát biểu về chuyên môn. Man City hiện đứng thứ 11 Champions League với 13 điểm, bằng đội xếp thứ 8 Chelsea, nhưng kém về hiệu số. Ông nhấn mạnh CLB phải thắng Galatasaray để chen chân vào top 8, qua đó tránh việc đá thêm hai lượt play-off tranh vé vào vòng 1/8. Guardiola cũng bày tỏ niềm vui khi gặp lại hai trò cũ Ilkay Gundogan và Leroy Sane - những cựu cầu thủ Man City đang khoác áo Galatasaray.

Hồng Duy (theo Daily Mail)