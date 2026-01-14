Guardiola phẫn nộ với VAR

AnhSau trận thắng Newcastle 2-0 ở lượt đi bán kết Cup Liên đoàn, HLV Pep Guardiola chỉ trích các quyết định VAR thiếu nhất quán, đồng thời dẫn lại nhiều tình huống gây tranh cãi từng khiến Man City bất lợi.

Trên sân St James’ Park tối 9/1, Man City thắng Newcastle 2-0 nhờ các bàn của Antoine Semenyo và Rayan Cherki để đặt một chân vào chung kết Cup Liên đoàn.

Không phải chuyên môn, tâm điểm của trận đấu là tình huống VAR can thiệp khước từ một bàn của Man City. Phút 68, Tijjani Reijnders đá phạt góc để Semenyo dứt điểm bằng đùi tung lưới Newcastle. Nhưng VAR vào cuộc, mất tới 5 phút 30 giây để xem xét tình huống, trước khi trọng tài Chris Kavanagh ra đường biên xem lại băng hình và thông báo không công nhận vì Erling Haaland việt vị.

Tình huống dứt điểm của Antoine Semenyo, nhưng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị của Erling Haaland ở lượt đi bán kết Cup Liên đoàn ngày 13/1/2026. Ảnh: Reuters

Theo giải thích từ ban tổ chức, công nghệ bắt việt vị bán tự động không hoạt động trong tình huống này, tương tự sự cố từng xảy ra khi hai đội gặp nhau tại Ngoại hạng Anh hồi tháng 12. Các cầu thủ đứng quá gần nhau khiến trọng tài VAR Stuart Attwell phải sử dụng phương pháp thủ công, kẻ vạch xác định vị trí việt vị.

Về luật, quyết định được xem là chính xác, khi Haaland đứng dưới hàng phòng ngự và có tác động trực tiếp tới hậu vệ Newcastle trong tình huống có thể ngăn cản bóng đi vào lưới. Tuy nhiên, việc kiểm tra kéo dài khiến quyết định trở nên gây tranh cãi, tạo cảm giác thiếu dứt khoát và làm gia tăng phản ứng từ phía Man City cũng như khán giả.

Sau khi VAR mất vài phút kiểm tra tình huống, trọng tài chính Chris Kavanagh vẫn phải ra đường biên xem lại băng hình rồi mới thông báo không công nhận bàn thắng của Man City. Ảnh: AFP

Sau trận, Guardiola nói rằng ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò, nhưng "không thể chấp nhận" việc VAR dừng trận đấu quá lâu. "Đó là một câu hỏi hay: tại sao VAR lại can thiệp theo cách này", nhà cầm quân người Tây Ban Nha đáp, đồng thời nhắc lại những tình huống Man City bị xử ép trong trận thua 1-2 trước chính Newcastle ở vòng 12 Ngoại hạng Anh hồi cuối tháng 11/2025.

"Trận đó, VAR không can thiệp một cách khó hiểu, dù Fabian Schar phạm lỗi thô bạo với Phil Foden. Trước đó còn có pha phạm lỗi rõ ràng với Jeremy Doku", Guardiola nói. "Hôm nay, bốn người cần hơn sáu phút để đưa ra quyết định. Trong khi ở trận đấu Ngoại hạng Anh, bàn thứ hai của Newcastle được công nhận rất nhanh".

Guardiola tiếp tục nhắc lại tình huống Dean Henderson thoát thẻ đỏ tranh cãi trước Man City ở chung kết Cup FA năm 2025. "Tôi không nói gì cả. Suốt 10 năm qua, tôi không nghi ngờ. Nhưng hôm nay thì thật khó hiểu", HLV 54 tuổi nói, và muốn Trưởng ban trọng tài Howard Webb giải thích rõ ràng.

Sau cùng, Guardiola vẫn tin rằng những tình huống gây tranh cãi này sẽ khiến Man City mạnh mẽ hơn. "Chúng tôi phải chấp nhận và tiến lên. Những điều như thế này sẽ giúp đội bóng trở nên tốt hơn", ông nhấn mạnh.

HLV Pep Guardiola phản ứng trong trận đấu Newcastle. Ảnh: PA

Tương tự, đội trưởng Bernardo Silva chỉ trích phán quyết của VAR. Anh cho rằng đáng lẽ tỷ số phải là 3-0, và Man City đã phải làm quen với những điều tương tự vừa xảy ra. "Thật sự rất khó chịu, bởi lần gần nhất đến đây, chúng tôi cũng chịu nhiều quyết định bất lợi", tiền vệ người Bồ Đào Nha nói.

Về phía Newcastle, HLV Eddie Howe cho rằng thời gian chờ VAR là quá dài, nhưng không bình luận sâu về các quyết định trọng tài. HLV người Anh cũng thừa nhận nhiệm vụ lật ngược thế cờ ở lượt về tại sân Etihad ngày 4/2 là "ngọn núi rất cao".

Giới chuyên môn cũng tranh cãi khá nhiều về tình huống này. Cựu tiền đạo Chelsea và Blackburn Rovers, Chris Sutton cho rằng quyết định của trọng tài Kavanagh mang tính phỏng đoán. "Tôi nghĩ bóng đá đang đi sai hướng", Sutton nói. "Khoảng cách từ Semenyo chỉ hơn một mét, liệu hậu vệ có thực sự kịp phản ứng để ngăn cản bàn thắng hay không?".

Cựu tiền vệ Liverpool và tuyển Anh Jamie Redknapp cùng hậu vệ Newcastle Dan Burn thì cho rằng quyết định từ chối bàn thắng là đúng luật, dù đều chỉ trích quy trình xử lý của VAR. "Nếu bàn thắng được công nhận, sẽ không có ai phản đối", Redknapp nhận định. "Nhưng chiếu theo luật, dù thích hay không, đó vẫn là quyết định đúng".

Còn cựu hậu vệ Man City Micah Richards khẳng định VAR đã đi quá xa so với mục đích ban đầu. "Tôi hiểu quy trình, nhưng VAR không được đưa vào để làm điều này", Richards nói. "Họ từng nói sẽ không ‘trọng tài hóa’ lại trận đấu, nhưng đây chính là như vậy. Có thể quyết định đúng luật, nhưng không nên tước bỏ bàn thắng theo cách này, nhất là khi phải mất tới năm phút".

Hồng Duy (theo Daily Mail, BBC)