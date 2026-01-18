Tiền vệ Man City ám chỉ trọng tài thiên vị Man Utd

AnhTiền vệ Bernardo Silva cho rằng Man City nhiều lần chịu bất lợi từ các quyết định trọng tài trong trận thua 0-2 trên sân Man Utd ở vòng 22 Ngoại hạng Anh.

Tình huống gây tranh cãi đến ở phút 11, khi tỷ số đang là 0-0. Trong pha tranh chấp gần đường biên, Diogo Dalot cao chân và dường như đạp vào phần đầu gối của Jeremy Doku. Các cầu thủ Man City phản ứng dữ dội, nhưng trọng tài Anthony Taylor chỉ rút thẻ vàng và VAR không can thiệp.

Sau khi thoát thẻ đỏ, Man Utd áp đảo và thắng Man City 2-0 nhờ các bàn của Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu. Kết quả này cũng giúp HLV Michael Carrick ra mắt hoàn hảo tại sân Old Trafford.

Diogo Dalot nhận thẻ vàng sau pha vào bóng với Jeremy Doku. Ảnh: The Athletic

Sau trận, khi được hỏi về pha phạm lỗi của Dalot, Silva nói: "Tôi đã xem lại tình huống và đó là thẻ đỏ. Mùa này, tất cả tình huống 50-50 đều bất lợi cho chúng tôi. Chúng luôn nghiêng về phía các đối thủ. Dù vậy, đây không phải lý do khiến chúng tôi thua".

Tiền vệ người Bồ Đào Nha thừa nhận Man City chơi dưới sức và đáng thất bại. "Chúng tôi không có bất kỳ lý do bào chữa nào", anh bày tỏ. "Đây là màn trình diễn rất tệ. Man Utd có nhiều năng lượng và khát khao hơn. Họ luôn tỏ ra nguy hiểm, còn chúng tôi thì không".

HLV Pep Guardiola cũng đồng tình rằng Dalot đáng bị truất quyền thi đấu, nhưng từ chối đổ lỗi cho trọng tài. "Đó là thẻ đỏ, nhưng sẽ rất kém cỏi nếu lấy đó làm lý do cho thất bại", ông thừa nhận. "Đội chơi hay hơn đã thắng. Họ có thứ mà chúng tôi không có, là năng lượng".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh Man City thiếu cả sức sống lẫn sự sắc bén trong lối chơi. "Trong một trận derby, yếu tố năng lượng là cực kỳ quan trọng và chúng tôi đã không có điều đó. Chúng tôi gần như không tạo ra mối đe dọa nào. Đó là một phần của bóng đá, và hôm nay đơn giản là chúng tôi không đủ tốt". Guardiola cho biết.

HLV Pep Guardiola phản ứng trong trận. Ảnh: PA

Tranh cãi quanh pha vào bóng của Dalot còn tiếp tục sau trận khi nhiều cựu trọng tài và chuyên gia bóng đá tại Anh lên tiếng chỉ trích quyết định của VAR.

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mike Dean khẳng định hậu vệ Man Utd xứng đáng nhận thẻ đỏ. "Xem ở tốc độ thường thì có thể khó nhận ra, nhưng khi xem lại băng quay chậm, pha vào bóng rất nguy hiểm, trúng thẳng đầu gối. Thẻ đỏ, không phải bàn cãi", ông nói trên Sky Sports.

Tương tự, cựu hậu vệ Man City Micah Richards cho rằng Dalot "đạp thẳng vào đầu gối đối phương" và gọi đó là "một trong những tình huống thẻ đỏ rõ ràng nhất".

Trong khi đó, cựu tiền đạo Liverpool Daniel Sturridge phản bác lý giải của VAR rằng đây chỉ là tiếp xúc sượt. Anh nói: "Đó không phải pha sượt nhẹ. Nó giống như một cú đánh thẳng vào đầu gối trong quyền Anh. Nếu Doku nằm sân lâu hơn, có lẽ cục diện đã khác".

Hồng Duy (theo ESPN, Daily Mail)