Guardiola: 'Đừng mơ vô địch nếu cứ hòa thế này'

AnhHLV Pep Guardiola thừa nhận Man City không thể mơ tới chức vô địch nếu tiếp tục đánh rơi điểm, sau trận hòa Brighton 1-1 ở vòng 21 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Etihad hôm 7/1, Man City áp đảo, kiểm soát bóng 59%, dứt điểm 20 lần với 4 cú trúng đích - so với 7 và 3 của Brighton, nhưng chỉ giành một điểm. Erling Haaland đá phạt đền mở tỷ số, rồi Kaoru Mitoma ấn định tỷ số hòa cho đội khách.

"Không phải cứ xứng đáng là sẽ thắng", Guardiola nói sau trận. "Kết quả là kết quả. Mỗi đội có một điểm, vậy thôi. Chúng tôi chơi tốt, tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng không ghi được bàn".

HLV Pep Guardiola chỉ đạo trong trận Man City hòa Brighton 1-1 ở vòng 21 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 7/1/2026. Ảnh: Man City

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận Man City đang gặp vấn đề trong khâu dứt điểm, dù lối chơi tập thể vẫn tích cực. "Tôi rất thích cách chúng tôi chơi, nhất là với nhiều cầu thủ mới", ông bày tỏ. "Hàng thủ làm việc rất tốt, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội trong vòng cấm sáu mét nhưng không thể tận dụng. Không phải lỗi của một cá nhân nào, mà là của tất cả các cầu thủ tấn công".

Man City nối dài chuỗi bất bại lên 11 trận trên mọi đấu trường, nhưng ba trận hòa liên tiếp trước Chelsea, Sunderland và Brighton khiến đội bóng của Guardiola nguy cơ bị Arsenal nới rộng cách biệt lên 8 điểm.

"Nếu không thắng, đừng mơ vô địch", Guardiola nói về cuộc đua với Arsenal. "Nhưng nếu phân tích cách chúng tôi chơi, màn trình diễn là rất tốt. Brighton là đội có phong độ và tổ chức tốt, nhưng ngoài vài phút đầu, chúng tôi kiểm soát thế trận".

Max Alleyne cầm bóng trong trận. Ảnh: Man City

Bên cạnh nỗi tiếc nuối về kết quả, Guardiola dành nhiều lời khen cho Max Alleyne và Abdukodir Khusanov - hai trung vệ trẻ đá chính trước Brighton, trong bối cảnh Ruben Dias, Josko Gvardiol và John Stones nghỉ dài hạn. Trong đó, Alleyne có 16 lần ra sân cho Watford theo dạng cho mượn nửa đầu mùa 2025-2026, trước khi được Man City gọi trở lại.

"Cả hai chơi xuất sắc, đặc biệt là Khusanov. Cậu ấy kiểm soát tốt không gian phía sau và những đường bóng dài. Alleyne mới trở lại đội hai ngày, chỉ tập một buổi nhưng đã thể hiện rất tốt", Guardiola nói.

Tương tự, hậu vệ Nathan Ake đánh giá cao màn ra mắt của Alleyne. "Chỉ tập một buổi mà vào sân chơi như vậy thì thật đáng khen. Cậu ấy đã làm rất tốt. Nếu chúng tôi tận dụng được những cơ hội tạo ra, trận đấu đã khác", cầu thủ người Hà Lan chia sẻ.

Ngày 10/1, Man City tiếp tục đá sân nhà gặp CLB hạng dưới Exeter ở vòng ba Cup FA.

Hồng Duy (theo Mancity.com)