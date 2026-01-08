Man City hòa trận thứ ba liên tiếp ở Ngoại hạng Anh

AnhMan City để Brighton cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà ở vòng 21 Ngoại hạng Anh và nguy cơ bị Arsenal nới rộng cách biệt lên tám điểm.

Man City rơi vào khủng hoảng lực lượng trầm trọng, khi chỉ còn 14 cầu thủ đội một, chưa kể thủ môn, đủ sức thi đấu. HLV Pep Guardiola mất cả ba trung vệ tốt nhất: Ruben Dias, Josko Gvardiol và John Stones, buộc phải tin tưởng bộ đôi Abdukodir Khusanov - Max Alleyne, cầu thủ 20 tuổi vừa trở về từ hợp đồng cho mượn tại Watford.

Max Alleyne cầm bóng trong trận Man City hòa Brighton 1-1 ở vòng 21 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 7/1/2026. Ảnh: Man City

Hàng thủ chắp vá khiến Man City mất quyền kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Trong 10 phút đầu, Pascal Gross và Ferdi Kadioglu liên tiếp thử thách Gianluigi Donnarumma, nhưng thủ môn người Italy vẫn đứng vững, khiến các CĐV chủ nhà thót tim.

Sau đó, các ngôi sao hàng công Man City dần tìm lại nhịp điệu, tạo ra những cơ hội liên tiếp. Tuy nhiên, đội khách Brighton lùi sâu phòng ngự, nhiều lúc tới tám cầu thủ đứng trước vòng cấm, khiến Man City gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường xuyên thủng hàng thủ kiên cố. Những tình huống cố định trở thành cơ hội đáng chú ý, khi Alleyne đánh đầu vọt xà hay Bernardo Silva dứt điểm nhẹ bị thủ môn Bart Verbruggen bắt gọn.

Erling Haaland đá phạt đền mở tỷ số. Ảnh: Reuters

Khoảnh khắc thay đổi cục diện đến ở phút 40. Jeremy Doku bứt tốc vào vòng cấm và bị Diego Gomez phạm lỗi, mang về quả phạt đền quan trọng. Trên chấm 11 mét, Erling Haaland lạnh lùng sút chìm về góc phải, đánh bại thủ môn Brighton, giúp Man City vượt lên.

Đây cũng là bàn thứ 35.000 của Ngoại hạng Anh, đánh dấu một mốc lịch sử, sau 4 năm 131 ngày kể từ bàn thứ 30.000 của Chris Wood cho Burnley. Haaland còn cán mốc 150 bàn tại Ngoại hạng Anh chỉ sau 173 trận, nhanh hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử giải đấu đến 28 trận.

Bước sang hiệp hai, Man City liên tục ép sân và suýt nhân đôi cách biệt. Bernardo Silva cướp bóng trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại dội cột.

Kaoru Mitoma cứa lòng ấn định tỷ số hòa 1-1. Ảnh: AFP

Phung phí cơ hội, Man City lập tức phải trả giá. Phút 60, Kaoru Mitoma thoải mái đi bóng từ cánh trái, cắt vào trung lộ và cứa lòng sở trường, bóng đi về góc xa, Donnarumma bay hết cỡ cũng không thể cứu thua.

Guardiola lập tức tung những quân bài chất lượng từ băng ghế dự bị: Rodri, Rayan Cherki, Nico O'Reilly, nhằm thổi sức sống mới cho đội nhà. Nhưng trong một ngày kém duyên, Haaland và Cherki phung phí các cơ hội mười mươi, khiến Man City bất lực trong việc giành trọn ba điểm trên sân nhà.

Kết quả hòa này đánh dấu trận chia điểm thứ ba liên tiếp của Man City tại Ngoại hạng Anh, sau các trận hòa Chelsea 1-1 và Sunderland 0-0. Đội bóng của Guardiola vì thế đang đứng trước nguy cơ bị Arsenal - CLB sẽ gặp đương kim vô địch Liverpool hôm nay - nới rộng cách biệt lên tám điểm.

Hồng Duy