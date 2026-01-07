Bão chấn thương tàn phá hàng thủ Man City

AnhKhủng hoảng nhân sự hàng thủ của Man City thêm nghiêm trọng khi Ruben Dias sẽ phải nghỉ 6 tuần vì chấn thương gân kheo, còn Josko Gvardiol phẫu thuật xương chày.

Trận hòa Chelsea 1-1 ở vòng 20 hôm 5/1 không chỉ khiến Man City bị đầu bảng Arsenal nới cách lên 6 điểm ở Ngoại hạng Anh, mà còn "cướp" đi thêm hai hậu vệ của họ là Dias cùng Gvardiol. Hậu vệ đa năng Croatia dính chấn thương rời sân từ phút 51, trong khi trung vệ Bồ Đào Nha được thay ra ở phút 81.

Gvardiol được chẩn đoán gãy xương chày phải và cần phẫu thuật trong tuần này. Man City không công bố thời gian cụ thể, nhưng với những trường hợp gãy xương như thế này, cầu thủ thường cần ít nhất ba tháng hồi phục. Vì vậy, hậu vệ 23 tuổi có thể sẽ vắng mặt trong phần lớn thời gian còn lại của mùa giải.

Hôm qua 6/1, HLV Guardiola xác nhận Dias sẽ nghỉ từ 4 đến 6 tuần vì chấn thương gân kheo. Chấn thương của trung vệ 28 tuổi đồng nghĩa Man City chỉ còn 13 cầu thủ lành lặn - không xét đến vị trí thủ môn - cho cuộc tiếp đón Brighton ngày 8/1.

HLV Guardiola sẽ bí bách về nhân sự khi vắng cùng lúc ba hậu vệ tốt nhất - Stones (trái), Dias (giữa) và Gvardiol. Ảnh: BR

Hàng thủ Man City hiện khủng hoảng nhân sự trầm trọng, với John Stones cũng đang dưỡng thương sau khi chỉ ra sân đúng một trận Ngoại hạng Anh từ tháng 8/2025, còn hậu vệ cánh Rayan Ait-Nouri đang thi đấu ở giải vô địch châu Phi (AFCON) cùng tuyển Algeria.

Trong tay Guardiola ở đội một giờ chỉ còn Nico O’Reilly, Matheus Nunes, Nathan Ake, Rico Lewis và Abdukodir Khusanov có thể đá ở hàng thủ, nhưng đều là các giải pháp vá víu. Lewis 21 tuổi thường xuyên đá tiền vệ trung tâm khi di chuyển bó vào từ cánh phải. Khusanov 21 tuổi vẫn trong quá trình hòa nhập với bóng đá Anh, còn Ake, ở tuổi 30 tuổi, tỏ ra chậm chạp và có khả năng rời đi vào mùa hè.

Tình thế hiện tại có thể buộc Man City cân nhắc chiêu mộ trung vệ Marc Guehi từ Crystal Palace ngay tháng 1 này, thay vì đợi đến mùa hè. Guehi đang bước vào 6 tháng cuối trong hợp đồng tại đội chủ sân Selhurst Park và hiện có thể đàm phán với các CLB khác.

Guardiola cũng thừa nhận CLB của ông sẽ có một vài động thái trên thị trường chuyển nhượng đang mở cửa. "Có thể chúng tôi sẽ có được một tân binh nào đó, nhưng chúng tôi sẽ không mua 4 hoặc 5 cầu thủ như đầu năm ngoái", ông nói hôm 6/1. "Với tinh thần hiện có, chúng tôi luôn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngoại trừ tình trạng mệt mỏi của một số cầu thủ, tôi vẫn rất lạc quan và tự tin".

Ngay cả khi Man City tiếp cận Guehi, thương vụ vẫn có thể không thành công. HLV trưởng Palace Oliver Glasner từng can thiệp để ngăn Guehi sang Liverpool vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025, khi hậu vệ này đang kiểm tra y tế tại London.

Man City đã triệu hồi Max Alleyne từ hợp đồng cho mượn tại Watford và trung vệ 20 tuổi này có thể ra sân ngay lập tức. Alleyne đã có 17 lần ra sân ở giải hạng Nhất Anh mùa này. CLB nửa xanh thành Manchester cũng đang tiến gần đến việc ký hợp đồng với Antoine Semenyo từ Bournemouth, sau khi các nguồn tin từ Anh cho biết họ sẽ kích hoạt điều khoản giải phóng 88 triệu USD trong hợp đồng của anh.

