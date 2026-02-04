Guardiola chê các đối thủ chi tiêu mạnh ở Ngoại hạng Anh

AnhHLV Pep Guardiola cho rằng 6 đội bóng chi tiêu ròng nhiều hơn Man City trong 5 năm qua ở Ngoại hạng Anh phải chịu áp lực lớn hơn khi chưa đạt được thành công tương xứng.

Trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, Man City chiêu mộ Antoine Semenyo và Marc Guehi, nâng tổng chi trong 12 tháng gần nhất lên khoảng 572 triệu USD. Tuy nhiên, Guardiola nhấn mạnh rằng xét trên bình diện dài hạn, Man City không phải đội bóng "vung tiền" nhiều nhất Ngoại hạng Anh.

Theo Sky Sports, tính từ tháng 1/2021, Man City chi khoảng 1,22 tỷ USD để tuyển mộ tân binh, nhưng cũng thu về 904 triệu USD từ bán cầu thủ. Mức chi tiêu ròng của CLB là khoảng 314 triệu USD, chỉ xếp thứ 9 trong số các đội Ngoại hạng Anh trong cùng kỳ. Trong khi đó, Man Utd dẫn đầu danh sách này với mức chi ròng khoảng 1,01 tỷ USD. Xếp sau là Chelsea (955 triệu USD), Arsenal (863 triệu USD), Tottenham (655 triệu USD), Newcastle (559 triệu USD), Liverpool (528 triệu USD), West Ham (498 triệu USD) và Nottingham Forest (493 triệu USD).

HLV Pep Guardiola nhắc nhở Marc Guehi trong trận Man City thắng Wolves 2-0 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 24/1/2026. Ảnh: Sportsphoto

"Tôi hơi buồn và khó chịu vì trong 5 năm qua, chúng tôi chỉ đứng thứ chín về chi ròng. Tôi muốn đứng đầu bảng này", Guardiola nói trong buổi họp báo trước trận gặp Newcastle ở lượt về bán kết Cup Liên đoàn. "Nhưng nếu sáu hay bảy đội chi nhiều hơn chúng tôi trong 5 năm, thì họ phải vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League hay FA Cup. Đó là sự thật, không phải ý kiến cá nhân".

Guardiola cho rằng Man City từng chịu nhiều chỉ trích vì chi tiêu mạnh để giành danh hiệu, nhưng bối cảnh hiện tại đã thay đổi. "Chúng tôi từng chiến thắng vì chi rất nhiều tiền. Bây giờ, những đội chi nhiều hơn phải chứng minh điều đó bằng danh hiệu", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh câu chuyện tài chính, Guardiola cũng đề cập đến quá trình trưởng thành của Man City. Trong trận gặp Tottenham ở vòng 24 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, Man City - với đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình khoảng 25 - dẫn 2-0 trong hiệp một nhưng để đối thủ gỡ hòa 2-2. "Có thể vì đây là đội hình trẻ nhất của chúng tôi trong 10 năm qua, và chúng tôi phải chấp nhận những bài học như vậy để trưởng thành", Guardiola nói.

Bỏ lại kết quả thất vọng tại Ngoại hạng Anh, Guardiola muốn Man City nhanh chóng chuyển trọng tâm sang Cup Liên đoàn. Hôm nay, Man City tiếp Newcastle trên sân Etihad ở lượt về bán kết, với lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi. "Đó là những giải đấu khác nhau", Guardiola nói. "Kết quả có thể giúp ích, nhưng sự tự tin đến từ từng hành động nhỏ, từng khoảnh khắc trên sân, kể cả khi đối mặt với những tình huống xấu".

Nếu vượt qua Newcastle, Guardiola sẽ lần thứ năm đưa Man City vào chung kết Cup Liên đoàn trong vòng 10 năm. Tuy vậy, ông vẫn tỏ ra thận trọng: "Newcastle là đội bóng giàu tự trọng, đang chơi ở Champions League. Chúng tôi phải sẵn sàng, hồi phục tốt sau trận gặp Tottenham và chơi thứ bóng đá của mình trước người hâm mộ để hướng tới Wembley vào tháng 3".

Hồng Duy (theo ESPN, Sky Sports)