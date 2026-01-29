Guardiola cảm ơn Mourinho

Pep Guardiola gửi lời cảm ơn Jose Mourinho sau khi Man City giành vé vào vòng 1/8 Champions League ở lượt cuối vòng bảng.

Man City thắng Galatasaray 2-0 trên sân Etihad ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League, nhưng kết quả đó mới là điều kiện cần để đảm bảo vị trí trong Top 8. Điều kiện đủ là kết quả những trận khác trong đó Benfica phải thắng Real Madrid trên sân Da Luz.

Chung cuộc, dưới trướng Jose Mourinho, Benfica thắng Real 4-2 và gián tiếp giúp Man City giữ vị trí thứ tám. Nhờ đó, đoàn quân Pep Guardiola vào thẳng vòng 1/8 mà không cần đá play-off.

HLV Pep Guardiola ôm tiền vệ Doku trong trận Man City thắng Galatasaray trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, lượt cuối vòng bảng Champions League tối 28/1/2026. Ảnh: PA

Sau trận, Guardiola nói rằng ông biết ơn người đồng nghiệp lâu năm. Khi được hỏi có gửi lời cảm ơn tới Mourinho hay không, HLV Man City trả lời ngắn gọn: "Có. Tất nhiên rồi".

Guardiola cho biết toàn đội đã theo dõi những phút cuối kịch tính của trận Benfica - Real trong phòng thay đồ Man City. "Chúng tôi đều ở đó", ông nói thêm. "Chúng tôi không biết rằng Benfica cần thêm một bàn thắng để đi tiếp".

Ở phút cuối trên sân Da Luz, khi thủ môn Anatoliy Trubin của Benfica lên tham gia tấn công, Guardiola và các cầu thủ Man City tỏ ra lo lắng. "Khi thấy thủ môn lên cao, chúng tôi nói 'tại sao cậu lại lên, hãy ở lại khung thành vì Real có thể gỡ hòa'. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ bị loại", Guardiola kể lại.

Tuy nhiên, chính Trubin ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho Benfica ở phút 90+8. Guardiola cho rằng quyết định đó mang tính bước ngoặt. "Nhưng đó là một chiến lược tốt của Mourinho, đúng không? Để ghi bàn thắng thứ tư", ông nói.

Chiến thắng của Benfica khiến Real rơi xuống vị trí thứ chín và phải đá play-off. Còn đoàn quân Mourinho cũng vừa đủ điểm và hiệu số bàn thắng bại để đứng thứ 24, suất cuối cùng vào vòng play-off. Bàn thắng của Trubin cũng đồng nghĩa Marseille bị loại vì chỉ đứng thứ 25, kém một bàn hiệu số so với Benfica.

Vào thẳng vòng 1/8 đồng nghĩa Man City tránh được hai trận play-off, khi lịch đấu của họ đã dày đặc. Guardiola đánh giá cao tầm quan trọng của việc tránh thêm hai trận đấu. "Chúng tôi rất hài lòng khi kết thúc trong Top 8, nhất là khi Champions League ngày càng khắc nghiệt", HLV 55 tuổi nói.

Mourinho reo mừng sau khi Benfica ghi bàn ấn định thắng lợi 4-2 trước Real trên sân Da Luz, thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha, lượt cuối vòng bảng Champions League tối 28/1/2026. Ảnh: AFP

Mourinho 63 tuổi, và Guardiola từng làm việc cùng nhau ở Barca cuối những năm 1990. Họ nằm trong nhóm HLV vĩ đại mọi thời, cũng là kình địch trên ghế huấn luyện, đặc biệt ở những năm 2010. Dù nhiều lần đấu khẩu trên sân và truyền thông, Mourinho từng nói ông rất tôn trọng Guardiola. Khi bố của Mourinho qua đời, Guardiola từng chủ động nhắn tin hỏi thăm.

Man City vất vả lách qua cửa hẹp để vào Top 8 Champions League mùa này không làm Guardiola bất ngờ. Ông so với giải năm nay với giai đoạn đầu sự nghiệp cầm quân. "Khi tôi bắt đầu cách đây 16, 17 năm, Champions League rất khác so với bây giờ", Guardiola cho biết. "Mọi đội bóng hiện đều thực sự, thực sự, thực sự rất mạnh".

Mùa trước, Man City thua Real 3-6 sau hai lượt và dừng bước ngay vòng play-off. Ở vòng 1/8 mùa này, Man City có thể gặp Real, Inter Milan, Bodo/Glimt hoặc Benfica. Khả năng Benfica tái ngộ Real ở vòng play-off là 50-50.

Dù giành quyền đi tiếp, Man City không có trọn vẹn niềm vui khi Jeremy Doku dính chấn thương bắp chân trong hiệp một trận thắng Galatasaray 2-0 trên sân Etihad. Cầu thủ người Bỉ chơi nổi bật trong 30 phút đầu và kiến tạo cả hai bàn thắng cho Erling Haaland và Rayan Cherki trước khi rời sân.

Guardiola cho biết ông chưa thể xác định thời gian Doku nghỉ thi đấu, nhưng gần như loại khả năng cầu thủ này góp mặt trong chuyến làm khách trên sân Tottenham cuối tuần này.

Bàn thắng mở tỷ số của Haaland là pha lập công đầu tiên của tiền đạo Na Uy từ bóng sống sau 10 trận. Guardiola cho biết ông chưa từng nghi ngờ học trò. "Tôi rất thích cách cậu ấy bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng nhưng sau đó vẫn giữ được sự bình tĩnh để thực hiện pha chạm bóng tuyệt vời", ông nói. "Khi lo lắng, các cầu thủ sẽ không làm được điều đó".

Hoàng An (theo Independent)