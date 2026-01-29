Thủ môn Benfica gây sốt sau khi ghi bàn hạ Real

Bồ Đào NhaThủ thành người Ukraine Anatoliy Trubin nhận nhiều khen ngợi với pha đánh đầu thành bàn ở phút bù thứ tám, giúp Benfica hạ Real 4-2, kịp cán đích trong top 8 Champions League.

Sân Da Luz tối 28/1 chứng kiến khoảnh khắc hiếm có tại Champions League. Phút bù thứ 8 của hiệp hai, trong tình huống cuối cùng của trận đấu, Trubin rời khung thành Benfica lên tham gia tấn công. Từ quả đá phạt của Fredrik Aursnes, thủ thành người Ukraine băng cắt đánh đầu chéo góc, hạ Thibaut Courtois. Toàn bộ thành viên Benfica chạy vào sân mừng cuồng nhiệt cùng Trubin, còn sân Da Luz như bùng nổ cảm xúc.

Pha lập công này giúp Benfica, từ chỗ bị loại ngay vòng bảng, kịp cán đích thứ 24 - vị trí cuối cùng giành vé dự vòng play-off tranh vé vào vòng 1/8 Champions League.

Anatoliy Trubin bật cao đánh đầu thành bàn...

Rồi trượt cỏ ăn mừng, trong trận Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở lượt cuối vòng bảng Champions League trên sân Da Luz, Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 28/1/2026. Ảnh: AFP

Khoảnh khắc thăng hoa của Trubin nhanh chóng gây chấn động truyền thông quốc tế. NBC Sports đặt câu hỏi: "Đây có phải bàn thắng đỉnh cao nhất của một thủ môn trong lịch sử?".

Tại Tây Ban Nha, Marca ví bầu không khí tại Da Luz với khoảnh khắc trung vệ Sergio Ramos ghi bàn ở phút 93 trước Atletico Madrid trong trận chung kết Champions League 2014. Nhật báo này viết: "Sự điên rồ đã trở lại sân vận động, nhưng lần này với cái kết tàn nhẫn dành cho Real Madrid. Kịch bản này ngay cả đạo diễn điện ảnh giỏi nhất cũng không thể nghĩ ra".

Marca nhấn mạnh việc Mourinho yêu cầu thủ môn dâng cao trong bối cảnh Benfica đứng trước nguy cơ bị loại. "Trubin lao vào khu vực hỗn loạn, nơi trái bóng rơi xuống từ trên cao, và đánh đầu hoàn hảo khi thời gian bù giờ đã trôi qua hơn ba phút", tờ báo mô tả.

Trên mạng xã hội, các bình luận viên và nhà báo thể thao cũng không giấu được sự kinh ngạc. Bình luận viên Ian Darke viết: "Jose Mourinho lại cho thấy vì sao ông là 'Người đặc biệt'. Đẩy thủ môn lên ghi bàn ở phút 98 trước Real Madrid - một màn kịch tuyệt vời".

Nhà báo Mark Lomas thốt lên: "Tôi vừa chứng kiến điều gì ở Lisbon vậy? Cú chạm bóng cuối cùng của vòng bảng Champions League, thủ môn Benfica đưa đội bóng của Mourinho đi tiếp. Khung cảnh điên rồ tại Da Luz".

Thủ môn Trubin ghi bàn vào lưới Real Madrid Thủ thành Anatoliy Trubin đánh đầu tung lưới Real Madrid.

Sau trận, Trubin thừa nhận vẫn chưa hiểu hết những gì vừa diễn ra. "Trước đó tôi còn không nhận ra chúng tôi cần bàn thắng. Các đồng đội cứ nói 'một, một', còn tôi thì hỏi lại 'cái gì cơ?'. Sau đó tôi thấy mọi người ra hiệu cho mình dâng cao, rồi nhìn sang HLV Mourinho, nên tôi lên vòng cấm và tôi không biết nữa", thủ môn người Ukraine kể.

"Đó là khoảnh khắc điên rồ. Tôi từng có tình huống tương tự trước Porto nhưng chưa ghi được bàn. Lần này thì thành công. Tôi 24 tuổi và đây là lần đầu tiên ghi bàn trong sự nghiệp. Thật không thể tin nổi", Trubin chia sẻ thêm.

Phân tích trận đấu một cách bình tĩnh hơn, Trubin đánh giá Benfica đã chơi không hề sợ hãi trước đối thủ giàu truyền thống nhất châu Âu. "Real có 15 chức vô địch Champions League, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Chúng tôi là Benfica, chơi để thắng. Họ có những cầu thủ xuất sắc, có thể là tốt nhất, nhưng với tư cách một tập thể, chúng tôi đã làm được", thủ thành 24 tuổi bày tỏ.

Chiến thắng trước Real cũng mang ý nghĩa lịch sử với Mourinho. Đây là lần đầu tiên HLV người Bồ Đào Nha đánh bại đội bóng cũ trong sự nghiệp cầm quân.

Kết quả này đồng thời mở ra khả năng hai đội tái ngộ nhau ngay ở vòng play-off, với xác suất 50% theo tính toán của BBC Sport. Nếu không, Real sẽ gặp Bodo/Glimt, còn Benfica đối đầu Inter - một đội bóng cũ khác của Mourinho.

Trubin, sinh năm 2001, trưởng thành từ lò đào tạo Shakhtar Donetsk, được đôn lên đội một sau 5 năm và chiếm suất bắt chính từ năm 2020 khi mới 17 tuổi. Trong màu áo Shakhtar, Trubin góp công giúp CLB giành ba chức vô địch giải VĐQG Ukraine và một Cup quốc gia, trước khi chuyển sang Benfica năm 2023. Ở cấp độ đội tuyển, anh từng thi đấu cho các đội trẻ Ukraine, được triệu tập lên đội tuyển quốc gia từ tháng 3/2021 và góp mặt tại Euro 2020 cũng như Euro 2024.

Hồng Duy tổng hợp