Guardiola bức xúc bàn thắng gây tranh cãi của Tottenham

AnhHLV Pep Guardiola cho rằng bàn đầu tiên của Dominic Solanke lẽ ra không nên được công nhận, trong trận Man City hòa Tottenham 2-2 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh.

Phút 53, Solanke vượt qua trung vệ người Uzbekistan Abdukodir Khusanov trong cấm địa. Marc Guehi lao về cản phá nhưng lại vô tình đưa bóng phản lưới, giúp Tottenham rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

Guardiola phản ứng dữ dội và phải nhận thẻ vàng, vì cho rằng Solanke đã đá vào chân Guehi từ phía sau. Trên sóng BBC Radio 5, bình luận viên Clinton Morrison cũng khó hiểu khi VAR không can thiệp. Ban đầu, đây được tính là pha phản lưới nhà của Guehi, trước khi Ngoại hạng Anh xác nhận Solanke là người ghi bàn.

Tình huống Tottenham (áo trắng) rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước Man City trên sân Tottenham Hotspur, thành phố London, Anh, vòng 24 Ngoại hạng Anh tối 1/2/2026. Ảnh: Reuter

Theo Guardiola, nếu tình huống đó xảy ra ở chiều ngược lại, Man City khó có thể được hưởng lợi. "Nếu một trung vệ làm như vậy với tiền đạo, đó là phạt đền, đúng không?", ông đặt câu hỏi trong buổi họp báo sau trận.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định không thay đổi quan điểm về việc Man City thường xuyên phải nhận quyết định bất lợi từ trọng tài thời gian qua.

"Tôi không ngại việc có tranh cãi cảm xúc quanh bàn thắng mà trọng tài công nhận cho Tottenham. Nhưng sau đó, rất khó để kiểm soát nhịp độ trận đấu", ông nói. "Trận đấu hôm nay nhìn chung được chơi tốt. So với trận gặp Man Utd, tôi có thể nói nhiều điều. Còn hôm nay, toàn đội chơi khá ổn".

Tại London tối 1/2, Man City áp đảo trong hiệp một và dẫn 2-0 nhờ công Rayan Cherki, Antoine Semenyo. Nhưng thế trận đảo chiều trong hiệp hai. Sau bàn rút ngắn cách biệt gây tranh cãi, Solanke hoàn tất cú đúp với pha ghi bàn móc bóng kiểu "bọ cạp", ấn định tỷ số. Kết quả hòa 2-2 khiến Man City tiếp tục đứng thứ hai Ngoại hạng Anh với 47 điểm, kém Arsenal sáu điểm.

HLV Pep Guardiola nói chuyện với các trọng tài sau trận. Ảnh: Shutterstock

Dù vậy, Guardiola bác bỏ khả năng Man City sẽ sớm chuyển trọng tâm sang các đấu trường khác. "Bạn đang nói với tôi rằng chúng tôi sẽ dừng cuộc đua Ngoại hạng Anh sao? Vẫn còn 14 trận nữa", ông nhấn mạnh. "Chúng tôi từng có giai đoạn bị ảnh hưởng nặng bởi chấn thương, có lúc 9-10 cầu thủ vắng mặt. Nhưng chúng tôi vẫn ở đây và sẽ tiếp tục".

HLV 55 tuổi cho biết lịch thi đấu dày đặc buộc Man City phải duy trì sự tập trung trên mọi mặt trận. "Chúng tôi còn bán kết Cup Liên đoàn để hướng tới trận chung kết, sau đó là trận gặp Liverpool ở Ngoại hạng Anh. Chừng nào cơ hội còn tồn tại, hy vọng vẫn sẽ còn", ông cho biết.

Tương tự, Semenyo khẳng định Man City vẫn vững niềm tin trong cuộc đua vô địch. "Chúng tôi còn 14 trận nữa, kém sáu điểm, mọi thứ chưa kết thúc", tiền đạo cánh người Ghana nói. "Bóng đá luôn có thể thay đổi. Arsenal có thể sảy chân, còn chúng tôi cần tiếp tục chiến thắng".

Man City chuẩn bị bước vào tuần đấu khó khăn, khi lần lượt gặp Newcastle ở lượt về bán kết Cup Liên đoàn ngày 4/2 rồi đại chiến Liverpool trên sân Anfield ở vòng 25 Ngoại hạng Anh ngày 8/2.

Hồng Duy (theo Sky Sports, Mancity.com)