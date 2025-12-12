Gu mặc xuyên thấu của Hòa Minzy

Hòa Minzy, 30 tuổi, tên thật Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến.

Trong năm nay, cô "gây sốt" với Bắc Bling - nhạc phẩm đoạt giải Âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2025, tối 29/11 ở TP HCM. Ngoài ra, cô còn thắng cúp Cá nhân vì cộng đồng thuộc khuôn khổ giải thưởng.