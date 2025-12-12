Gu mặc xuyên thấu của Hòa Minzy

Hòa Minzy tham dự show Emerge của nhà thiết kế Đỗ Long hôm 5/12 với bra top phủ ren xuyên thấu và corset siết eo tạo phom phồng hông. Ca sĩ mang giày cao 25 cm kết hợp phụ kiện găng tay, quạt đồng điệu.
Cô tạo dáng ở chương trình thời trang.
Hình ảnh quyến rũ của Hòa Minzy trở thành chủ đề được fan quan tâm trên một số diễn đàn.
Cô diện đầm ren của một thương hiệu địa phương với giá bán hơn 2,5 triệu đồng, phối túi xách Lady Dior khi dự đám cưới Á hậu Quỳnh Châu hôm 26/10 ở TP HCM.
Váy áo xuyên thấu giúp giọng ca Bắc Bling có diện mạo mới mẻ hơn so với phong cách công chúa hay nữ sinh yêu thích trước đây.
Trong một lần dự sự kiện đầu năm, cô chọn đầm cổ yếm, đính kết ngọc trai và phối thêm áo choàng lông.
Các trang phục voan mỏng mà cô chọn thường tiết chế khoảng hở, đính thêm họa tiết để tăng điểm nhấn.
Đầm dạ hội bồng xòe, cut-out hay lệch vai thường nằm trong lựa chọn ưu tiên của Hòa Minzy.
Hậu trường dự sự kiện của Hòa Minzy.
Ca sĩ cho biết khi chọn đồ xuyên thấu, cô chú trọng phần nội y bên trong để có hình ảnh an toàn khi đứng trước đèn flash.
Cô thích đầm xuyên thấu màu sắc pastel kết hợp vòng cổ, bông tai.
Hòa Minzy, 30 tuổi, tên thật Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến.
Trong năm nay, cô "gây sốt" với Bắc Bling - nhạc phẩm đoạt giải Âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2025, tối 29/11 ở TP HCM. Ngoài ra, cô còn thắng cúp Cá nhân vì cộng đồng thuộc khuôn khổ giải thưởng.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp