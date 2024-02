Gu mặc của diễn viên cao 1,96 m đóng Elvis Presley

Trailer "Priscilla"

Trailer Priscilla. Jacob Ecordi xuất hiện từ giây thứ 15. Video: A24

Trước đó, diễn viên được đánh giá cao khi tham gia dự án phim tiểu sử Priscilla (2023). Tác phẩm chuyển thể từ hồi ký Elvis and Me (1985) do Priscilla - vợ cũ Elvis Presley - và Sandra Harmon chấp bút. Nghệ sĩ vào vai "ông hoàng nhạc rock n roll" Elvis Presley. Phim theo chân Priscilla từ những năm đầu quen biết Elvis, đến lúc chuyển về sống cùng ca sĩ ở biệt thự Graceland (Memphis, bang Tennessee).