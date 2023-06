'Sang trọng thầm lặng' - phong cách thời trang hot nhất 2023

Phong cách khoe vẻ giàu có một cách kín đáo bằng trang phục đắt tiền giấu logo đang được thế giới ưa chuộng.

Thuật ngữ "Quiet Luxury" (sự sang trọng thầm lặng) hoặc "Stealth Wealth" (giàu ngầm) là xu hướng thời trang không phô trương logo thương hiệu, hướng đến những món đồ cao cấp, hoàn hảo từ phom dáng đến đường kim mũi chỉ, không chạy theo xu hướng, không lỗi thời, lối thiết kế tôn vinh nét thanh lịch và tính ứng dụng cao.

Phong cách này trái ngược với logomania - thuật ngữ thời trang chỉ những thiết kế tràn ngập chữ ký, dấu ấn riêng khẳng định đẳng cấp của thương hiệu.

Kylie Jenner diện đồ cao cấp không logo trong chuyến du lịch ở Paris. Ảnh: GC Images

Vogue nhận định sang trọng thầm lặng là xu hướng hot nhất năm nay. Hồi tháng 3, Gwyneth Paltrow đã dùng phong cách này để thể hiện uy tín trước tòa trong vụ xử tai nạn trượt tuyết liên quan cô và bác sĩ nhãn khoa. Mỗi ngày, ngôi sao diện những bộ cánh tinh tế từ những nhà mốt hàng đầu như The Row, Prada, Ralph Lauren, Loro Piana.

Trong chuyến du lịch Paris tháng 5, Kylie Jenner khoe vẻ "giàu ngầm" qua loạt trang phục của Bottega Veneta, túi tote da cá mòi đồng thương hiệu cùng đôi giày cao gót của Lanvin. Ngôi sao truyền hình còn ghi điểm với trang phục nữ sinh của Maximilian Davis, váy quây màu đen bằng da của Ludovic de Saint Sernin từ bộ sưu tập Xuân Hè 2023.

Tỷ phú Bill Gates cũng là một "tín đồ" của phong cách sang trọng thầm lặng. Nhiều năm qua, ông duy trì thói quen sử dụng áo len mỏng với sơ mi không logo, trông có vẻ bình thường, nhưng được may từ len cashmere - chất liệu được mệnh danh "vải cho hoàng đế" vì độ hiếm và quá trình sản xuất phức tạp, đắt tiền, có độ bền cao.

Trên sàn diễn, các nhà mốt cũng đang chạy theo xu hướng này. Mỗi mùa, Jil Sander, Bottega Veneta, Khaite và The Row lần lượt giới thiệu những thiết kế như áo khoác tối giản, váy denim cắt may khéo léo, áo ba lỗ không đường may, đầm đơn sắc không họa tiết, giày lười. Tất cả trang phục đều tập trung khoe chất liệu cao cấp, vết cắt hoàn hảo, đường may tinh tế. Trong hai tháng đầu năm, lượt tìm kiếm từ khóa The Row đã tăng 185% so với cùng kỳ năm ngoái, túi xách Margaux của thương hiệu này vào top bán chạy trong một tuần từ khi ra mắt.

"Quiet Luxury" khiến một loạt thương hiệu cao cấp hưởng lợi, trong đó có Loro Piana, Brunello Cucinelli, Berluti, Armani. Đây đều là những nhà mốt mà đa phần người am hiểu thời trang xa xỉ mới lựa chọn. Loro Piana, Brunello Cucinelli được biết tới với những chiếc áo len caschmere vừa vặn cơ thể giá vài nghìn USD một chiếc. Berluti nổi tiếng với nghệ thuật chế tác giày độc bản bằng kỹ nghệ đánh màu Patina trên loại da Venezia siêu bền màu gần 130 năm qua.

Thiết kế Xuân Hè 2023 của Victoria Beckham (trái) và Berluti mang phong cách sang trọng thầm lặng. Ảnh: Vogue

Những nhà mốt theo đuổi phong cách này hầu như không chú trọng vào việc làm nổi logo, phóng to họa tiết, liên tục đổi mới mẫu mã hay tạo ra những chiến dịch quảng cáo rầm rộ để đánh bóng thương hiệu. Thay vào đó, giá trị di sản và tay nghề thủ công được đặt lên hàng đầu.

Theo Heather Kaminetsky, chủ tịch khu vực Bắc Mỹ của Mytheresa, kinh tế toàn cầu suy thoái là một phần thúc đẩy phong cách giàu ngầm lên ngôi. "Đây là tấm gương phản chiếu cho tình hình kinh tế hiện nay. Đã có lúc mọi người đều muốn khoe khoang, nhưng hiện tại ai nấy đều ngần ngại, có đôi chút không chắc chắn", ông nói trên BoF.

Lạm phát toàn cầu đẩy hàng triệu người vào cuộc đấu tranh tài chính, việc phô trương sự giàu có thể gây ra nhiều chỉ trích hoặc thu hút những ánh nhìn không mong muốn. Những mặt hàng xa xỉ với logo to bản dần nhường chỗ cho những thiết kế kín đáo hơn.

Sao Mai