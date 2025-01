Grammy 2025 - cuộc 'đối đầu' giữa Beyoncé và Taylor Swift

MỹBeyoncé và Taylor Swift tranh giải Album của năm, giọng ca "Good luck, babe" Chappell Roan được dự đoán thắng Nghệ sĩ mới xuất sắc.

Theo Variety, Grammy lần thứ 67 tiếp tục là mùa giải của các giọng ca nữ vì số nữ nghệ sĩ nhận đề cử hạng mục quan trọng chiếm ưu thế - điều thường thấy trong những năm gần đây.

Beyoncé dẫn đầu với 11 đề cử, Charli XCX và Post Malone xếp sau với tám hạng mục. Billie Eilish, rapper Kendrick Lamar tranh bảy giải; Taylor Swift, Chappell Roan và Sabrina Carpenter đứng thứ tư cùng sáu đề cử. Hầu hết có tên trong bốn mục thuộc nhóm giải chính (General Field), gồm Album của năm, Bản thu âm của năm, Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc. Từ năm 2024, ban tổ chức bổ sung thêm hai giải cho nhà sản xuất và người sáng tác lời (cả đều không phải nhạc cổ điển) vào nhóm này.

Beyoncé (trái) và Taylor Swift được đánh giá là hai ứng viên tiềm năng cho giải Album của năm tại Grammy 2025. Ảnh: Mason Poole

Trước thềm sự kiện, các chuyên trang đưa ra nhiều dự đoán khác nhau cho từng hạng mục. Với Album của năm, phần lớn báo quốc tế cho rằng Beyoncé và Taylor Swift là ứng viên sáng giá, lần lượt với Cowboy Carter và The Tortured Poets Department.

Cowboy Carter của Beyoncé phát hành cuối tháng 3/2024, thuộc thể loại nhạc đồng quê, gồm 27 bài hát. Tinh thần đĩa nhạc hướng đến sự tôn vinh cộng đồng người da đen trong lịch sử và âm nhạc Mỹ. Sau khi ra mắt, đĩa nhạc nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Pitchfork chấm 8.4/10 điểm, nhận xét Beyoncé "khẳng định vị trí xứng đáng của mình trong dòng nhạc đồng quê theo cách chỉ ngôi sao pop tài năng, có tầm ảnh hưởng phi thường như cô làm được".

The Tortured Poets Department ra mắt tháng 4/2024, gồm 31 ca khúc do Taylor Swift sáng tác. Cô viết về những nỗi đau trong tình yêu, được cho lấy cảm hứng từ các mối tình vụn vỡ trước đây. Dự án thành công về mặt thương mại, bán khoảng 2,61 triệu bản trong tuần đầu tiên. Đây cũng là album thống lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc, có lượt nghe cao nhất trên Spotify và Apple Music năm 2024. Trên Metacritic - hệ thống tổng hợp đánh giá từ giới phê bình, đĩa nhạc nhận số điểm 84/100 và nhiều nhận xét tích cực.

Theo Rolling Stone, Taylor Swift có thể thắng do có sức ảnh hưởng lớn, nhưng Beyoncé xứng đáng hơn. Billboard có nhận định tương tự. Đây là lần thứ hai cả hai nghệ sĩ đối đầu từ năm 2010. Khi đó, album Fearless của Swift thắng I Am...Sasha Fierce của Bey. Beyoncé hiện là người giữ kỷ lục có nhiều cúp Grammy nhất (32 chiếc) nhưng chưa bao giờ nhận Album của năm. Trong khi đó, Taylor Swift có bốn đĩa nhạc được vinh danh.

MV lời bài hát "Texas Hold 'Em" của Beyonce Bài hát "Texas Hold 'Em" thuộc album "Cowboy Carter" của Beyoncé. Video: YouTube Beyoncé

Ở đề cử Bản thu âm của năm, Rolling Stone dự đoán giải thuộc về Birds of a Feather của Billie Eilish, còn tờ The Post và Range chọn Espresso của Sabrina Carpenter. Cả hai đều là những bản hit trong năm 2024, đạt hơn một tỷ lượt nghe trên Spotify. Viện Hàn lâm cho biết mục đích của giải thưởng này là vinh danh nghệ sĩ biểu diễn, sự đóng góp của nhà sản xuất và kỹ sư âm nhạc cho bài hát.

Theo Range, sau chiến thắng của Flower (Miley Cyrus, 2024), About Damn Time (Lizzo, 2023) và Leave the Door Open (Bruno Mars, 2022), hạng mục này được xem là nơi dành cho nhạc phẩm có sức lan tỏa vì cả ba bài trên đều mang giai điệu bắt tai, dễ khiến khán giả ngân nga theo. Do đó, Espresso - nằm trong album Short n' Sweet - của Sabrina phù hợp tiêu chí vì ca khúc có phần nhạc dễ nhận biết, phổ biến ngay sau khi ra mắt tháng 4/2024.

Birds of a Feather thuộc album Hit Me Hard and Soft do Billie Eilish và anh trai - nhà sản xuất Finneas - hợp tác thực hiện. Rolling Stone nhận xét bài hát như "viên ngọc của làng nhạc pop", cho thấy giọng hát của ca sĩ có sự trưởng thành qua thời gian. Theo Billboard, trước đây Eilish vướng nhiều chỉ trích do cách hát thều thào nhưng với nhạc phẩm này, cô khiến nhiều người thay đổi quan điểm khi phô diễn giọng vừa cao vừa đầy cảm xúc.

MV "Birds of a feather" của Billie Eilish Ca khúc "Birds of a feather" phát hành tháng 5/2025, được dự đoán thắng giải Bản ghi âm của năm và Bài hát của năm. Video: YouTube Billie Eilish

Trong hạng mục Bài hát của năm, giới chuyên môn tập trung vào phần sáng tác, thường tôn vinh bài hát có lời hay, ý nghĩa với điệp khúc thu hút. Năm nay, các chuyên trang đưa ra nhiều ý kiến khác nhau như Texas Hold ‘Em (Beyoncé), Die With A Smile (Lady Gaga và Bruno Mars), Good Luck, Babe (Chappell Roan) và Birds of a Feather. Tất cả đều được giới chuyên môn đánh giá cao về ca từ, đạt hàng trăm triệu lượt nghe trên các nền tảng nhạc số.

Bên cạnh những cái tên gạo cội của làng nhạc, truyền thông quốc tế năm qua chú ý nhiều nhân tố mới, nổi bật nhất là Chappell Roan, 27 tuổi, và Sabrina Carpenter, 26 tuổi. Cả hai đều góp mặt trong bốn danh sách đề cử chính, nhưng các chuyên trang nghiêng về giọng ca Good Luck, Babe khi đề cập giải Nghệ sĩ mới xuất sắc. Theo Billboard, so với Carpenter, Roan có tính sáng tạo và đổi mới hơn.

Dù đây là lần đầu góp mặt trong chặng đua Grammy, Chappell Roan có hơn 10 năm kinh nghiệm làm nhạc. Tên tuổi của cô vụt sáng sau thành công của Good Luck, Babe, hồi tháng 4/2024. Ca khúc lần lượt xếp thứ nhất và thứ hai trong danh sách bài hát hay nhất năm ngoái của Guardian, Billboard. Ngoài ra, cô gây ấn tượng trên các sân khấu và chương trình lớn, tạo dấu ấn với phong cách thời trang drag queen (nữ hoàng hóa trang - lối ăn mặc, trang điểm cường điệu của các nam nghệ sĩ biểu diễn). Tháng 9/2024, Chappell Roan thắng giải Nghệ sĩ mới xuất sắc của VMAs.

Chappell Roan trình diễn Good Luck, Babe Chappell Roan trình diễn "Good Luck, Babe" trên chương trình "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" năm 2024. Video: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Grammy diễn ra lần đầu tiên vào năm 1959, là giải thưởng do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Năm 2024, ba giải thưởng mới được bổ sung gồm Trình diễn pop dance xuất sắc, Trình diễn nhạc châu Phi xuất sắc và Album Alternative Jazz hay nhất để tôn vinh sự đa dạng, sáng tạo của cộng đồng âm nhạc toàn cầu.

Sự kiện năm nay sẽ diễn ra vào ngày 2/2 (giờ địa phương) tại nhà thi đấu Crypto.com, Los Angeles. Diễn viên hài Trevor Noah là người dẫn chương trình, đánh dấu 5 năm liên tiếp đảm nhận vai trò này. Theo Variety, các hoạt động bên ngoài lễ trao giải như tiệc trước và sau Grammy bị hủy do vụ cháy rừng ở Los Angeles. Viện Hàn lâm cho biết mùa giải năm nay còn có mục đích gây quỹ hỗ trợ nạn nhân vùng hỏa hoạn, tri ân lòng dũng cảm của đội ngũ cứu hộ.

Phương Thảo (theo Billboard, Rolling Stone, Variety)