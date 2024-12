Những ca khúc quốc tế thịnh hành 2024

"Die with a Smile" và "Espresso" là những bài hát có hơn một tỷ lượt nghe trên Spotify, "APT." tạo nên cơn sốt toàn cầu bằng giai điệu dễ nhớ.

Espresso - Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter hát "Espresso" tại The Tonight Show Sabrina Carpenter biểu diễn "Espresso" trên "The Tonight Show". Video: YouTube The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Ca khúc thuộc album thứ sáu của Sabrina Carpenter - Short n' Sweet, ra mắt hồi tháng 4. Giọng ca 25 tuổi ví bản thân như espresso - loại cà phê Italy có hàm lượng caffein cao, dễ gây mất ngủ - nên khiến người yêu thao thức vì cô. Theo Billboard, giai điệu dễ nhận biết, mang lại cảm giác thoải mái cho người nghe. Chuyên trang nhận định đây là bài hát "gây nghiện nhất năm", chứng minh Carpenter có thể trở thành ngôi sao lớn trong tương lai.

Đến nay, Spotify ghi nhận Espresso có hơn 1,76 tỷ lượt stream, đánh dấu sáng tác đầu tiên của Sabrina Caprenter đạt thành tích này. Đây cũng là bài hát được nghe nhiều nhất trên ứng dụng này trong năm, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng nhạc thịnh hành ở các quốc gia như Anh, Ireland và Australia. Trên YouTube, MV đạt hơn 250 triệu lượt xem.

Die with a Smile - Lady Gaga và Bruno Mars

Trích MV 'Die with a Smile' Trích MV "Die with a Smile", hiện đạt hơn 450 triệu lượt xem trên YouTube. Video:YouTube Lady Gaga

Sau khi ra mắt hôm 16/8, bản ballad của Lady Gaga và Bruno Mars nhanh chóng gây sốt, nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Bài hát xoay quanh khát khao được yêu đến lúc diệt vong, mong muốn trải qua những giây phút cuối cùng bên người mình yêu. Theo Rolling Stone, cả hai nghệ sĩ đều có chất giọng cao, nhưng biết cách xử lý linh hoạt để giúp đồng nghiệp tỏa sáng. Slant Magazine nhận xét tác phẩm giàu cảm xúc, gợi nhớ những bản tình ca của thế kỷ trước.

Chỉ trong vòng hai tiếng sau khi phát hành, Apple Music ghi nhận Die with a Smile đạt vị trí số một iTunes Mỹ - thành tích nhanh nhất năm nay. Theo Luminate, bài hát nhận 625 triệu lượt phát trực tuyến trong hơn một tháng đầu. Hiện bản thu có hơn 1,3 tỷ lượt nghe trên Spotify, đứng thứ 10 nhạc phẩm nghe nhiều nhất trên nền tảng này trong năm.

APT. - Rosé và Bruno Mars

MV lyrics 'APT.' MV "APT." đạt hơn 720 triệu lượt xem sau hai tháng đăng tải. Video: YouTube ROSÉ

Đây là single mở đường cho đĩa nhạc Rosie của Rosé (Blackpink) - phát hành ngày 18/10, hơn một tháng trước khi album được tung ra thị trường. Sau khi ra mắt, APT. trở thành cơn sốt toàn cầu, thống lĩnh nhiều bảng xếp hạng âm nhạc đa quốc gia. Vũ đạo của bài hát còn tạo xu hướng trên TikTok, được đông đảo người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung thực hiện theo. Ca khúc còn lập loạt kỷ lục cho Bruno Mars và Rosé, giúp cả hai thắng giải Global Sensation (Hiện tượng toàn cầu) tại lễ trao giải MAMA 2024.

Theo Koreaboo, APT. thành công nhờ giai điệu gây nghiện với phần lời dễ nhớ, nói về tình cảm mãnh liệt của cô gái dành cho chàng trai. Tên bài hát bắt nguồn từ trò chơi uống rượu truyền thống, mang tên Apartment (Căn hộ), của Hàn Quốc, thường được chơi ở những lần bạn bè tụ họp. Trang NME chấm sản phẩm 5/5, khen giọng hát của Rosé ''có sức mạnh và sự tự tin vượt xa những màn trình diễn trước đây''.

Fortnight - Taylor Swift và Post Malone

Mv "Fortnight" của Taylor Swift MV "Fortnight" của Taylor Swift đạt hơn 120 triệu lượt xem sau tám tháng phát hành. Video: YouTube Taylor Swift

Ca khúc do Taylor Swift và Post Malone thể hiện, thuộc album The Tortured Poets Department của cô. Đây là single mở đầu đĩa nhạc, phát hành vào tháng 4. Trong bài, ca sĩ hóa thành thi sĩ si tình, tự giằng xé trong câu chuyện hư cấu về mối quan hệ sai trái của hai người hàng xóm. Theo đó, họ đã kết hôn nhưng lại ngoại tình với nhau suốt hai tuần (fortnight nghĩa là hai tuần).

Billboard nhận xét bài hát mang cảm giác u ám đến mức người nghe không thể phớt lờ nỗi đau của nhân vật. Cảm xúc ấy càng sâu sắc hơn nhờ phần hát đệm nhẹ nhàng của Post Malone. Hiện Fortnight giữ kỷ lục ca khúc có lượt stream cao nhất Spotify trong ngày đầu với 25,2 triệu, đến nay có hơn 700 triệu lượt nghe.

Birds of a Feather - Billie Eilish

MV "Birds of a feather" của Billie Eilish Mv "Birds of a Feather" đạt hơn 156 triệu lượt xem trên YouTube. Video: YouTube Billie Eilish

Bài hát nằm trong album Hit Me Hard and Soft, do Billie Eilish, 23 tuổi, hợp tác anh trai - nhà sản xuất âm nhạc Finneas Eilish - ra mắt hồi tháng 5. Phần ca từ là lời tự tình của cô gái hy vọng gắn bó suốt đời với người yêu, lấy cảm hứng từ thành ngữ "birds of a feather flock together" (gần giống câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"). Theo NBC, Billie Eilish tạo điểm nhấn khi thay "flock" (đi cùng) thành "stick" (dính nhau) trong câu "Birds of a feather, we should stick together, I know" (Như những chú chim cùng loài, em biết chúng mình nên ở bên nhau).

Trước đây Eilish vướng nhiều chỉ trích vì theo đuổi cách hát thều thào nhưng với Birds of a Feather, cô khiến nhiều người thay đổi quan điểm khi phô diễn giọng hát vừa cao vừa đầy cảm xúc, theo Billboard. Bản thu âm đạt hơn 1,7 tỷ lượt nghe của Spotify, thuộc top những bài hát có lượt phát trực tuyến cao nhất năm. Vô số người hâm mộ dùng ca khúc này làm nhạc nền cho những bài đăng khoe cuộc sống hạnh phúc trên mạng xã hội.

Good Luck, Babe - Chappell Roan

Bản vietsub ca khúc "Good Luck, Babe!" MV lời bài hát "Good Luck, Babe!" được dịch sang tiếng Việt. Video: YouTube Chappell Roan

Đĩa đơn do giọng ca Chappell Roan, 26 tuổi, phát hành vào tháng 4, xoay quanh mối tình đồng tính nữ. Lời bài hát là sự mỉa mai của nhân vật dành cho bạn cùng giới vì người này không dám thừa nhận có tình cảm với cô. Bài hát có một số câu mang tính giễu nhại như: "Mỗi khi em thức dậy bên cạnh hắn ta vào nửa đêm/ Cảm thấy bất lực, em đơn giản chỉ là một người vợ đối với hắn".

Tờ Billboard đánh giá phần nhạc mang sắc thái vui tươi của thập niên 1980, phù hợp chất giọng cao của Chappell Roan. Bản audio hiện đạt hơn một tỷ lượt nghe trên Spotify, từng đứng đầu Billboard Hot 100. Đây cũng là sáng tác đầu tiên của ca sĩ đạt thứ hạng này. Ca khúc lần lượt xếp thứ nhất và thứ hai trong danh sách bài hát hay nhất năm của Guardian, Billboard.

