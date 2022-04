Grammy 2022: Olivia Rodrigo được dự đoán thắng lớn

Olivia Rodrigo được truyền thông quốc tế dự đoán thắng bốn giải lớn tại Grammy 2022, diễn ra sáng 4/4 (giờ Hà Nội).

Lễ trao giải lần 64 sẽ diễn ra tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas, sau hai tháng trì hoãn vì dịch. Trước giờ sự kiện, nhiều tờ báo nước ngoài đưa ra đánh giá các hạng mục quan trọng. Với bảy đề cử, không phải là người dẫn đầu danh sách năm nay nhưng Olivia Rodrigo được dự đoán thắng các hạng mục chính, nhiều cơ hội lặp lại kỷ lục của Billie Eilish năm 2020.

Album của năm

We Are, Jon Batiste

Love for Sale, Tony Bennett and Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe), Justin Bieber

Planet Her (Deluxe), Doja Cat

Happier Than Ever, Billie Eilish

Back of My Mind, H.E.R.

Montero, Lil Nas X

Sour, Olivia Rodrigo

Evermore, Taylor Swift

Donda, Kanye West

Thay vì tám đề cử như mọi năm, Viện hàn lâm Thu âm chọn 10 album vào danh sách. Tờ Pinkfork nhận xét Olivia Rodrigo sẽ chiến thắng với Sour. Nữ ca sĩ 19 tuổi là nghệ sĩ trẻ thứ hai, sau Billie Eilish, được đề cử cả bốn hạng mục lớn (gồm album, bản ghi âm, ca khúc, nghệ sĩ mới). Sour được giới chuyên môn đánh giá cao, đồng thời thành công mặt thương mại, bán 295.000 bản trong tuần đầu ra mắt, đứng quán quân Billboard trong năm tuần.

Olivia Rodrigo trên bìa album "Sour". Cô được Billboard vinh danh "Người phụ nữ của năm" nhờ đột phá làng nhạc với album đầu tay. Ảnh: Amazon

Tờ Vulture nhận định Happier Than Ever là album bám sát sau Sour. "Năm nay, Billie Eilish có đến bảy đề cử. Anh trai cô, nhà sản xuất, ca sĩ Finneas, có mặt trong danh sách đề cử 'Nghệ sĩ mới', một dấu hiệu cho thấy thiện chí của Viện Hàn lâm đối với anh em họ chưa hết", cây bút Justin Curto viết.

Theo USA Today, Love for Sale không có nhiều cơ hội chiến thắng, dù là sản phẩm hợp tác của hai tên tuổi - Tony Bennett và Lady Gaga. Họ hát chuẩn mực trong album tôn vinh nhà soạn nhạc Cole Porter, nhưng không có sự đột phá. Tuy nhiên, ban tổ chức có thể sẽ giành giải thưởng để tôn vinh Tony Bennett ở tuổi 95. Taylor Swift là con cưng của giải Grammy, tuy nhiên cô ít cơ hội chiến thắng năm nay do năm ngoái đã giành ba giải, trong đó có hạng mục album. Các album Planet Her (Deluxe) của Doja Cat, Back of My Mind của H.E.R. có ít cơ hội, còn Montero của Lil Nas X, Justice của Justin Bieber, Donda của Kanye West được nhận định gần như không có cửa chiến thắng.

Bài hát của năm

Peaches, Justin Bieber, Daniel Caesar, Giveon

Right on Time, Brandi Carlile

Kiss Me More, Doja Cat feat. SZA

Happier Than Ever, Billie Eilish

Fight for You, H.E.R.

A Beautiful Noise, Alicia Keys and Brandi Carlile

Montero (Call Me By Your Name), Lil Nas X

Drivers License, Olivia Rodrigo

Bad Habits, Ed Sheeran

Leave the Door Open, Silk Sonic và Bruno Mars

Olivia Rodrigo - Drivers License MV "Drivers License". Video: Olivia Rodrigo Youtube.

Ở hạng mục "Bài hát của năm", tờ Vulture đánh giá các ứng cử viên đều "ngang sức ngang tài" nhưng Olivia Rodrigo vẫn chiếm tỷ lệ thắng cao với Drivers License. Ca sĩ người Anh được mệnh danh là "Taylor Swift thế hệ mới" nhờ khả năng tự sáng tác, biểu diễn, trong khi giải "Bài hát của năm" tôn vinh các nhạc sĩ. Hơn nữa, giải vài năm gần đây tôn vinh nhiều nhân tố trẻ. Ngoài ra, Bad Habits của Ed Sheeran, người từng thắng giải "Bài hát của năm" 2016, cũng là nhân tố đáng chú ý. Silk Sonic có cơ hội đoạt Grammy đầu tiên với bản hit kết hợp Bruno Mars, Leave the Door Open.

Ghi âm của năm

I Still Have Faith In You, ABBA

Freedom, Jon Batiste

I Get A Kick Out of You, Tony Bennett and Lady Gaga

Peaches, Justin Bieber featuring Daniel Caesar and Giveon

Right On Time, Brandi Carlile

Kiss Me More, Doja Cat featuring SZA

Happier Than Ever, Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name), Lil Nas X

Drivers License, Olivia Rodrigo

Leave the Door Open, Silk Sonic

MV 'Happier Than Ever' - Billie Eilish MV "Happier Than Ever". Video: Youtube Billie Eilish

Tờ Pinkfork đánh giá Drivers License là bản nhạc pop đáng chú ý nhất trong năm qua, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho người nghe, nhiều khả năng giúp "tân binh" Olivia Rodrigo lập kỷ lục trong lần đầu tham dự Grammy. Theo tờ USA Today, Viện hàn lâm thường chú trọng đến cả khía cạnh nghệ thuật và thương mại khi trao giải này, trong khi Drivers License đáp ứng cả hai yếu tố.

Happier Than Ever của Billie Eilish cũng là ứng cử viên sáng giá cạnh tranh giải. Ngoài ra, Tony Bennett và Lady Gaga có cơ hội thắng với I Get A Kick Out of You, chủ yếu nhờ vào tên tuổi, lượng fan lớn của họ.

Nghệ sĩ mới xuất sắc

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Tờ Vulture cho rằng nếu Olivia Rodrigo không chiến thắng hạng mục này năm nay, danh tiếng của Grammy sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tờ Pinkfork đánh giá việc đưa các tên tuổi như Arooj Aftab, Jimmie Allen, Baby Keem, Glass Animals, Japanese Breakfast, The Kid Laroi, Arlo Parks, Saweetie vào danh sách đề cử là dấu hiệu tích cực để ghi nhận đóng góp của các nghệ sĩ trẻ. Tuy nhiên, giải gần như chắc chắn thuộc về Olivia Rodrigo. Ngoài ra, nhiều người thắc mắc việc Finneas - anh trai Billie Eilish - người từng giành đến tám giải Grammy - có mặt trong danh sách.

CBS - đơn vị phát sóng Grammy 2022 - thông báo Lady Gaga, Justin Bieber, BTS... sẽ biểu diễn ở sự kiện trên. Ảnh: CBS

Đề cử Grammy được công bố từ tháng 11/2021, gồm 86 hạng mục. Sau ồn ào năm ngoái với The Weeknd, ban tổ chức quyết định thay đổi quy trình chọn lựa. Trong quá khứ, hơn 13.000 thành viên của Viện - đều là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp - đề xuất các nghệ sĩ, tác phẩm xứng đáng trong năm và chọn 20 ứng viên có nhiều phiếu nhất. Sau đó, một hội đồng bí mật của Viện sẽ chọn ra các đề cử từ những danh sách này.

Năm nay, những nghệ sĩ nhận nhiều phiếu nhất sẽ được chọn, không phải qua hai vòng như trước. Hội đồng bí mật cũng bị hủy. Một số hạng mục tăng số đề cử từ tám lên 10. Viện Hàn lâm đang lên kế hoạch để tăng sự đa dạng trong nội bộ tổ chức, đạt mục tiêu tăng số thành viên nữ lên 2.500 người trước năm 2025.

Grammy là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959.

Hà Thu (theo Pinkfork, Vulture, USA Today)