Lady Gaga và dàn sao sẽ trình diễn ở Grammy 2022

Theo People, ngày 1/4, Lady Gaga, Justin Bieber, Daniel Caesar, Giveon xác nhận tham gia. Bộ đôi Bruno Mars và Anderson .Paak sẽ mở màn chương trình bằng một tiết mục đang được giữ kín.

Dàn nghệ sĩ gồm John Legend, Carrie Underwood, J Balvin, Maria Becerra, Maverick City Music, Billy Strings... cũng sẽ lên sân khấu hát. Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Ben Platt và Rachel Zegler được tiết lộ sẽ hát các nhạc phẩm của nghệ sĩ quá cố Stephen Sondheim.

Lil Nas X sẽ cùng Jack Harlow trình diễn Industry baby - bản hit đang đạt hơn 325 triệu lượt xem trên YouTube sau tám tháng phát hành. Nhóm nhạc châu Á - BTS - dự kiến mang đến màn trình diễn sôi động đánh dấu việc họ được đề cử ở hạng mục "Màn trình diễn pop cặp/nhóm xuất sắc" nhờ bản hit Butter.

Foo Fighters từng xác nhận biểu diễn trực tiếp ở sự kiện nhưng đã hủy bỏ sau khi tay trống Taylor Hawkins của nhóm qua đời cuối tuần qua.

Diễn viên hài Trevor Noah tiếp tục được chọn làm host của lễ trao giải sau lần dẫn dắt gây ấn tượng năm ngoái. Harvey Mason Jr. - Giám đốc điều hành của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ - nói: "Trevor đã rất tuyệt khi làm MC cho lễ trao giải lần thứ 63, nhận nhiều lời khen từ người yêu nhạc, nhà phê bình. Chúng tôi rất vui khi chào đón anh trở lại sân khấu trao giải năm nay".

Dàn nghệ sĩ tham gia trao giải gồm Megan Thee Stallion, Joni Mitchell, Questlove, Lenny Kravitz...

Grammy lần 64 sẽ diễn ra tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas vào ngày 3/4, tức sáng 4/4 (giờ Hà Nội). Sự kiện ban đầu dự kiến tổ chức ngày 31/1 nhưng hoãn do lượng người nhiễm Covid-19 tăng đột biến. Các đề cử đã được công bố vào tháng 11/2021, gồm 86 hạng mục. Jon Batiste đứng đầu về lượt đề cử với 11 hạng mục, theo sau là Justin Bieber, H.E.R., Doja Cat cùng tám đề cử. Billie Eilish và Olivia Rodrigo nhận bảy đề cử, trong đó có nhiều hạng mục quan trọng.

Sau ồn ào năm ngoái với The Weeknd, ban tổ chức quyết định thay đổi quy trình chọn lựa đề cử. Trong quá khứ, hơn 13.000 thành viên của Viện - đều là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp - đề xuất các nghệ sĩ, tác phẩm xứng đáng trong năm và chọn 20 ứng viên có nhiều phiếu nhất. Sau đó, một hội đồng bí mật của Viện sẽ chọn ra các đề cử từ những danh sách này.

Năm nay, những nghệ sĩ nhận nhiều phiếu nhất sẽ được chọn, không phải qua hai vòng như trước. Hội đồng bí mật cũng bị hủy. Một số hạng mục tăng số đề cử từ tám lên 10. Viện Hàn lâm đang lên kế hoạch để tăng sự đa dạng trong nội bộ tổ chức, đạt mục tiêu tăng số thành viên nữ lên 2.500 người trước năm 2025.

Grammy là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959.

Một số hạng mục chính tại Grammy lần 64

Bản thu âm của năm

"I Still Have Faith in You" - Abba

"Freedom" - Jon Batiste

"I Get a Kick Out of You" - Tony Bennett & Lady Gaga

"Peaches" - Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon

"Right on Time" - Brandi Carlile

"Kiss Me More" - Doja Cat và SZA

"Happier Than Ever" - Billie Eilish

"Montero (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X

"Drivers License," Olivia Rodrigo

"Leave the Door Open," Silk Sonic

Album của năm

"We Are" - Jon Batiste

"Love for Sale" - Tony Bennett And Lady Gaga

"Justice (Triple Chucks Deluxe)" - Justin Bieber

"Planet Her (Deluxe)" - Doja Cat

"Happier Than Ever" - Billie Eilish

"Back of My Mind" - H.E.R.

"Montero" - Lil Nas X

"Sour" - Olivia Rodrigo

"Evermore" - Taylor Swift

"Donda" - Kanye West

Ca khúc của năm

"Bad Habits" - Ed Sheeran

"A Beautiful Noise" - Alicia Keys và Brandi Carlile

"Drivers License" - Olivia Rodrigo

"Fight for You" - H.E.R.

"Happier Than Ever" - Billie Eilish

"Kiss Me More" - Doja Cat và Sza

"Leave the Door Open" - Silk Sonic

"Montero (Call Me By Your Name)" - (Lil Nas X)

"Peaches" - Justin Bieber cùng Daniel Caesar và Giveon

"Right on Time" - Brandi Carlile

Nghệ sĩ mới xuất sắc

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie