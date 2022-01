Hoãn lễ trao giải Grammy 2022

MỹViện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ quyết định hoãn lễ trao giải Grammy lần 64 vì dịch diễn biến phức tạp.

Ngày 5/1, đại diện Viện Hàn lâm xác nhận thông tin với Variety, cho biết chưa có kế hoạch về ngày tổ chức mới. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 31/1 tại sân vân động Crypto ở Los Angeles. Tuy nhiên, nước Mỹ và bang California đang chịu làn sóng dịch mới với hơn 500.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong tuần gần nhất. Nhiều nghệ sĩ và doanh nhân làng nhạc đã khuyên Viện Hàn lâm hoãn sự kiện để đảm bảo an toàn.

Các thành viên nhóm BTS tham gia buổi công bố đề cử Grammy lần 64 hồi tháng 11/2021. Ảnh: Variety Twitter

Nguồn tin của Variety cũng cho biết sự kiện dự kiến trở lại vào tháng 4 hoặc tháng 5. Tuy nhiên, ban tổ chức có thể phải tìm địa điểm mới vì sân Crypto đã kín lịch đến giữa năm. Viện Hàn lâm nhiều khả năng phải chuyển đến Las Vegas để thực hiện lễ trao giải.

Grammy, được tổ chức lần đầu năm 1959, là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Các hạng mục lớn năm nay chứng kiến sự cạnh tranh từ các nghệ sĩ trẻ như Billie Eilish, Doja Cat, Olivia Rodrigo, Lil Nas X. Các giọng ca tên tuổi như Lady Gaga, Taylor Swift, Justin Bieber, Kanye West cũng góp mặt trong nhiều hạng mục quan trọng.

Nhóm Thụy Điển ABBA bất ngờ nhận đề cử "Bản thu của năm" với ca khúc I Still Have Faith in You, đánh dấu sự trở lại sau gần 40 năm vắng bóng. Nhóm Hàn Quốc BTS lần thứ hai liên tiếp có tên trong danh sách đề cử "Màn trình diễn pop cặp/nhóm xuất sắc" nhờ bản hit Butter. Năm ngoái, nhóm được đề cử hạng mục tương tự nhờ ca khúc Dynamite.

Abba - I Still Have Faith In You MV "I Still Have Faith in You". Video: ABBA Youtube

Đạt Phan (theo Variety)