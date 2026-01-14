Goya Việt Nam chú trọng phát triển bền vững cùng cộng đồng

Goya theo đuổi chiến lược phát triển dựa trên cộng đồng runner phong trào, thông qua hoạt động chạy thử sản phẩm, tổ chức giải chạy và thu thập phản hồi định kỳ.

Từ năm 2017 đến nay, Goya phát triển với định vị thương hiệu giày chạy bộ dành cho runner trong nước, tập trung vào tính phù hợp và khả năng ứng dụng trong luyện tập hàng ngày. Thay vì đặt mục tiêu mở rộng nhanh, doanh nghiệp lựa chọn hướng phát triển theo lộ trình dài hạn, coi cộng đồng runner phong trào là trung tâm trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm.

Theo ông Đặng Quốc Sang, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Goya Việt Nam, hoạt động phát triển sản phẩm của đơn vị gắn liền với trải nghiệm thực tế của người chạy. Goya bắt đầu từ các buổi chạy cùng cộng đồng, thu thập phản hồi trực tiếp từ runner phong trào.

"Chuỗi hoạt động này tạo cơ sở để chúng tôi điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm theo nhu cầu sử dụng thực tế", ông nói.

Runner Goya Team tham gia giải chạy VnExpress Marathon Hải Phòng 2025. Ảnh: Goya

Từ định hướng lấy runner phong trào làm trung tâm, các dòng giày của hãng được thử nghiệm tại nhiều địa phương, trên các điều kiện mặt đường và cường độ luyện tập khác nhau. Việc đánh giá dựa trên đồng thời thông số kỹ thuật và trải nghiệm sử dụng trong quá trình chạy thường xuyên, dài hạn.

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tập trung vào các yếu tố như độ thoải mái, độ bền và khả năng thích nghi với điều kiện vận động phổ biến tại Việt Nam. Thay vì hướng tới nhóm vận động viên chuyên nghiệp, thương hiệu lựa chọn phục vụ runner phong trào, nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong cộng đồng chạy bộ trong nước.

Song song với hoạt động phát triển sản phẩm, đơn vị duy trì sự hiện diện trong cộng đồng thông qua việc đồng hành và tổ chức các giải chạy phong trào. Nhiều sân chơi được thiết kế dành cho các câu lạc bộ, nơi yếu tố gắn kết và văn hóa luyện tập được đặt song song với thành tích.

"Chạy bộ không chỉ là câu chuyện về tốc độ hay thứ hạng, mà còn là hành trình kết nối. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình đó", ông Sang cho biết.

Đơn vị tổ chức giải chạy để kết nối cộng đồng runner phong trào. Ảnh: Goya

Bên cạnh các hoạt động thể thao, hãng triển khai một số chương trình xã hội như trao giày cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hoặc hỗ trợ các hoạt động thể thao học đường tại địa phương. Theo đại diện doanh nghiệp, các chương trình này là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng.

Trong bối cảnh thị trường giày chạy bộ tại Việt Nam ngày càng có sự tham gia của nhiều thương hiệu quốc tế, việc phát triển dựa trên cộng đồng runner trong nước là hướng đi giúp Goya tạo sự khác biệt. Thay vì theo đuổi các xu hướng ngắn hạn, thương hiệu tập trung xây dựng nền tảng dựa trên sự tương tác giữa sản phẩm, cộng đồng và các giá trị xã hội.

Goya tặng giày, dép cho sinh viên. Ảnh: Goya

Theo đại diện đơn vị, cách tiếp cận này phản ánh hướng phát triển của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực thể thao, bắt đầu từ nhu cầu thực tế của người dùng và mở rộng cùng cộng đồng. Đồng thời, điều này cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ của cộng đồng runner trong việc định hình sản phẩm và văn hóa chạy bộ trong nước.

Trong bối cảnh phong trào chạy bộ tiếp tục mở rộng, đơn vị không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn hướng tới góp phần hình thành môi trường luyện tập, tinh thần kết nối và tính bền vững của phong trào. Với định hướng lấy runner trong nước làm trung tâm, trong thời gian tới Goya cho biết sẽ tiếp tục con đường định vị là một thương hiệu giày chạy bộ phát triển từ cộng đồng và gắn với cộng đồng.

Nhật Lệ