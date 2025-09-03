Google được giữ lại Chrome, Android

Google sẽ tiếp tục mô hình kinh doanh với trình duyệt Chrome và hệ điều hành Android, nhưng phải chia sẻ dữ liệu tìm kiếm với các đối thủ.

Ngày 2/9, thẩm phán Amit Mehta tại tòa án liên bang ở Washington DC ra phán quyết yêu cầu Google chia sẻ dữ liệu với các đối thủ, tạo sự cạnh tranh trong tìm kiếm trực tuyến, lĩnh vực hãng đang thống trị. Công ty không cần tách hệ điều hành Android và trình duyệt Chrome thành công ty độc lập.

Logo Google tại Trung tâm đổi mới sáng tạo tại Hòa Lạc, Hà Nội Ảnh: Lưu Quý

Phán quyết này là kết quả của cuộc chiến pháp lý kéo dài 5 năm giữa Google với các cơ quan quản lý chống độc quyền và các nhà lập pháp Mỹ - những người từ lâu đặt câu hỏi về sự thống trị thị trường của Google và các tập đoàn công nghệ lớn. Giới đầu tư phản ứng tích cực trước phán quyết, khi cổ phiếu Google tăng 7,2% trong phiên giao dịch ngày 2/9.

Reuters đánh giá kết quả "trao chiến thắng hiếm hoi cho Big Tech". Việc không phải bán hoặc tách Chrome, Android loại bỏ mối lo ngại lớn, vì đây đều là những bộ phận quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của công ty tìm kiếm Mỹ.

Tháng 8/2024, thẩm phán Mehta tuyên bố Google độc quyền thị trường tìm kiếm. Đến tháng 4 năm nay, thẩm phán Leonie Brinkema thuộc tòa án quận phía Đông Virginia tiếp tục kết luận Google thao túng thị trường quảng cáo kỹ thuật số, hạn chế và kìm hãm đối thủ cạnh tranh. Bộ Tư pháp Mỹ khi đó đề nghị tòa án buộc Google bán mảng trình duyệt web để khắc phục sự việc.

Deepak Mathivanan, nhà phân tích của Cantor Fitzgerald, cho rằng yêu cầu chia sẻ dữ liệu của Google có thể gây rủi ro cạnh tranh cho chính công ty, nhưng không phải ngay lập tức. "Sẽ mất nhiều thời gian hơn để người tiêu dùng đón nhận những trải nghiệm mới này", Mathivanan nói.

Trên blog sau phán quyết, Google cho biết họ lo ngại việc chia sẻ dữ liệu "sẽ ảnh hưởng đến người dùng và quyền riêng tư", đồng thời "đang xem xét kỹ quyết định này". Trước đó, khi vụ kiện đang diễn ra, công ty nhấn mạnh sẽ kháng cáo dù có bất kỳ phán quyết nào được đưa ra.

Bảo Lâm (theo Reuters, TechCrunch)