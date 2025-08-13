Perplexity AI đề nghị mua Chrome với giá 34,5 tỷ USD

Công ty khởi nghiệp Perplexity AI đưa ra lời đề nghị mua lại trình duyệt Chrome của Google với giá 34,5 tỷ USD.

Theo CNBC, con số này cao gần gấp đôi mức định giá hiện tại của Perplexity là 18 tỷ USD. Tuy nhiên, công ty cho biết một số nhà đầu tư sẽ ủng hộ thương vụ.

Google chưa đưa ra bình luận.

Giao diện tìm kiếm bằng ứng dụng Perplexity trên iPhone. Ảnh: Khương Nha

Perplexity nổi tiếng với công cụ tìm kiếm hỗ trợ AI, cung cấp cho người dùng câu trả lời kèm liên kết đến tài liệu nguồn trên web. Tháng trước, công ty ra mắt trình duyệt AI có tên Comet.

Đề xuất của Perpexity được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) yêu cầu Google thoái vốn khỏi Chrome sau vụ kiện chống độc quyền năm ngoái. Thẩm phán khi đó ra phán quyết Google nắm giữ vị thế thống trị bất hợp pháp trên thị trường tìm kiếm trực tuyến. Đáp lại, Google cho biết DOJ "thúc đẩy một chương trình nghị sự vượt xa các vấn đề pháp lý" và hành động này sẽ gây hại cho người tiêu dùng. Công ty hiện chưa tiết lộ kế hoạch điều chỉnh hoạt động kinh doanh sau phán quyết.

Theo CNN, nếu việc chia tách xảy ra, đây sẽ là phán quyết chống độc quyền lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ kể từ cuộc đối đầu giữa chính phủ Mỹ và Microsoft cuối thiên niên kỷ trước. Dù kết quả cuối cùng thế nào, nó cũng có thể tạo ra tiền lệ nhằm vào các tập đoàn công nghệ tương tự.

Trong khi đó, thị trường AI tạo sinh mới hình thành khoảng ba năm và chưa phân định vị trí rõ ràng, tức cơ hội dẫn đầu chia đều cho cả doanh nghiệp lớn và startup. Các công ty như Meta, Google và OpenAI đang chi mức lương thưởng khủng để lôi kéo kỹ sư hàng đầu. Họ cũng đầu tư hàng chục tỷ USD mỗi năm cho cơ sở hạ tầng AI để xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn và xử lý khối lượng công việc khổng lồ. Trong khi đó, các công ty khởi nghiệp huy động hàng tỷ USD từ nhà đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu cơ để chi trả cho phần cứng và nhân sự.

Meta và Apple được cho là đều muốn thâu tóm Perplexity. CNBC cho biết, trước khi đầu tư 14,3 tỷ USD vào Scale AI hồi tháng 6, Meta đã tiếp cận và đề nghị mua Perplexity, nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận. Còn theo Bloomberg, Apple cũng thảo luận nội bộ về khả năng thâu tóm Perplexity, dù chưa đưa ra lời đề nghị chính thức.

Minh Minh