Những công ty nào đang 'nhòm ngó' Chrome của Google?

Khi Google có thể phải bán Chrome do vấn đề pháp lý, một số công ty như Perplexity sẵn sàng chi số tiền khổng lồ để mua lại.

Theo dữ liệu của StatCounter tháng 7/2025, Chrome là trình duyệt web phổ biến nhất thế giới, chiếm khoảng 70% thị phần. Tuy nhiên, việc trình duyệt này còn nằm trong tay Google bao lâu vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Tháng 8/2024, Amit P. Mehta, thẩm phán Tòa án liên bang ở Washington DC, đưa ra phán quyết Google độc quyền thị trường tìm kiếm. Đến tháng 4 năm nay, thẩm phán Leonie Brinkema thuộc tòa án quận phía Đông Virginia kết luận, Google độc quyền bất hợp pháp thị trường quảng cáo kỹ thuật số, thao túng các phiên đấu giá, hạn chế và kìm hãm đối thủ cạnh tranh.

Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu một thẩm phán buộc Google bán mảng trình duyệt web của mình để khắc phục sự việc. Tòa án dự kiến đưa ra phán quyết cuối tháng 8.

Logo trình duyệt Chrome trên MacBook. Ảnh: Threatpost

Chrome, trình duyệt web miễn phí do Google phát triển, là công cụ phân phối quan trọng cho Google Search và các dịch vụ khác của hãng. Công cụ này cũng cung cấp thông tin chi tiết về thói quen tìm kiếm của người dùng. Bị buộc phải bán Chrome sẽ là một cú sốc với Google và công ty mẹ Alphabet. Các nhà phân tích tại Barclays cho rằng điều này có thể khiến cổ phiếu Google giảm 15-25%. Theo Wall Street Journal, giá trị ước tính của Chrome dao động khoảng 20-50 tỷ USD.

Google phủ nhận việc độc quyền. Trong một bài đăng trên blog hồi tháng 5, công ty này cho biết, chuyển giao trình duyệt web cho bên khác có thể khiến nó "lỗi thời" và "hàng tỷ người có nguy cơ bị tấn công mạng".

Dù thẩm phán chưa quyết định số phận cuối cùng của Chrome, nhiều đối thủ cạnh tranh đã sẵn sàng tiếp nhận trình duyệt từ tay Google. Search.com, nền tảng trò chuyện và tìm kiếm bằng AI, xác nhận với Business Insider về việc đề nghị mua lại Chrome với giá 35 tỷ USD tuần trước. Ngân hàng JP Morgan và một số công ty đầu tư tư nhân hậu thuẫn cho thương vụ này.

Search.com là một bộ phận của công ty tiếp thị số Public Good, được Ad.com mua lại tháng trước. Chủ tịch Public Good, Melissa Anderson, và CEO Ad.com, Danny Bibi, đã liên hệ với Google hôm 13/8. "Với số lượng người dùng toàn cầu của Chrome, đây thực sự là một cách tuyệt vời để mở rộng quy mô người dùng", Anderson nói. Anderson và Bibi cam kết sử dụng AI có đạo đức, tức cung cấp tìm kiếm miễn phí để mọi người đều được tiếp cận kiến thức.

Perplexity, startup tìm kiếm AI, đề nghị mua lại Chrome với giá 34,5 tỷ USD tuần trước. Startup này cũng phát triển trình duyệt web và tung ra trình duyệt AI Comet hồi tháng 7.

Lời đề nghị mua lại của Perplexity thậm chí cao hơn mức định giá của startup này, nhưng theo Wall Street Journal, một số nhà đầu tư đã đồng ý tài trợ cho thương vụ. Perplexity cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Chromium, dự án trình duyệt web mã nguồn mở của Google và là nền tảng của Chrome, như một phần của thỏa thuận. Startup này cũng sẽ giữ Google làm công cụ tìm kiếm mặc định, nhưng người dùng có thể thay đổi trong phần cài đặt.

Một công ty khác đang để mắt đến Chrome là OpenAI. Dù ChatGPT đã giúp OpenAI trở thành startup AI hàng đầu tại Thung lũng Silicon, công ty vẫn rất nhỏ so với gã khổng lồ như Google. Việc mua lại Chrome có thể giúp cân bằng vị thế hơn.

Theo Bloomberg, trong phiên điều trần chống độc quyền của Google tháng 4, giám đốc ChatGPT Nick Turley xác nhận công ty quan tâm đến việc mua lại Chrome nếu Google buộc phải bán. CEO OpenAI Sam Altman bày tỏ ý định tương tự. "Nếu Chrome thực sự được bán, chúng tôi sẽ xem xét", Altman nói với Verge hôm 14/8.

Yahoo, một đối thủ cạnh tranh của Google, cũng hứng thú với Chrome. Theo Bloomberg, Brian Provost, tổng giám đốc của Yahoo Search, nhận định Chrome có thể là "yếu tố chiến lược quan trọng nhất trên web" trong phiên điều trần chống độc quyền của Google tháng 4.

Thu Thảo (Theo Business Insider, Wall Street Journal)