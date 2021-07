Gom rau quê lên TP HCM bán lời bạc triệu mỗi ngày

Một số người lời tiền triệu mỗi ngày nhờ gom nông sản ở quê chuyển lên TP HCM để ăn kết hợp bán cho đồng nghiệp, người quen.

Bà Năm (56 tuổi, Trà Vinh) có vườn rau khoảng 500 m2 kế bên nhà, trồng cà chua, đậu bắp, nấm rơm, cải bẹ xanh, cải ngọt dưa leo và rau dền. Thường ngày bà vẫn đạp xe mang ra chợ cách nhà chừng 3 km để bán. Nhưng mấy ngày nay, bà ít bày ở chợ vì gần như bán sạch lượng rau củ mỗi ngày cho một vài mối quen. Những người này gom rau củ rồi gửi theo xe khách mỗi ngày một chuyến lên TP HCM để người nhà bán lại. Mới ba ngày gần đây, số rau củ trong vườn đã bán hết.

Bán với số lượng lớn, bà Năm để giá cà chua 28.000 đồng một kg, đậu bắp 16.000 đồng một kg, nấm rơm 80.000 đồng một kg, cải bẹ xanh và cải ngọt đồng giá 8.000 đồng một kg, dưa leo 14.000 đồng một kg, rau dền 6.500 đồng một kg...

"Tôi có tăng giá hơn so với trước, chủ yếu vì thu hoạch trong thời gian gấp, cần nhiều người làm và cực công hơn", chị cho biết.

Bà Kim (52 tuổi, ở Trà Cú, Trà Vinh) là một trong những người thu mua rau củ từ bà Năm và một số sạp quen ở chợ huyện. Hôm qua, bà Kim bắt đầu gửi nông sản lên TP HCM để con dâu bán lại.

Không riêng bà Kim, nhiều người gần nhà bà cũng làm vậy, khi họ đọc báo thấy người dân thành phố khó mua thực phẩm. Họ gửi nông sản lên cho người thân dùng dần, số còn dư bán cho những người khác. Theo lời bà Kim, cách kinh doanh trên mua một bán lại lời gấp đôi, gấp ba. Trong hai ngày qua, có người quen đã lời 13-14 triệu đồng.

Sau khi con dâu đăng bài rao bán thịt, cá, hải sản, rau củ trên Zalo cá nhân, nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người quen đã vào đặt hàng. Nhận được bảng thống kê từ con dâu, bà mua 27 loại rau củ và 10 loại thịt, cá, hải sản, mỗi loại 5-10 kg. Vốn bỏ ra hơn 10 triệu đồng, phí gửi hàng theo xe khách 500.000 đồng. Mỗi loại, hai mẹ con bán chênh với giá gốc từ gấp rưỡi đến gấp hai lần. Mỗi đơn hàng, khách mua tự chịu phí vận chuyển qua các đơn vị giao hàng. Bà Kim tạm tính, mỗi đợt hàng như thế thu lời khoảng 4-5 triệu đồng.

Chị Kim chuẩn bị rau củ chuyển lên TP HCM cho con dâu bán lại. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Không chỉ chị Kim, nhiều cá nhân khác đang sống ở TP HCM cũng vận chuyển thực phẩm từ quê nhà lên, bán lại kiếm lời, với lợi thế nguồn hàng dồi dào và giá rẻ.

Một Fanpage cộng đồng dân cư tại quận 5 vừa lập nhóm chợ online để các thành viên trao đổi mua bán. Chỉ sau 8 giờ, nhóm này thu hút hơn 2.600 thành viên. Các bài rao bán thực phẩm trong nhóm đều có lượt tương tác lớn. Đơn cử, bài rao bán các loại gừng, sả, chanh, rau má... của thành viên Nguyễn My, chưa đầy 30 phút đã có 12 khách hàng vào đặt mua 2-4 kg mỗi loại.

Đa phần các thành viên đều rao bán nông sản từ quê gửi lên. Nhờ chủ động nguồn hàng từ nhà ở Long An, giá bán các loại nông sản của chị My chênh lệch không quá cao so với thị trường. Gừng tươi 80.000 đồng một kg, sả 30.000 đồng một kg, chanh không hạt 20.000 đồng một kg, rau má 30.000 đồng một kg. Chị Lê Thu được cha mẹ ở Tiền Giang gửi theo xe khách một số rau củ như cam, chanh, ổi, dưa leo, cải ngọt... Dùng không hết, chị mang lên nhóm bán lại với giá 20.000-30.000 đồng một kg mỗi loại.

Những mô hình kinh doanh này xuất phát từ thực trạng người dân TP HCM gặp khó khi mua thực phẩm tươi sống. Từ khi có lệnh giãn cách theo Chỉ thị 16, đa số chợ đóng cửa, nhiều siêu thị hết thực phẩm cục bộ, hành trình tìm rau củ cho bữa ăn của người dân khó khăn. Như chị Kim Xuyến (phường 21, Bình Thạnh) cho biết, đã 6 ngày vẫn chưa mua được rau củ nào, ngoài túi ớt 0,5kg với giá 40.000 đồng vào một hôm đi siêu thị.

Để giảm tải, từ 14/7, Sở Công Thương TP HCM kết hợp với nhiều doanh nghiệp mở thêm 1.000 điểm bán hàng lưu động phục vụ người dân. Sở cũng hướng dẫn đơn vị quản lý các chợ chuẩn bị thí điểm 2-10 tiểu thương kinh doanh rau củ quả để mở bán trở lại. Nếu nhiều tiểu thương có nhu cầu thì bố trí kinh doanh luân phiên, hướng dẫn chuẩn bị nguồn hàng, phân chia sẵn, đóng gói sẵn theo quy cách đồng giá để thuận tiện, nhanh chóng trong mua bán.

Tất Đạt