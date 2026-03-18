'Golden' - bản Kpop làm nên lịch sử ở Oscar

"Golden" - nhạc phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" - lập kỳ tích khi trở thành bài hát đầu tiên về âm nhạc Hàn Quốc thắng Oscar.

Tối 15/3 tại Los Angeles (sáng 16/3 giờ Hà Nội), KPop Demon Hunters thắng hai giải Oscar, bao gồm hạng mục Ca khúc xuất sắc (Best Original Song). Golden trở thành nhạc phẩm Kpop đầu tiên được Viện Hàn lâm bình chọn, vượt qua bốn đối thủ là I Lied To You (nhạc phim Sinners), Dear Me của Diane Warren: Relentless, Sweet Dreams Of Joy trong Viva Verdi! và Train Dreams (cùng tên phim). Bộ phim cũng đoạt danh hiệu Phim hoạt hình xuất sắc.

Bảy tác giả được ghi nhận là Ejae, Mark Sonnenblick, Teddy Park, nhóm nhà sản xuất IDO (Kwak Joong-gyu, Lee Yu-han, Nam Hee-dong) và 24 (Seo Jeong-hoon). Trừ Sonnenblick là người Mỹ, sáu thành viên còn lại là những nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên nhận vinh dự này.

Màn trình diễn "Golden" tại Oscar 2026 Bộ ba giọng ca chính của phim Ejae, Rei Ami và Audrey Nuna biểu diễn bài hát "Golden" tại Oscar 2026. Trước tiết mục chính, êkíp mang đến màn trình diễn tôn vinh văn hóa Hàn Quốc cùng dàn vũ công, nhạc công mặc hanbok, qua ca khúc "Hunter's Mantra" - bản nhạc mở đầu phim. Video: ABC

Trong lịch sử lễ trao giải, Golden cũng là tác phẩm duy nhất có hơn bốn nhạc sĩ giành chiến thắng. Theo Billboard, Viện Hàn lâm quy định không trao quá bốn tượng vàng cho hạng mục Ca khúc xuất sắc. Trong trường hợp bài hát có từ năm người sáng tác trở lên, tất cả phải ký thỏa thuận cùng nhận một tượng vàng. Điều này đồng nghĩa mỗi thành viên đều được công nhận là người đoạt giải Oscar nhưng không có cúp cá nhân.

Ca sĩ Mỹ gốc Hàn Ejae, 35 tuổi, là giọng ca chính kiêm nhạc sĩ chủ lực của bài hát. Trên sân khấu nhận giải, cô khiến trường quay xúc động với bài phát biểu nhìn lại những nỗ lực vì giấc mơ âm nhạc. Cô kể thuở nhỏ thường bị nhiều người trêu chọc do thích Kpop, nhưng giờ đây ai cũng hát theo bản hit của cô và những câu hát bằng tiếng Hàn. "Tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Tôi nhận ra ca khúc này không nói về thành công mà về khả năng vực dậy sau tổn thương", Ejae nói.

Ejae phát biểu nhận giải Ca khúc xuất sắc tại Oscar 2026 Ejae khóc khi phát biểu nhận giải Ca khúc xuất sắc. Video: A.M.P.A.S

Trước khi tạo tiếng vang tại Oscar, Golden oanh tạc các liên hoan phim cũng như các lễ trao giải lớn khác. Từ đầu năm đến nay, tác phẩm thắng danh hiệu Nhạc phim hay nhất (Best Original Song) tại hai Quả Cầu Vàng và Critics Choice Awards, đồng thời là bản nhạc Kpop đầu tiên thắng Grammy với hạng mục Bài hát hay nhất được sáng tác cho phương tiện truyền thông hình ảnh (Best song written for visual media).

Từ khi ra mắt vào tháng 6/2025, ca khúc tạo nên cơn sốt toàn cầu, thống trị nhiều bảng xếp hạng. Tác phẩm từng đứng đầu danh sách Billboard Hot 100 suốt tám tuần, hiện có hơn 1,5 tỷ lượt nghe từ Spotify. Trên YouTube, MV đang đạt hơn 1,2 tỷ lượt xem.

Trong phim, nhạc phẩm là bản hit của Huntr/x - nhóm nữ thợ săn quỷ dưới vỏ bọc ban nhạc Kpop với ba thành viên là Rumi, Mira và Zoey. Giọng hát của ba nhân vật lần lượt do các ca sĩ Mỹ gốc Hàn - Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami - đảm nhận. Nội dung mang ý nghĩa động viên bản thân vượt qua nỗi đau của quá khứ, tin vào sức mạnh nội tại.

Bài hát 'Golden' trong 'Kpop Demon Hunters' MV "Golden". Video: Netflix

Trên Korea Herald năm ngoái, Ejae cho biết bài hát như lời tự động viên của thủ lĩnh Rumi - người luôn cố giấu thân phận con gái của ác ma, không ngừng tạo áp lực cho bản thân. Ca sĩ thừa nhận đồng cảm với nhân vật vì từng là thực tập sinh Kpop suốt 10 năm, hiểu nỗi sợ bị mọi người phát hiện khuyết điểm nên không ngừng theo đuổi sự hoàn hảo. Con đường làm thần tượng không thành, cô tìm thấy ngã rẽ mới với công việc sáng tác.

Trò chuyện với Time tháng 8/2025, Ejae tiết lộ khi viết Golden, cô nghĩ ra giai điệu rất nhanh. Thông qua quá trình làm nhạc, cô còn phát hiện bản thân có thể thể hiện các nốt cao nhất từ trước đến nay. Ban đầu, cô tham gia dự án với tư cách nhạc sĩ, cung cấp bản thu thử. Sau này, cô nhận lời lồng giọng hát cho Rumi.

Ian Eisendrath - nhà sản xuất điều hành mảng nhạc phim - nhận xét quãng giọng của Ejae phi thường. Anh kể thêm với tạp chí: "Ngày trước, Ejae chưa từng nhận mình là ca sĩ. Tôi phải liên tục nói với cô ấy: 'Ejae, chất giọng của em không giống bất kỳ ai anh từng nghe. Có thể em không muốn làm nhưng hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận điều gì sắp xảy ra".

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Ejae cho rằng gần đây không còn thấy nhiều bản nhạc pop, Kpop có chủ đề hy vọng đứng đầu các bảng xếp hạng. Với cô, con người hiện nay đang sống trong thời đại khát khao tinh thần đó. Qua âm nhạc và ca từ của Golden, cô muốn bài hát mang đến cho người nghe "một khoảnh khắc để thở, tin vào bản thân, cũng như để ước mơ một lần nữa".

Màn trình diễn 'Golden' tại The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Ejae, Rei Ami và Audrey Nuna biểu diễn bản hit "Golden" tại talkshow của Jimmy Fallon tháng 10/2025. Video: YouTube/ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Vào tháng 7/2025 khi bài hát bắt đầu thăng hạng nhanh chóng trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, các cây bút của chuyên trang đã dự đoán nhạc phim thành công. Phần lớn họ đánh giá Golden mang giai điệu bắt tai, mạnh mẽ, là một phần không thể thiếu của nội dung phim.

Biên tập viên Abby Webster cho rằng bài hát thỏa mãn cảm xúc của người nghe dù họ xem phim hay chưa, thậm chí khiến những khán giả đã xem xúc động hơn. Webster đánh giá phần ca từ dễ nhớ đến mức cô từng nghe phần điệp khúc "We're going up, up, up (Chúng ta sẽ vút bay, bay cao, thật cao)" vang lên trong đầu khi nhắm mắt đi ngủ.

Theo BBC, đội ngũ sản xuất nhạc phim đều được đào tạo bài bản về Kpop và Hollywood. Ray Seol - phó giáo sư trường Cao đẳng Âm nhạc Berklee - nhận định không có gì ngạc nhiên khi các ca khúc trong phim có sự giao thoa khéo léo giữa Kpop và pop phương Tây. Trong cuộc trò chuyện ngày 16/3, ông khen êkíp "thông minh khi tạo ra chất nhạc mang tính quốc tế" khiến khán giả phổ thông cảm thấy đây vẫn là nhạc Hàn nhưng giống nhiều bản pop họ quen thuộc.

Ngoài ra, trang tin cho rằng bộ phim ra mắt vào thời điểm sức hấp dẫn của Kpop đang phổ biến toàn cầu. Dòng nhạc này có chặng đường dài phát triển từ lúc Gangnam Style của Psy "phá vỡ rào cản văn hóa", lập kỷ lục về lượt xem trên YouTube năm 2012. Ngày nay, các nhóm nhạc như BTS, Blackpink trở thành khách mời thường xuyên của những lễ trao giải phương Tây, trong khi một số ban nhạc thế hệ mới như Stray Kids ngày càng có nhiều thành viên mang quốc tịch khác nhau.

Nhóm BABYMONSTER cover ca khúc "Golden" Ba thành viên của BABYMONSTER - nhóm nhạc "em gái của Blackpink" - biểu diễn nhạc phim tại sự kiện tháng 11/2025. Nhiều nghệ sĩ Hàn khác từng cover "Golden" như Jungkook (BTS), Yujin (IVE), Eunkwang (BTOB), Ryeowook (Super Junior). Video: Netflix

Phương Thảo (theo Billboard, Time, BBC)