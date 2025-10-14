GM thiệt hại 1,6 tỷ USD vì giảm đầu tư xe điện

GM thiệt hại 1,6 tỷ USD vì giảm công suất, hủy bỏ các mẫu xe điện và các khoản đầu tư trong lĩnh vực này.

Thông tin trên được General Motors (GM) công bố ngày 14/10. Khoản trên tính toán từ mức suy giảm tài sản phi tiền mặt 1,2 tỷ USD do hạ công suất sản xuất xe điện, và 400 triệu USD phí hủy hợp đồng cùng các khoản thanh toán thương mại.

GM chấp nhận mức thiệt hại 1,6 tỷ USD nhằm tái cấu trúc chiến lược xe điện, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump hủy ưu đãi tín dụng thuế tới 7.500 USD cho phương tiện này.

Xe điện Chevrolet Silverado và Chevrolet Brightdrop được trưng bày tại Triển lãm ôtô quốc tế ở Toronto, Ontario, Canada, ngày 13/2. Ảnh: Reuters

Những thay đổi này không ảnh hưởng đến các mẫu ôtô điện hiện hữu của họ như Chevrolet, GMC và Cadillac. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo việc đánh giá lại năng lực sản xuất vẫn tiếp diễn, có thể gây tăng các khoản phí trên.

GM và đối thủ Ford đã nỗ lực triển khai chương trình "tự mua xe mình", nhằm tận dụng chính sách tín dụng thuế cho xe điện trước 1/10. Tuy nhiên, họ đã hủy bỏ chương trình này sau đó.

Bên cạnh việc hủy bỏ chính sách ưu đãi kéo dài 17 năm, chính phủ Mỹ còn nới quy định khí thải. Những thay đổi chính sách này khiến GM dự đoán việc tiêu thụ xe sẽ chậm lại.

Tình trạng sụp đổ thị trường nhất thời trong tháng 10 đã được các CEO Ford, Nissan cảnh báo. Tuy nhiên, một số lãnh đạo cấp cao hãng khác, như Hyundai Motor Bắc Mỹ, cho rằng thị trường loại xe này vẫn vững vàng.

GM là một trong những công ty đầu tiên đầu tư hàng tỷ USD vào thị trường xe điện nhưng không thành công. 4 năm trước, họ tính rót 30 tỷ USD cho loại xe này vào năm 2025, gồm việc trình làng hàng chục mẫu mới và tăng công suất sản xuất pin. Tuy nhiên, lộ trình xe điện của họ đã "trật bánh" bởi cầu thấp hơn kỳ vọng và thay đổi chính sách của Mỹ sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống.

Đầu năm nay, John Murphy, nhà phân tích lâu năm từ Haig Partners, cảnh báo tình trạng giảm định giá với các nhà sản xuất ôtô đã đầu tư mạnh tay vào thị trường xe điện.

"Sẽ có nhiều quyết định khó khăn phải được đưa ra. Chúng ta chứng kiến những khoản lỗ hàng tỷ USD tràn ngập mặt báo trong vài năm tới", ông Murphy nói hồi tháng 6.

Động thái điều chỉnh kế hoạch xe điện của GM chậm hơn đối thủ Ford một năm. Năm ngoái, Ford chấp nhận thiệt hại 1,9 tỷ USD, gồm 400 triệu USD khấu hao tài sản do điều chỉnh sản xuất, cùng khoản 1,5 tỷ USD do quyết định hủy mẫu SUV điện đang phát triển giai đoạn cuối.

Bảo Bảo (theo Reuters, CNBC)