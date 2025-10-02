Ford, GM 'tự mua xe của mình' để hưởng ưu đãi xe điện ngày chót

Hai hãng xe Ford và GM đã mua xe trong kho hàng từ đại lý, rồi cho thuê lại, nhằm hưởng chính cách ưu đãi 7.500 USD cho xe điện những ngày chót.

Các hãng xe điện xoay xở nhằm tận dụng chính sách ưu đãi cho hoạt động thuê, mua xe những ngày cuối hiệu lực, Reuters thông tin ngày 30/9.

Luật chi tiêu công và giảm thuế, còn gọi là "đạo luật to đẹp" (OBBBA) của Tổng thống Donald Trump gồm điều khoản chấm dứt các ưu đãi xe điện từ thời Tổng thống tiền nhiệm, có hiệu lực từ 0 giờ ngày 1/10. Theo hướng dẫn từ Sở Thuế vụ (IRS), các xe phải được mua trước ngày 30/9 để đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế 7.500 USD. Hoạt động mua cần được chứng thực bằng hợp đồng và khoản thanh toán thực hiện trước ngày 30/9.

Ford và General Motors (GM) đã tận dụng điều khoản này, thực hiện chương trình mua xe điện trong kho đại lý của họ. Theo thông tin từ một số đại lý trong chương trình, bộ phận tài chính của hai hãng trên thanh toán tiền xe trước cho họ, nhằm đảm bảo đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD.

Logo của Ford tại trụ sở ở Dearborn, Michigan, Mỹ, ngày 12/3. Ảnh: Reuters

Những chiếc xe sau mua này tiếp tục được đại lý cung cấp dịch vụ cho thuê tới khách hàng như thường lệ. Mức tín dụng thuế nói trên sẽ giúp giảm giá thuê.

Phản hồi về chuyện này, GM cho biết họ đã làm việc với các đại lý về một chương trình ưu đãi mở rộng, để khách hàng tiếp tục được hưởng lợi từ khoản tín dụng thuế khi thuê xe điện. Ba nguồn tin của Reuters nói các hãng xe đã thiết kế chương trình "tự mua xe mình" sau khi tham vấn với các quan chức từ Sở Thuế vụ (IRS). Phía IRS chưa phản hồi về nội dung này.

Giới phân tích dự đoán doanh số bán và cho thuê xe điện giảm mạnh sau khi chính sách tín dụng thuế kết thúc, chấm dứt làn sóng mua xe điện ồ ạt trong những tháng gần đây. Theo dữ liệu từ công ty phân tích Cox Automotive, doanh số xe điện Mỹ trong quý III đạt 410.000 chiếc, tăng 30% so với quý trước và 21% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức cao nhất từng được bán ra trong một quý tại Mỹ, đồng thời đưa thị phần xe điện đạt kỷ lục ở mức 10%.

GM là doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều nhất từ nhu cầu phục hồi trong Quý III, với mức tăng 1% thị phần so với cùng kỳ. Ford cũng là bên được hưởng lợi, với mức thị phần tăng 0,4%. Trong khi đó, Tesla, Nissan, Volkswagen và Subaru ghi nhận mức thị phần sụt giảm.

Sau khi chính sách tín dụng thuế chấm dứt ngày 1/10, Tesla tăng giá thuê mẫu xe chạy nhất Model Y từ 529 USD lên tới 599 USD mỗi tháng. Còn Ford thông báo tiếp tục hỗ trợ mức thanh toán cạnh tranh đến hết năm.

Việc chấm dứt chính sách tín dụng thuế liên bang là phép thử quan trọng cho thị trường xe điện tại Mỹ. Stephanie Valdez Streaty, Giám đốc Phân tích của Cox Automotive, nói phép thử này sẽ kiểm tra xem thị trường đã đủ trưởng thành để tự phát triển, hay vẫn cần thêm cơ chế hỗ trợ.

Bảo Bảo (theo Reuters, CNBC)