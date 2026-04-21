Giới xuất bản, độc giả đóng góp 20.000 ấn bản xây tủ sách

Giới xuất bản, tác giả, nghệ sĩ và độc giả ủng hộ gần 20.000 ấn bản cho chương trình ''Tủ sách 25 năm VnExpress'', góp phần lan tỏa văn hóa đọc, tinh thần hiếu học.

Chương trình Tủ sách 25 năm VnExpress khởi động hồi cuối tháng 1 và khép lại vào ngày 11/4. Trong hơn hai tháng, các cán bộ, nhân viên báo chia thành 25 đội đi xây tủ sách ở 25 trường và cơ sở bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP HCM, Hà Nội và các tỉnh như Đồng Nai, Trà Vinh, Vĩnh Long, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Phú Thọ, Ninh Bình. Hoạt động ghi dấu mốc kỷ niệm sinh nhật tuổi 25 của VnExpress (26/2/2001-26/1/2026).

Qua các đợt khảo sát, 25 điểm trường có cùng bối cảnh là không gian thiếu hụt cơ sở vật chất, nhiều nơi ọp ẹp, nguồn sách nghèo nàn. Bối cảnh này chung thực trạng mà giới xuất bản và các chuyên gia giáo dục trong nước từng ví von - nhiều thư viện hiện nay như "xác sống", chủ yếu lưu trữ sách giáo khoa và sách tham khảo, hạn chế nguồn ấn phẩm đáp ứng nhu cầu dạy và học, trau dồi tri thức, giải trí lành mạnh của trẻ em, thanh thiếu niên.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Quỹ Hope (Hy Vọng) - Quỹ xã hội của VnExpress, ngoài cải tạo, nâng cấp không gian thư viện, báo trao tặng tổng cộng hơn 30.000 đầu sách. Trong đó, gần 20.000 cuốn sách quyên góp từ nhiều đơn vị xuất bản, cá nhân. Các ấn phẩm gồm sách chữ và truyện tranh chọn lọc, đa dạng thể loại như: Văn học, văn hóa, rèn luyện kỹ năng, lịch sử, khoa học công nghệ, kinh tế, giáo dục, nghệ thuật sống, danh nhân.

Thư viện của đội 7 tại Trung tâm Nhân đạo Quê hương, Dĩ An, Bình Dương.

Để trao tặng số lượng sách vượt kỳ vọng, VnExpress nhận sự đồng hành của nhiều đơn vị xuất bản, nghệ sĩ, nhà văn, dịch giả, độc giả. Các đơn vị chung tay ủng hộ chương trình gồm: Công ty cổ phần Văn hóa Đông A (Đông A Books), Công ty Cổ phần Phát hành sách TP HCM - Fahasa, Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (Phương Nam Books), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) - đơn vị thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, công ty TNHH Văn hóa Sáng tạo First News - Trí Việt, Nhà xuất bản Trẻ, NXB Kim Đồng, Hanoi Books, Nhã Nam, Huy Hoàng Books, Khai Tâm Books, Chibooks.

Họa sĩ Trần Đại Thắng, Giám đốc công ty văn hóa Đông A, cho biết: "Tôi thích ý nghĩa thiết thực mà hoạt động xây tủ sách của VnExpress mang lại. Nếu có thêm những chương trình như thế này, giới trẻ sẽ thêm cơ hội tiếp cận sách, rèn được một số kỹ năng cần thiết và bổ ích".

Nhiều bạn đọc ở các tỉnh thành gom góp từng quyển sách, đóng gói gửi về ban tổ chức. Có người quyết định tặng chương trình những bộ sách, truyện gắn liền tuổi thơ, được họ giữ gìn cẩn thận qua nhiều năm. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp như Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen, Bút bi Thiên Long, Bệnh viện Tâm Anh, Nestle và Vinamilk đóng góp nguồn lực cùng chương trình xây tủ sách.

Học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Giao An đọc sách tại thư viện mới. Ảnh: Lương Hiếu

* Không gian một số thư viện sau cải tạo của "Tủ sách 25 năm VnExpress"

Chương trình còn thực hiện nhiều buổi workshop khuyến đọc, trau dồi kỹ năng mềm cho học sinh trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ. Nhiều buổi giao lưu chủ đề Sách chắp cánh ước mơ, Giới thiệu Cuốn sách tôi yêu, Đọc sách trong thời đại AI, Sống an toàn trên không gian mạng, Hướng dẫn sơ cấp cứu cơ bản được hàng nghìn học sinh và các thầy cô đón nhận, cổ vũ nhiệt tình.

Nhiều văn nghệ sĩ như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tác giả Thanh Tâm, ca sĩ Jun Phạm, ca sĩ Đức Phúc, kiện tướng dancesport Khánh Thi, diễn viên Lý Hương, MC Nguyễn Hải Triều, Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Vũ Hoàng My, MC Hoàng Oanh, Á hậu Thúy Vân, ca sĩ Dillian Hoàng Phan, Nhâm Phương Nam, Vương Bình, Cường Seven, Vũ Ngọc Anh, Nhan Phúc Vinh ủng hộ hàng trăm đầu sách, tham gia các hoạt động giao lưu ở nhiều điểm trường.

Ngày 4/4, tại buổi trao tủ sách cho Làng May Mắn, phường Bình Tân, TP HCM, các y bác sĩ Bệnh viện 175 hướng dẫn học sinh về kỹ năng sơ cấp cứu trong tình huống khẩn cấp. Ảnh: Tạ Mạnh Thế

Tại lễ bàn giao tủ sách vào ngày 29/3 tại Đồng Nai, thầy Nguyễn Ngọc Toản, hiệu trưởng THCS - THPT Tây Sơn, xã Thanh Sơn nói: "Để có thư viện mới, khang trang cho trường, các anh chị ở VnExpress về tận vùng quê khảo sát, lên ý tưởng thiết kế, chọn lọc từng quyển sách. Thầy trò trường Tây Sơn rất xúc động trước nhiệt huyết của các anh chị".

Chương trình khép lại vào ngày 11/4 với lễ bàn giao tủ sách ở THCS Lộc Thuận

Lộc Ninh, Đồng Nai. Nhà báo Bùi Thanh Vân, đại diện ban tổ chức, cho biết: "Báo VnExpress kỳ vọng đây là hoạt động thiện nguyện thể hiện trách nhiệm xã hội trong mục tiêu dài hạn của báo, với mong muốn kết nối nhiều nguồn lực để cùng chung tay góp phần tạo nên những giá trị bền vững".

Phương Linh