MC Hải Triều: 'Đọc sách giúp tôi rèn tính cách'

MC Nguyễn Hải Triều nói thói quen đọc sách giúp anh rèn sự điềm đạm, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, phục vụ cho công việc.

MC Nguyễn Hải Triều: 'Mỗi cuốn sách như một người thầy'

Nguyễn Hải Triều, 31 tuổi, quê An Giang, tốt nghiệp trường Đại học Văn Hiến TP HCM, chuyên ngành Xã hội học. Anh từng đoạt giải quán quân Micro vàng 2016 và Én bạc Người dẫn chương trình 2019. Ngoài thỉnh giảng môn học như: Các vấn đề xã hội đương đại, Nhập môn truyền thông điện ảnh, Kỹ năng nói trước đám đông ở một số đại học tại TP HCM, anh còn tham gia các buổi dạy kỹ năng sống cho học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân TP HCM từ năm 2017 đến nay.

Hải Triều cũng thử sức ở lĩnh vực phim ảnh, góp mặt trong Anh yêu em được bao lâu, Đuổi bắt thanh xuân, Ván cờ danh vọng. MC 9x ra một số đầu sách thể loại tản văn, thơ, truyện ngắn, chủ đề về môi trường học đường và áp lực của giới trẻ ngày nay.

Nhân dịp báo VnExpress kỷ niệm 25 năm thành lập (26/2/2001) và triển khai hoạt động xây dựng 25 thư viện cho học sinh ở 25 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở, MC Nguyễn Hải Triều ủng hộ chương trình 100 đầu sách các thể loại.

