Trao quà độc giả viết về 'Cuốn sách tôi yêu'

VnExpress tặng quà bốn độc giả viết bài cảm nhận sách hay trong tháng 3, trong đó có cuốn ''Không diệt không sinh đừng sợ hãi'', ''Lịch sử khẩn hoang miền Nam''.

Từ ngày 11/2 đến nay, VnExpress nhận được hơn 150 bài cảm nhận của độc giả nhiều lứa tuổi, viết về những cuốn sách tâm đắc, gắn liền ký ức thơ ấu hay một thời tuổi trẻ. Một số bài được đăng tải trên trang, nhận nhiều đồng cảm từ người đọc.

Sau đợt trao quà đầu tiên cho bốn độc giả có bài viết ấn tượng trong tháng 2, tòa soạn tiếp tục ghi nhận bốn bài cảm nhận mang nội dung sâu sắc, đạt tương tác cao của tháng 3. Đó là Không diệt không sinh đừng sợ hãi (độc giả Hương Huỳnh), Lịch sử khẩn hoang miền Nam (Phan Quốc Cường), Hai số phận (độc giả Vũ Thanh Định), Hãy chăm sóc mẹ (độc giả Thi Mây).

Tác giả Hương Huỳnh đọc Không diệt không sinh đừng sợ hãi sau khi trải qua nỗi đau mất người thân. Những lời dạy của thiền sư Thích Nhất Hạnh giúp bạn đọc hiểu rằng: ''Không có gì sinh ra, cũng không có gì mất đi''. Chị giới thiệu chương cuối của sách - Sống cạnh người hấp hối, bởi có lẽ ai cũng đều đào sâu nghệ thuật sống, nhưng ít người quan tâm đến ''nghệ thuật chết'', thường chọn cách né tránh.

Độc giả trích một đoạn: ''Nếu chúng ta biết thực tập và thấm nhuần thực tại vô sinh bất diệt, nếu ta hiểu được rằng đến - đi, tới - lui chỉ là những ý niệm, và nếu ta hiện diện một cách vững chãi, bình an, thì ta có thể độ được người sắp chết. Ta có thể giúp họ bớt hẳn sợ hãi và đau khổ. Ta có thể giúp họ chết một cách bình an. Ta có thể giúp chính ta hiểu rằng không có sự chết, nghĩa là không có sợ hãi. Chỉ có sự tiếp tục mà thôi''.

Sách ''Không diệt không sinh đừng sợ hãi'' của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Chân Huyền dịch. Ảnh: Nhà xuất bản Thế giới

Bạn đọc Phan Quốc Cường cho biết vui khi tham gia một sân chơi ý nghĩa, góp phần phát triển văn hóa đọc, nhất là trong thời đại công nghệ. Anh dành gần một tuần hoàn thành bài cảm nhận sách Lịch sử khẩn hoang miền Nam. Vốn thích đọc tiểu thuyết, độc giả dự định viết cảm nhận về tác phẩm Chùm nho phẫn nộ (The Grapes of Wrath) của John Steinbeck. Tuy nhiên trong lúc tóm tắt, nội dung tiểu thuyết gợi lại cho anh về cuốn biên khảo của nhà văn Sơn Nam, nhận thấy tác phẩm gần với bối cảnh Việt Nam hơn.

Tác giả mua cuốn sách từ thời sinh viên, sau nhiều lần chuyển chỗ ở vẫn mang theo bên mình. Lần đầu đọc, anh chưa mường tượng hết các địa danh được nêu trong tác phẩm, do kiến thức còn hạn chế. Khi trải nghiệm sống dày lên, những địa danh ấy dần thu hút anh, đồng thời khao khát tìm hiểu vùng đất mình sinh ra và lớn lên khiến độc giả đọc lại nhiều lần, đào sâu thông tin.

Mỗi lần đọc cuốn biên khảo, Phan Quốc Cường đều thấy thương những lưu dân đi mở cõi. Anh viết: ''Ta thấy được lịch sử khẩn hoang không chỉ là những trang sử rực rỡ, nó còn có các trang sử mà ánh sáng không thể chạm tới được với vô số nhọc nhằn vây lấy những thân phận lưu dân hèn mọn chìm nổi trong điêu linh của những cuộc đổi dời, từng tấc đất phương Nam này thấm đẫm những bi hùng của những người đi khẩn hoang mở cõi. Lưu dân, rất nhiều người không được tạc tượng, cũng không có tên trên các bia đá ghi công, họ chỉ là những người bình thường, vô danh, buộc phải ra đi vì hoàn cảnh, nhưng từng lớp người đã cùng nhau gây dựng nên mảnh đất phương Nam cho muôn đời sau''.

Bìa cuốn ''Lịch sử khẩn hoang miền Nam''. Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ

Độc giả Vũ Thanh Định chọn tìm về ký ức xưa với tác phẩm Hai số phận. Anh đọc sách từ năm lớp 9, nay đã 44 tuổi song cảm xúc vẹn nguyên như ngày đầu. Ở tuổi 15, độc giả chưa hiểu hết những tầng sâu của cuộc đời nhưng từng trang sách đã mở ra trước mắt anh một thế giới khác - nơi có khát vọng, đau thương, thù hận và sự tha thứ. Đến giờ, tác giả vẫn nhớ rõ từng chi tiết, cảm xúc mà tác phẩm truyền tải.

''Hai số phận không chỉ là một tiểu thuyết hấp dẫn mà còn là một bài học về cuộc đời. Nó dạy tôi về nghị lực, khát vọng, sự kiên cường và cả giá trị của lòng tha thứ. Đến nay, khi đã bước qua tuổi 40, tôi vẫn coi cuốn sách như một phần ký ức đẹp, một ngọn đèn soi sáng hành trình phấn đấu'', anh viết.

Sách ''Hai số phận'' của nhà văn người Anh Jeffrey Archer. Ảnh: Độc giả cung cấp

Bạn đọc Thi Mây giữ bên mình tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ 11 năm qua để nhắc nhở bản thân trân trọng những khoảnh khắc khi còn có mẹ ở bên. Tác giả thấu hiểu để bản thân có ngày hôm nay là nhờ công sinh thành, dưỡng dục của mẹ. Qua nhân vật người mẹ Park So Nyo - người mẹ tảo tần, lam lũ sớm khuya, hết lòng vì gia đình và chồng con, không một lời kêu than, độc giả nhận được bài học về tình yêu thương, biết quý trọng sự hiện diện của mẹ trong đời.

Cuối cùng, chị đúc rút: ''Dẫu mẹ hay càm ràm khó tính cũng không sao cả. Con sẽ lặng lẽ yêu thương, như cách mẹ thường làm mà không cần chứng minh với bất cứ ai. Bởi vì sau tất cả, con biết, còn mẹ là còn yêu thương''.

Tiểu thuyết ''Hãy chăm sóc mẹ'' của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-sook, do Nhà xuất bản Hà Nội liên kết Nhã Nam xuất bản. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Dịp kỷ niệm 25 năm thành lập (26/2/2001-26/2/2026), VnExpress triển khai xây dựng 25 tủ sách cho 25 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên cả nước. Mục tiêu của chương trình là trao tặng tối thiểu 25.000 cuốn sách, hỗ trợ ít nhất 2.000 học sinh.

Mong muốn nối dài những câu chuyện đẹp, tòa soạn mời độc giả gửi bài cảm nhận về Cuốn sách tôi yêu, diễn ra từ ngày 11/2 đến 31/3. Đó có thể là tác phẩm gắn liền tuổi thơ, hay là những trang văn giúp bạn vượt qua giai đoạn chông chênh, thêm động lực sống tốt hơn. Qua đó, VnExpress hy vọng có thể lan tỏa tinh thần hiếu học, thúc đẩy văn hóa đọc.

Trong thời gian ngắn, tòa soạn nhận được sự hưởng ứng tích cực của độc giả. Vì vậy, sau khi kết thúc chương trình thuộc dự án xây dựng 25 tủ sách, VnExpress quyết định duy trì chuyên mục Cuốn sách tôi yêu, mong muốn tạo một nơi để bạn đọc gửi gắm cảm xúc về những trang sách mình trân trọng.

Độc giả mọi độ tuổi có thể tiếp tục gửi bài viết (không giới hạn số lượng) về email giaitri.vnexpress@gmail.com, tên mail là: "Bai cam nhan Cuon sach toi yeu".

Mỗi bài có độ dài tối đa 1.500 từ, là sáng tác mới, chưa từng đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc mạng xã hội. Khuyến khích những bài viết có hình ảnh đi kèm (ảnh sách hoặc hình ảnh độc giả cùng sách). Ngoài bài viết, độc giả có thể gửi cảm nhận bằng hình thức podcast hoặc video. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung và hình ảnh. Những bài hay, truyền cảm hứng sẽ được chọn đăng ở mục Sách của báo VnExpress.

Phương Linh