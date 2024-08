Giới trẻ đừng vội mua vì 'nhà 6 tỷ không thể tăng giá 60 tỷ'

Báo cáo thị trường bất động sản TP HCM và vùng phụ cận vừa được DKRA Group công bố cho thấy, trong tháng 7 TP HCM và các tỉnh lân cận (gồm Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu) ghi nhận 625 căn hộ mới đến từ 9 dự án cũ mở bán giai đoạn tiếp theo. Nguồn cung tăng 9% so với tháng trước nhưng sụt giảm tới 84% so với cùng kỳ tháng 7/2023. Tỷ lệ tiêu thụ căn hộ đạt 189 căn, chỉ bằng 6% so với cùng kỳ. Lý giải nguyên nhân khiến tỷ lệ tiêu thụ giảm sâu, ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc đầu tư DKRA Group, cho biết người mua nhà có tâm lý lựa chọn quan sát diễn biến thị trường, chờ khi các luật mới có hiệu lực vào đầu tháng 8 mới thực hiện giao dịch để được đảm bảo quyền lợi nhiều hơn.