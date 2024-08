Sức mua căn hộ phía Nam giảm sâu

Lượng giao dịch căn hộ mới tại TP HCM và các tỉnh lân cận trong tháng 7 chỉ vỏn vẹn 189 căn, giảm 94% so với cùng kỳ, theo DKRA Group.

Báo cáo thị trường bất động sản TP HCM và vùng phụ cận vừa được DKRA Group công bố cho thấy, trong tháng 7 TP HCM và các tỉnh lân cận (gồm Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu) ghi nhận 625 căn hộ mới đến từ 9 dự án cũ mở bán giai đoạn tiếp theo. Nguồn cung tăng 9% so với tháng trước nhưng sụt giảm tới 84% so với cùng kỳ tháng 7/2023. Tỷ lệ tiêu thụ căn hộ đạt 189 căn, chỉ bằng 6% so với cùng kỳ.

Bất động sản khu đông dọc theo Xa lộ Hà Nội, TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Trần

Còn theo số liệu từ Đat Xanh Services, trong tháng 7 TP HCM và các tỉnh phía Nam có khoảng 1.049 sản phẩm bất động sản chào bán, phần lớn thuộc loại hình căn hộ trung và cao cấp. Sức tiêu thụ đạt khoảng 45% rổ hàng mới. Tỷ lệ hấp thụ bình quân trên nguồn cung mới giảm nhẹ khoảng 5%.

So với các thị trường phía Bắc, tỷ lệ tiêu thụ bất động sản tại các tỉnh phía Nam đang thấp hơn 10-15%. Giao dịch chủ yếu diễn ra tại các dự án mới công bố có giá bán hợp lý, vừa túi tiền, có pháp lý chuẩn và chủ đầu tư uy tín, đảm bảo được tiến độ xây dựng.

Lý giải nguyên nhân khiến tỷ lệ tiêu thụ giảm sâu, ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc đầu tư DKRA Group, cho biết người mua nhà có tâm lý lựa chọn quan sát diễn biến thị trường, chờ khi các luật mới có hiệu lực vào đầu tháng 8 mới thực hiện giao dịch để được đảm bảo quyền lợi nhiều hơn.

Bên cạnh đó, thị trường tháng 7 gần như không có dự án mới mở bán. Rổ hàng kém đa dạng, các chủ đầu tư cũng không đẩy mạnh hoạt động quảng bá bán hàng. Một số khác đang quan sát tác động từ luật và dời việc mở bán sang các tháng tiếp theo.

Về giá bán, theo DKRA Group, mỗi m2 căn hộ TP HCM mở bán trong tháng 7 rơi vào 42-57 triệu đồng; Đồng Nai (31-35 triệu đồng mỗi m2), Bình Dương là (29-48 triệu đồng) và Bà Rịa - Vũng Tàu (48-53 triệu đồng). Một số dự án hạng sang và siêu sang tạm ngừng giao dịch trong tháng vừa qua giúp mức giá bình quân của chung cư TP HCM hạ so với tháng trước.

Còn Đat Xanh Services cho biết, trong tháng 7, giá căn hộ TP HCM và các tỉnh phía Nam trung bình 31-84 triệu đồng mỗi m2, tăng 3-5% so với tháng trước và chủ yếu tăng ở các dự án mở bán tại thị trường tỉnh.

Đơn vị này dự báo, từ nay đến cuối năm, giá sơ cấp căn hộ TP HCM nhiều khả năng sẽ tăng 5-10%. Với các thành phố vệ tinh, mức tăng sẽ thấp hơn tầm 2-3%. Nguồn cung bất động sản sẽ cải thiện hơn, bắt đầu từ tháng 8 khi nhiều chủ đầu tư rục rịch chuẩn bị các hoạt động tiền mở bán. Dù vậy, tâm lý thận trọng và quan sát sẽ vẫn là chủ đạo trong giai đoạn đầu khi các luật mới chưa vận hành trơn tru. Cả người mua nhà và doanh nghiệp vẫn chờ thị trường cải thiện rõ nét hơn và chờ hành lang pháp lý hoàn thiện.

Phương Uyên