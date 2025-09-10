Dự kiến học sinh TP HCM không tan trường trước 16h30

TP HCMHọc sinh vào lớp trong khoảng 7-8h, không ra về trước 16h30 để phụ huynh thuận lợi đưa đón, theo dự kiến của Sở Giáo dục.

Thông tin được ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, chia sẻ tại cuộc họp với các hiệu trưởng THCS, THPT, chiều 10/9.

"Các trường ngưng ngay việc cho học sinh ra về lúc 15h rồi yêu cầu phụ huynh đến đón. Ngành giáo dục không thể làm khó người lao động như vậy", ông nói.

Ông cho biết sắp tới Sở sẽ hướng dẫn giờ vào lớp cho các cấp học để có sự thống nhất. Dự kiến, giờ vào học buổi sáng từ 7h, muộn nhất 8h, tùy khối lớp. Giờ tan trường buổi sáng khoảng 10h30 trở đi, buổi chiều không kết thúc trước 16h30.

Phó giám đốc Sở Nguyễn Bảo Quốc cũng nhấn mạnh các trường cần tính toán giờ ra vào lớp sao cho phụ huynh thuận lợi đưa đón.

"Một số trường dạy buổi sáng 5 tiết, buổi chiều chỉ dạy 2 tiết rồi cho học sinh đi về là không được", ông Quốc nói.

Phụ huynh TP HCM đưa con đến điểm thi tốt nghiệp THPT, tháng 6. Ảnh: Nguyệt Minh

Hiện, TP HCM có khoảng 1,1 triệu học sinh THCS và THPT, đa số học hai buổi mỗi ngày. Trước đây, khu vực TP HCM cũ quy định tiết 1 từ 7h - 7h15 trở đi, mỗi ngày tối đa 8 tiết học.

Tuy nhiên, hướng dẫn dạy học hai buổi mỗi ngày của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đầu tháng 8 quy định số tiết chỉ còn 7. Nhiều hiệu trưởng cho biết nếu giữ nguyên khung thời gian của năm học trước, học sinh sẽ ra về lúc hơn 15h, rất khó để phụ huynh đưa đón

Vì thế các trường chủ động lùi giờ vào lớp buổi sáng và chiều 15-30 phút để giờ tan trường rơi vào khoảng sau 16h.

Quy định tối đa 7 tiết học mỗi ngày cũng khiến một số trường THCS thay đổi thời khóa biểu, thêm buổi học sáng thứ bảy. Tuy nhiên, việc này vấp phải phản ứng của phụ huynh. Họ đề nghị trường cắt bớt các tiết học không bắt buộc như kỹ năng sống, STEM, tiếng Anh tăng cường... để con em được nghỉ ngơi cuối tuần.

Chiều nay, Sở đã chỉ đạo các trường sắp xếp thời khóa biểu một cách hợp lý, không dàn trải sang thứ bảy. Nếu có, trường nên bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo cho những em chưa đạt, hoặc tổ chức các câu lạc bộ thể thao trên tinh thần tự nguyện, chủ động của học sinh.

Lệ Nguyễn