Phụ huynh phản ứng vì con phải học thứ bảy

TP HCMNhiều phụ huynh bức xúc khi con phải học sáng thứ bảy, trong khi trước kia được nghỉ, cho rằng do các trường tham dạy STEM, kỹ năng sống...

Chị Thanh Ngân có con học lớp 7 trường THCS Lữ Gia, phường Phú Thọ. Chị cho biết những năm trước con học 8 tiết mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ sáu. Nhưng trong buổi họp phụ huynh cuối tuần qua, hiệu trưởng thông báo cả trường phải học thêm sáng thứ bảy. Lý do là theo quy định mới, trường chỉ được dạy 7 tiết mỗi tuần.

Tương tự, ở trường THCS Hoa Lư, phường Tăng Nhơn Phú, thời khóa biểu của con chị Hoàng Phương, lớp 7, có thêm 4 tiết vào sáng thứ bảy. Chị bức xúc vì việc này làm đảo lộn kế hoạch của gia đình.

"Người lớn còn muốn nghỉ cuối tuần, huống chi học trò trong tuổi ăn, ngủ. Đây là thời gian các gia đình đi chơi, hoạt động thể thao hoặc làm các công việc khác", chị Ngân nhìn nhận.

Hai người mẹ cùng nhiều phụ huynh khác cho hay đang kiến nghị trường đổi lịch học.

Thời khóa biểu lớp 7 trường THCS Hoa Lư với 4 tiết sáng thứ bảy. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Bộ Giáo dục và Đào tạo hồi đầu tháng 8 ban hành quy định về dạy học hai buổi. Trong đó, trường THCS không được dạy quá 7 tiết mỗi ngày.

Trước đây, nhiều trường dạy 8-9 tiết để học sinh nghỉ cuối tuần. Sau quy định mới, nhiều hiệu trưởng cho hay phải điều chỉnh, những tiết học bị cắt trong tuần sẽ được chuyển dồn sang sáng thứ bảy.

Chị Phương và chị Ngân đánh giá lý do này không thuyết phục. Theo họ, nội dung chương trình còn nhiều tiết học không thật sự cần thiết. Chẳng hạn, các môn STEM, kỹ năng sống hay tiếng Anh với giáo viên bản ngữ... không thuộc diện bắt buộc, mà là chương trình bổ trợ, phụ huynh phải đóng tiền riêng. Họ kiến nghị trường giảm những tiết này để con được nghỉ cuối tuần cùng gia đình.

Thực tế, một số trường vẫn sắp xếp được để học sinh không phải học thứ bảy. Chẳng hạn, thời khóa biểu của trường THCS Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú) và THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) có khoảng 34-35 tiết, từ thứ hai tới thứ sáu (buổi sáng 4 tiết, chiều 3 tiết).

"Vấn đề là các trường tham chương liên kết với các đơn vị bên ngoài. Nếu giảm các tiết này thì vẫn có thể xếp thời khóa biểu gọn trong tuần", thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Luông, nói.

Thầy Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du, đồng tình. Thầy cho biết chương trình chuẩn của Bộ với khối 6, 7 là 29 tiết mỗi tuần, còn khối 8, 9 là 29,5 tiết. Ngoài ra, các trường được liên kết để tổ chức dạy STEM, kỹ năng sống, tin học quốc tế, công dân số, tiếng Anh bản ngữ..., trên cơ sở thỏa thuận với phụ huynh.

"Nếu chỉ lựa chọn dạy các nội dung này khoảng 5-6 tiết mỗi tuần thì hoàn toàn không cần dàn trải sang sáng thứ bảy", ông Khoa nói.

Một nguyên nhân khác, theo ông là có thể các trường sắp xếp thời khóa biểu chưa hợp lý. Chẳng hạn, có trường chỉ xếp 2 tiết buổi chiều trong tuần, khiến lịch học kéo sang sáng thứ bảy.

Học sinh trường THCS Trần Huy Liệu, phường Đức Nhuận, TP HCM trong ngày khai giảng 5/9. Ảnh: Lệ Nguyễn

Tối 9/9, trả lời VnExpress, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho hay sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn các trường xây dựng chương trình, thời khóa biểu theo hướng gói gọn nội dung trong 5 ngày mỗi tuần.

"Về lý thuyết, các trường dạy học sáng thứ 7 cũng không sai, bởi Bộ cho phép dạy tối đa 11 buổi mỗi tuần. Nhưng lâu nay học sinh chỉ học thứ hai đến thứ sáu nên thay đổi như hiện nay gây bức xúc cho phụ huynh", lãnh đạo Sở nói.

Lệ Nguyễn

*Tên phụ huynh được thay đổi