Sở Giáo dục TP HCM: Không để học sinh đi học thứ bảy

TP HCMCác trường không xếp thời khóa biểu vào thứ bảy, nếu không đảm bảo chương trình thì được dạy tối đa 8 tiết một ngày, theo Sở Giáo dục.

Sáng 10/9, trả lời VnExpress, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết đã yêu cầu các trường THCS sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, không dàn trải sang thứ bảy, tránh xáo trộn đời sống học sinh, phụ huynh.

Động thái của Sở bắt nguồn từ việc nhiều trường THCS thông báo bổ sung buổi học sáng thứ bảy, không gói gọn từ thứ hai tới thứ sáu như trước. Lý do là quy định dạy học hai buổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chỉ được dạy 7 tiết mỗi ngày, còn trước kia là 8 tiết.

Nhiều phụ huynh phản đối vì cho rằng điều này ảnh hưởng kế hoạch vui chơi, nghỉ ngơi của gia đình. Họ đề nghị bỏ một số tiết học không cần thiết, nằm ngoài chương trình để con em không phải đến trường vào cuối tuần.

Theo ông Quốc, phần lớn trường THCS ở địa bàn TP HCM cũ dạy hai buổi mỗi ngày. Ngoài 29-29,5 tiết một tuần theo chương trình của Bộ (chính khóa), các trường có thêm tiết dạy liên kết về STEM, kỹ năng sống, tiếng Anh với giáo viên bản ngữ, Tin học quốc tế....

"Hướng dẫn của Bộ là áp dụng cho chương trình chính khóa. Các trường có thể sắp xếp nội dung khác ở một số buổi, tức tối đa có thể dạy 8 tiết mỗi ngày", ông giải thích.

Nói thêm, ông Quốc cho rằng trường học xếp lịch 4 tiết buổi sáng, 4 tiết buổi chiều sẽ thuận lợi cho phụ huynh đưa đón.

"Các trường linh hoạt sắp xếp thời khóa biểu giữa chương trình của Bộ và của nhà trường, nhưng không để học sinh phải đi học vào thứ bảy", ông nhấn mạnh. Nếu có thì nên dùng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo cho học sinh chưa đạt, hoặc tổ chức các câu lạc bộ thể thao trên tinh thần tự nguyện, chủ động của học sinh.

Cô trò THCS Trần Huy Liệu, phường Đức Nhuận, trong ngày khai giảng. Ảnh: Đức Đồng

Tại hội nghị do Sở tổ chức sáng nay, bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, cho hay sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể. Bà lưu ý, với các nội dung dạy bổ trợ, trường học cần lựa chọn phù hợp, trên tinh thần tự nguyện, không gây áp lực cho học sinh, phụ huynh.

"Một số trường ôm đồm, bắt học sinh học với giáo viên nước ngoài, học thêm Toán, phần mềm, tin học,... gây bức xúc. Chúng tôi đề nghị các trường cân nhắc", bà nói.

TP HCM hiện có gần 500 trường THCS với khoảng 760.000 học sinh. Riêng ở địa bàn TP HCM cũ có 299 trường, hơn 93% đã dạy hai buổi mỗi ngày. Nhiều trường xếp chương trình liên kết, tự nguyện, xen kẽ với chương trình chính khóa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lệ Nguyễn