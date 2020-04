Gigi Hadid nỗ lực xóa định kiến thành công nhờ mẹ

Gigi Hadid - con gái người mẫu Yolanda - diễn cho 15 thương hiệu tại Tuần thời trang Thu 2020 khi đang có bầu.

Người mẫu mang thai 5 tháng con đầu lòng với bạn trai Zayn Malik. Ở tuổi 25, trước khi làm mẹ, cô ghi dấu ấn trong làng mốt. Hồi tháng 3, Gigi diễn cho 15 thương hiệu tại 4 tuần thời trang ở New York, London, Milan và Paris, trong đó đảm nhận nhiều vị trí mở màn, vedette. Cây bút Jack Sunnucks của tạp chí i-D nhận xét Gigi Hadid là một trong những mẫu thành công nhất hiện nay, bên cạnh Kendall Jenner, Bella Hadid, Kaia Gerber...

Gigi Hadid diễn vedette show Off-White hồi tháng 3, lúc mang bầu hơn ba tháng. Em gái Bella Hadid và mẹ cô, Yolanda Hadid, cùng tham gia buổi diễn này. Ảnh: Gorunway.

Jelena Noura Hadid (tên thật của Gigi Hadid) có nền tảng tốt để theo đuổi đam mê làm mẫu. Cô cùng em gái, Bella Hadid, lớn lên trong biệt thự 85 triệu USD do cha - đại gia bất động sản Mohamed Hadid - thiết kế. Hai chị em được mẹ - cựu người mẫu, ngôi sao truyền hình Yolanda Hadid - dìu dắt. Cha mẹ họ sớm ly dị nhưng vẫn giữ quan hệ thân thiết để nuôi dưỡng hai con.

Ngay từ bé, người đẹp đã thể hiện tình yêu thời trang. Gigi lần đầu làm mẫu cho thương hiệu quần áo Baby Guess năm hai tuổi. Tuy nhiên, mẹ cô không muốn con sớm theo đuổi nghề. Bà kể trên People: "Tôi nhớ năm Gigi 16 tuổi, con bé hét lên: ‘Thật bất công’ khi không được làm theo ý muốn, nhưng bây giờ con bé cảm ơn tôi vì có thêm hai năm trưởng thành trước khi dấn thân vào nghề".

Gigi Hadid chụp ảnh thời trang cho thương hiệu quần áo Guess năm hai tuổi. Ảnh: Guess.

17 tuổi, người đẹp tới New York học chuyên ngành tâm lý tội phạm tại Đại học New School nhưng dừng học ngay sau đó, ký hợp đồng với công ty IGM Models. Một năm sau, cô ra mắt trên đường băng Desigual trong Tuần lễ thời trang New York tháng 2/2014, rồi lên trang bìa tạp chí CR Fashion Book. Những năm tiếp theo, Gigi liên tục xuất hiện trên sàn diễn Versace, Chanel, Elie Saab, Fendi, Marc Jacobs, Miu Miu, Balmain, Diane Von Furstenberg..., thành thiên thần Victoria’s Secret. Chân dài là gương mặt trang bìa của những tạp chí nổi tiếng Vogue, Elle, Harper's Bazaar, W Magazine, WSJ... Daily Front Row bình chọn cô là "Người mẫu của năm" 2015. Năm sau, cô được xướng tên trong hạng mục "Người mẫu quốc tế" của Hội đồng thời trang Anh, lúc tròn 20 tuổi.

Yolanda Hadid sửa váy cho con trên thảm đỏ giải Thời trang Anh 2016 - sự kiện Gigi nhận giải "Người mẫu quốc tế" của năm. Ảnh: Wenn.

Thành công đến sớm khiến Gigi từng bị nghi ngờ thực lực. Page Six cho rằng sự nổi tiếng của cô chủ yếu đến từ mẹ - người mẫu nổi tiếng thập niên 1980. Cô phản bác trên Vogue: "Tôi luôn cố làm việc nghiêm túc nhất có thể. Bố mẹ thành công từ tay trắng nên làm việc chăm chỉ là cách tôi tôn vinh họ". Người mẫu Yolanda làm việc chăm chỉ từ năm 16 tuổi ở Mỹ để gửi tiền về quê ngoại Hà Lan, trong khi ông Mohamed Hadid là người nhập cư Palestin - trải qua nhiều khó khăn mới thành công. Nỗ lực của cha mẹ là động lực lớn khiến Gigi tự hào và noi gương.

Gigi Hadid thể hiện sự nghiêm túc, cố gắng trong nghề. Cô chú tâm vào những mẹo trình diễn, học cách đi đứng, tạo dáng... Tháng 9 năm ngoái, Gigi nhận khen ngợi vì hành xử chuyên nghiêp tại Tuần thời trang New York. Ngay trước show Xuân - Hè 2020 của Marc Jacob, gót giày của cô bị gãy. Gigi sau đó đi chân trần, tự tin hoàn thành phần catwalk. Trên sàn diễn thời trang Xuân 2018 của Anna Sui, người hâm mộ gần như không nhận ra Gigi bị mất một bên giày bởi phong thái chuyên nghiệp, bình tĩnh, theo Glamour.

Cô cũng tạo ấn tượng với nhiều nhà mốt bởi sự thông minh và khiêm tốn. Nhà thiết kế Tommy Hilfiger chia sẻ với Vogue: "Lần đầu tiên làm mẫu cho thương hiệu của tôi, Gigi gặp tôi sau cánh gà, nói cảm ơn vì đã mời cô. Trong ngành thời trang, điều này rất hiếm có". James Scully - giám đốc casting thương hiệu Tom Ford - khẳng định trên Eonline Gigi thành công nhờ biết cách giành lấy cơ hội.

Gigi Hadid trong show Xuân - Hè 2020 Các màn diễn của Gigi Hadid trong show Xuân - Hè 2020. Nguồn: Youtube ADO.

Trong phỏng vấn với Harper's Bazaar, người mẫu thừa nhận mình còn thiếu sót. "Rõ ràng tôi không phải người giỏi nhất trên đường băng. Tôi đang cố gắng cải thiện và học hỏi qua mỗi show. Tuy nhiên có nhiều thứ trên sàn catwalk khiến tôi lo lắng, như đôi giày quá chật, hay bộ váy nặng nề, đòi hỏi sự tập trung cao độ để phần trình diễn tốt đẹp", cô nói. Mẹ cô bày tỏ tự hào về con gái trên tạp chí này: "Thành công và độc lập tài chính từ sớm đi kèm trách nhiệm nặng nề, nhưng tôi hãnh diện về hành trình tuyệt vời Gigi trải qua".

Diễn viên xông lên gây rối show Chanel Xuân Hè 2020 Gigi Hadid hộ tống kẻ gây rối rời đường băng show Xuân - Hè 2020 của Chanel. Tờ WWD coi đây là một trong những hành động đáng nhớ nhất làng mốt năm ngoái. Video: Guardian.

Gigi Hadid ở tuổi 24 tự mua nhà 4 triệu USD ở New York, đồng thời trở thành một trong 10 người mẫu thu nhập nhiều nhất năm 2018, theo thống kê của Forbes.

