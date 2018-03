Kendall sinh năm 1995 tại Los Angeles (Mỹ), có bố là vận động viên Bruce Jenner (tên sau khi chuyển giới: Caitlyn Jenner) và mẹ là Kris Jenner, nhân vật truyền hình nổi tiếng. Bà Kris cũng có bốn người con riêng, trong đó có "người đẹp siêu vòng ba" Kim Kardashian.

Mùa thu năm 2007, Kendall được biết đến lần đầu trong chương trình Keeping Up With the Kardashians khi mới 11 tuổi. Show thực tế hé mở về cuộc sống của cô và các thành viên trong đại gia đình Jenner - Kardashian. Chương trình có tỷ lệ xem đột biến và lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng vọt, lợi nhuận thu về lên tới hàng triệu USD. Cuộc sống của gia đình họ thay đổi trong phút chốc.

Tuy nhiên, khi được hỏi về ảnh hưởng của việc tham gia chương trình với bản thân và em gái Kylie, Kendall nói: "Chúng tôi vẫn là những đứa trẻ bình thường. Đám máy quay chẳng thể làm chúng tôi bối rối".