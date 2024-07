Giãy giụa sau một năm bỏ làm thuê để làm chủ

Mở mắt ra là điện thoại reo, ăn chửi sấp mặt, nửa đêm vẫn ngoài đường... tôi nhất quyết 'giãy' ra khỏi ghế ông chủ để quay về làm thuê.

"Tôi là một người thích làm thuê, nhưng dòng đời xô đẩy nên phải lên làm chủ hơn một năm. Thú thật, quãng thời gian đó thật kinh khủng với tôi. Mỗi buổi sáng, cứ mở mắt ra là điện thoại của tôi réo chuông. Đầu tháng tôi lại phải tổng hợp thu chi, lời lỗ của tháng trước.

Mỗi ngày, tôi đều phải lo xử lý khách hàng. Nhân viên làm sai thì nhe răng ra cười, còn tôi lại đi giải quyết hậu quả. Khách chửi mắng thậm tệ tôi cũng phải nghe, nửa đêm vẫn còn lăn lộn ngoài đường. Cuối tháng tôi lại lo chốt sổ, chạy deadline, trả lương nhân viên, chung chi sếp lớn, trả tiền mặt bằng... Mùng Hai Tết mà khách đã réo đòi hậu mãi.

Bạn rủ đi du lịch ngày 21, nhưng tôi phải từ chối: 'Thôi mày ơi, 20 hàng tháng là tao 'quéo càng' với deadline rồi. Đi về chắc cả đám nhào vô 'xé' tao làm tám mảnh'. Cuối tháng sáu vừa rồi, sau khi xử lý một sự cố do nhân viên gây ra, và kiểm soát viên của mình lơ đễnh thì tôi nhất quyết 'giãy' ra khỏi cái ghế ông chủ.

Giờ đây, tôi lại vui vẻ với vị trí một nhân viên thiết kế, có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi. Tôi đi ngoài đường cũng nghĩ phương án, nằm chơi cũng nghĩ phương án, ăn no rồi ngồi vẽ, vẽ xong người ta vừa ý, tôi hoàn thành công trình được cảm ơn và còn thêm tiền tip... Cuộc sống trở lại làm thuê của tôi thật sung sướng như vậy đấy.

Thực ra, tôi còn được ba cho nhà, đất và một khoản trong ngân hàng. Nhưng tôi vẫn chọn đi làm thuê, nhận tiền công và chi tiêu chủ yếu trong khoản tiền mình tự kiếm được. Còn tiền ba cho, tôi để tự nó đẻ lãi trong ngân hàng. Tôi tin rằng, nếu không đủ năng lực làm cho đồng tiền sinh sôi thêm thì tốt nhất nên ngồi im, bảo toàn nó. Còn hơn háo thắng, mơ ước làm chủ khi không có năng lực, rồi làm mất luôn cả số tiền có sẵn, báo cả gia đình.

Đúng là mỗi người có một sở trường riêng. Như tôi tự biết bản thân không có năng khiếu làm chủ nên tốt nhất cứ làm thuê. Dù đủ điều kiện làm chủ cũng không làm. Mà có làm chủ hay làm thuê thì cũng chưa chắc ai 'bảnh' hơn ai? Quan trọng nhất vẫn là 'chiều nay ăn gì?'. Nên tôi cứ an phận làm thuê rồi đêm về kê cao gối mà ngủ".

Đó là chia sẻ của độc giả Minh Phương xung quanh câu chuyện lựa chọn làm thuê hay làm chủ? Khảo sát năm 2023 của VnExpress với câu hỏi "Bạn muốn làm việc tự do hay văn phòng?" cho thấy 85% chọn việc tự do. Trong đó, những lý do hàng đầu bao gồm được chủ động lựa chọn việc yêu thích, thoải mái thời gian, không cần giao tiếp; tránh các mối quan hệ độc hại ở công sở và được nghỉ ngơi.

Lê Phạm tổng hợp