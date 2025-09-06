Giáo viên tăng lương 2-7 triệu đồng, phụ huynh năn nỉ cho con học thêm suốt ba tháng hè

Đổ lỗi cho giáo viên trong khi chính phụ huynh lại là người có nhu cầu, là một cách né tránh trách nhiệm.

Một người chị họ của tôi là giáo viên cấp hai. Ba tháng hè vừa rồi, chị dự định sẽ nghỉ ngơi để điều trị bệnh khớp tay, nhưng kế hoạch nhanh chóng phá sản. Phụ huynh liên tục gọi điện, thậm chí đến tận nhà, năn nỉ chị kèm thêm cho con họ. Ban đầu chị từ chối, nhưng sau nhiều lần bị thuyết phục và nài nỉ, một cách cực chẳng đã chị đành chấp nhận.

Trớ trêu là sau đó, không ít người lại than phiền trên mạng rằng giáo viên ép buộc học sinh phải đi học thêm. Đây là một điều thường thấy, rải rác trong những câu chuyện về dạy thêm - học thêm.

Trong thông tin mức lương giáo viên vừa được điều chỉnh, tăng thêm từ 2 đến 7 triệu đồng, tôi thấy nhiều người lại bảo "đã được tăng lương, giáo viên đừng dạy thêm nữa". Nhưng nhìn một cách công bằng, vấn đề có phải vậy không?

Điều đáng nói là, phần lớn nhu cầu học thêm lại xuất phát từ chính phụ huynh, chứ không phải từ phía giáo viên như nhiều người thường nghĩ. Sự mâu thuẫn nằm ở chỗ phụ huynh muốn con được học nhiều hơn, nhưng khi xã hội nhìn vào, dư luận lại dồn hết trách nhiệm về phía thầy cô.

Thực tế, trong kỳ nghỉ hè, rất nhiều phụ huynh không yên tâm để con tự do. Họ lo ngại con sa sút kiến thức, không theo kịp bạn bè khi bước vào năm học mới. Chính nỗi lo này khiến phụ huynh chủ động tìm giáo viên để gửi gắm, dù bản thân các thầy cô nhiều khi chỉ muốn có chút thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Nhưng rồi khi nghe đâu đó chuyện dạy thêm, nhiều phụ huynh và cả dư luận lại quay sang trách giáo viên ép buộc. Một nghịch lý kéo dài qua nhiều năm.

Câu hỏi đặt ra là, tăng lương giáo viên liệu có thể chấm dứt dạy thêm? Câu trả lời không đơn giản. Mức lương cải thiện chắc chắn giúp thầy cô bớt gánh nặng kinh tế, nhưng dạy thêm tồn tại ngoài "vì tiền" như nhiều người than trách, nó còn là sự đáp ứng nhu cầu xã hội: phụ huynh muốn con học thêm, học sinh muốn được kèm cặp riêng, trường lớp chính quy khó có thể thỏa mãn hết.

Thay vì nhìn dạy thêm như một tệ nạn cần xóa bỏ, nên thẳng thắn nhìn nhận đó là một nhu cầu có thật. Vấn đề là quản lý nó ra sao, để không biến thành gánh nặng cho học sinh và cũng không biến giáo viên thành cái cớ cho những chỉ trích vô căn cứ.

Một hệ thống giáo dục công bằng, minh bạch cần xác định rõ ràng ranh giới, dạy thêm ở đâu, với đối tượng nào, trong điều kiện nào thì được chấp nhận. Khi đó, câu chuyện ép học thêm sẽ không còn là cái bóng đè lên hình ảnh người thầy.

Đòi hỏi giáo viên ngừng dạy thêm ngay sau khi tăng lương là một suy nghĩ giản đơn. Muốn giải quyết tận gốc, cần thay đổi cả cách phụ huynh nhìn nhận việc học.

Nếu phụ huynh thực sự tin tưởng con mình có thể phát triển qua tự học, nếu trường học đủ linh hoạt để hỗ trợ nhiều trình độ khác nhau, thì tự khắc thị trường học thêm sẽ thu hẹp lại.

Lương cơ bản của giáo viên sẽ tăng 2-7 triệu đồng một tháng, chưa tính các loại phụ cấp 30-70%, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ngày 4/9 cho biết Bộ đang hoàn thiện dự thảo quy định về tiền lương, phụ cấp và chính sách thu hút, hỗ trợ nhà giáo. Theo đó, dự kiến lương cơ bản của tất cả giáo viên tăng ít nhất 2 triệu đồng một tháng, nhiều nhất lên tới 5-7 triệu. "Tiền tăng thêm này chỉ tính với lương cơ bản, chưa gồm các loại phụ cấp khác", ông Sơn nói. Hồi giữa tháng 6, Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo, xác định đây là nhóm được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Cuối tháng 8, trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu có chính sách đặc thù, vượt trội cho nhà giáo. Cụ thể, phụ cấp ưu đãi nghề với giáo viên mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70%, nhân viên ít nhất 30%, giáo viên công tác tại khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 100%.

Nam Phong