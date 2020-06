Giáo viên mầm non 'việc nặng, lương thấp'

'Tôi thường bảo vợ rằng trước kia thiếu gì ngành học mà lại chọn công việc vất vả như nghề giáo viên mầm non'.

Xung quanh "Đề xuất giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc", nhiều độc giả VnExpress chia sẻ câu chuyện thực tế của bản thân:

Mỗi trẻ có một tính cách khác nhau, được gia đình chăm sóc và tiếp cận theo những cách khác nhau. Khi đến trường, chừng ấy bé trong một lớp đã khiến cho các cô vất vả rồi. Vợ tôi là giáo viên mầm non tâm sự, khổ nhất là dịp đầu năm, quản lý các cháu rất vất vả: trẻ khóc như ve kêu, có cháu khóc suốt hàng tháng trời; có trẻ không ăn uống gì, khi được đút cho ăn thì phun cơm ra khắp phòng, các cô lại phải đi dọn, lau chùi; có trẻ hở cô ra là lao vào cắn xé bạn; rồi tình trạng trẻ nuốt, nhét dị vật vào mồm, mũi; giật dây chuyền, vòng bạc, của bạn khác thì xảy ra như cơm bữa... Chỉ những cô thực sự nhẫn nại mới giữ được bình tĩnh trong các tình huống ấy.

Alo

Buồn thay, có trình độ chuyên môn và làm việc áp lực cao nhưng lương giáo viên mầm non lại thấp, đồng thời còn phải chịu trách nhiệm việc giữ trẻ, những ngày lễ Tết ít được quan tâm. Tôi thường bảo vợ rằng trước kia thiếu gì ngành học mà lại chọn công việc vất vả thế?

Người Thức Thời

Tôi đã rất nhiều lần bảo vợ tôi nghỉ việc vì giáo viên mầm non quá vất vả mà lương lại thấp nhất. Trông và dạy mấy chục trẻ đâu phải đơn giản từ ăn ngủ nghỉ, những nét chữ đầu đời cho trẻ. Chưa kể chẳng may trẻ chơi đùa cào phải nhau phụ huynh lại lu loa lên. Nên hãy xem xét lại chế độ cho giáo viên mầm non.

Phamthin8892

Tôi đang động viên vợ bỏ nghề, chứ công việc vất vả, thời gian nhiều mà lương lại ít. Chưa kể còn bị phụ huynh tối về gọi điện trách móc tại sao con tôi lại thế nọ thế kia? Stress lắm các bạn ạ.

Son Thai

Nhiều lần tôi nghĩ: "Công nhận giáo viên mầm non giỏi thật, họ phải có cái tâm thì mới kiên trì dạy dỗ trẻ từng ly từng tí. Chứ tôi vừa trông con có chút là quát nó xơi xơi".

Đổng Kỳ

>> 'Giải cứu' giáo viên

Nói về những vất vả của nghề giáo viên mầm non, không ít ý kiến ủng hộ đề xuất giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc:

Đề xuất của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam rất hợp lý. Đúng là các giáo viên mầm non "vừa dạy học vừa dỗ trẻ lại vừa chăm sóc, vệ sinh cho các cháu", ngày làm việc gần 12 tiếng. Nếu được, nên có thêm tiền phụ cấp ngoài lương cho các cô.

Honganhccbvt

Lẽ ra phải quan tâm nhiều hơn tới đội ngũ giáo viên mầm non từ lâu rồi mới đúng. Đó là một công việc tuy rất đơn giản nhưng áp lực cực cao. Nhiều nơi lớp 25 trẻ mà chỉ có hai cô giáo thì phải nói là các cô rất phi thường. Đặc biệt lớp 3-4 tuổi, ăn - ngủ - nghỉ và dạy các con rất khó, kèm theo áp lực phải bảo vệ các con được an toàn, khoẻ mạnh. Xểnh ra là bị đồng nghiệp soi, hở ra là bị sếp nói và không cẩn thận phụ huynh học sinh mắng nhiếc cũng hết lời...

Phạm Duy

Tôi thấy đây là ý kiến chúng ta cần quan tâm. Giáo viên mẫu giáo là nghề đặc thù, vất vả và có nhiều áp lực. Nghề này không những cần người giỏi chuyên môn mà còn phải có tấm lòng yêu thương con trẻ nữa... Nhưng hiện nay thu nhập của họ còn thấp so với mặt bằng chung.

Lê Đức Quỳ

Tôi thấy nghề giáo viên mầm non cần được hưởng các cơ chế ưu đãi hơn giáo viên các cấp học khác: họ làm cả ngày, vừa dạy vừa chăm trẻ, không thể dạy thêm, rất vất vả. Cần trả lương gấp đôi, cho họ nghỉ hưu sớm hơn, hưởng thêm các loại phụ cấp có thể. Nói chung cần quan tâm, ưu đãi nhiều hơn cho giáo viên mầm non.

Tuan le

Không riêng gì cấp mầm non mà cấp nào cũng nặng nhọc hết. Nhà hai vợ chồng với đứa con, nhiều khi có thêm nội ngoại giúp đỡ nữa mà có khi lo còn chưa xong cho con cái. Đằng này hai cô lo cho hai ba chục em thật sự rất vất vả. Là phụ huynh có con nhỏ bậc mầm non, thật sự tôi thấy mức lương chưa tương xứng với công sức của giáo viên.

DuyVinh

