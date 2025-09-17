Nhiều người leo xe máy vỉa hè 'không còn sợ' mức phạt đến 6 triệu đồng

'Bị ôtô lấn làn, đường quá chật, đang vội' là những lý do khiến nhiều người 'nhờn' mức phạt leo xe máy vỉa hè.

Đầu năm nay, khi mức phạt này được áp dụng, nhiều người than và sợ. Thậm chí có người còn đặt vấn đề: Với thu nhập bình quân tháng của lao động năm 2024 là 8,5 triệu đồng, phạt đến 6 triệu đã hợp lý?

Nhưng thời gian gần đây, khi đi trên những tuyến đường đông đúc ở thành phố, tôi thường chứng kiến cảnh tượng quen thuộc: dòng xe máy chen chúc, một số người sốt ruột rẽ lên vỉa hè để thoát khỏi cảnh kẹt xe.

Lý do phổ biến mà họ đưa ra là "ôtô lấn làn", "đường quá chật", hoặc "đang vội".

Câu trả lời nằm ở sự kết hợp của nhiều yếu tố. Trước hết là tâm lý đám đông, khi thấy hàng chục người cùng leo vỉa hè, một cá nhân cảm thấy việc mình làm không có gì sai khác.

Đám đông tạo ra cảm giác "hợp thức hóa" cho hành vi vi phạm, người ta sao thì mình vậy.

Nguyên nhân tiếp theo là sự bất cập trong hạ tầng. Ở nhiều tuyến đường, làn xe máy bị thu hẹp, bị ô tô xâm chiếm, thậm chí biến thành nơi đỗ xe trái phép. Khi không gian di chuyển đã eo hẹp lại bị bóp nghẹt thêm, người đi xe máy tự cho mình quyền chiếm phần vỉa hè vốn dành cho người đi bộ.

Rồi sau đó, họ lại bảo: Vỉa hè rộng quá, người đi bộ có mấy ai đi đâu, để cho hàng quán lấn chiếm.

Chúng ta cần thống nhất với nhau rằng hành vi leo vỉa hè không chỉ gây nguy hiểm cho người đi bộ mà còn làm xấu xí thêm hình ảnh đô thị. Một thành phố văn minh không thể chấp nhận chuyện người dân coi vỉa hè như đường dự phòng mỗi khi kẹt xe.

Phạt nặng là cần thiết, nhưng nếu chỉ trông chờ vào mức phạt, hiệu quả răn đe sẽ không bền, bởi vắng bóng lực lượng chức năng là tình trạng lại tái diễn. Điều còn thiếu hiện nay chính là sự đồng bộ trong giải pháp.

Tôi nghĩ, giải pháp đồng bộ ấy chính là kiên quyết giải tỏa tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, phân làn hợp lý hơn, tạo thêm lựa chọn di chuyển bằng giao thông công cộng thì hành vi leo vỉa hè sẽ dần giảm.

MP